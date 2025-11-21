Ουάσινγκτον: Δικαστήριο διέταξε τον Τραμπ να αποσύρει την Εθνοφρουρά

Ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε να αποσυρθεί η Εθνοφρουρά από την Ουάσινγκτον, σηματοδοτώντας μία ακόμα ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στα αμερικανικά δικαστήρια.

Η Τζία Κομπ συνόδευσε την απόφασή της με αναστολή 21 ημερών, ως την 11η Δεκεμβρίου, ώστε να επιτραπεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ασκήσει έφεση.

Από τον Ιούνιο, ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους έστειλε την Εθνοφρουρά κατά σειρά στο Λος Αντζελες, στην Ουάσινγκτον και στο Μέμφις, σε όλες τις περιπτώσεις αψηφώντας την εναντίωση των τοπικών αρχών -και στις τρεις πόλεις κυβερνούν Δημοκρατικοί- διατεινόμενος πως το μέτρο ήταν απαραίτητο για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα και να υποστηριχτεί η αστυνομία μετανάστευσης (ICE).

Μετά την ανάπτυξη τον Αύγουστο της Εθνοφρουράς στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, ο δήμος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, κατηγορώντας την εκτελεστική εξουσία για υπέρβαση εξουσίας.

Περίπου 2.175 στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς είναι ανεπτυγμένοι επί του παρόντος στην Ουάσινγκτον, από τους οποίους 1.245 στάλθηκαν από άλλες πολιτείες, κατά τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του στρατού.

Η δικαστής δικαίωσε χθες τη δημοτική Αρχή, κρίνοντας ότι η κυβέρνηση «ενήργησε κατά τρόπο που αντίκειται στον νόμο αναπτύσσοντας την εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον για αποστολές αποτροπής της εγκληματικότητας δίχως αίτημα των δημοτικών πολιτικών αρχών».

Θύμισε ακόμη ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει να ζητείται να σταλούν στην Ουάσινγκτον μέλη της Εθνοφρουράς από άλλες περιοχές της χώρας.

Ο δήμος της Ουάσινγκτον, με ιδιότυπο, μοναδικό στη χώρα νομικό καθεστώς, δεν υπάγεται σε καμιά πολιτεία και διαθέτει αξιόλογο βαθμό αυτονομίας. Αρμόδιο για τις υποθέσεις του είναι το Κογκρέσο.

Η δικαιοσύνη αναίρεσε τον Οκτώβριο, μέχρι νεοτέρας, διαταγές για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε άλλες δυο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί, το Σικάγο και το Πόρτλαντ.

Η κυβέρνηση Τραμπ υπέβαλε κατεπείγουσα προσφυγή πριν από έναν μήνα στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου έχουν αποφασιστική πλειοψηφία οι συντηρητικοί, για να λάβει πράσινο φως ώστε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο. Ο κορυφαίος θεσμός της αμερικανικής Δικαιοσύνης δεν έχει αποφανθεί ακόμη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News