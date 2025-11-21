Η ελληνική θέση στον καβγά μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα περιέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα τις αμερικανικές επιδιώξεις για τον Πειραιά είναι ταιριαστός με το «πνεύμα Τραμπ».

Με (μάλλον) υπερβολική ευθύτητα και αμεσότητα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε αναφέρει (ΑΝΤ1): «Είναι πολύ σημαντικό ότι επιθυμούν τόσο πολλά άτομα, (…) να έρθουν αμερικανικές υποδομές εδώ για να στηρίξουν την περιοχή, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά. Δυστυχώς εκείνη την εποχή (σ.σ.: 2008), όπως είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες». Είχε προσθέσει δε ότι «είναι ατυχές, αλλά νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, να βρεθεί λύση».

Η αντίδραση της Κίνας σε αυτά, μέσω ανακοίνωσης που εκδόθηκε από την πρεσβεία της στην Αθήνα, δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει.

Κάπως έτσι, ο σινοαμερικανικός εμπορικός πόλεμος μεταφέρεται και στην Ελλάδα, και ειδικότερα στο λιμάνι του Πειραιά.

Υπό μία έννοια η χώρα μας θα μπορούσε να επαίρεται ότι τα λιμάνια της έχουν γίνει το μήλον της έριδος μεταξύ των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων στη μεταξύ τους αντιπαράθεση για γεωπολιτική, οικονομική και στρατιωτική ηγεμονία.

Υπάρχει όμως και ένας αντίλογος σε αυτό, που επισημαίνεται από έμπειρους παρατηρητές.

Σύμφωνα με αυτόν, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει πλέον να διαφυλάξει λεπτές ισορροπίες. Αφενός πρέπει να μην εμφανιστεί ανακόλουθη και ασυνεπής προς τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία παραχώρησης πλειοψηφικού μεριδίου του ΟΛΠ στην Cosco, αφετέρου να μείνει πιστή στη στρατηγική επιλογή της στενής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Κατ’ αρχάς ακούγεται εφικτό, δεν μπορεί όμως να προεξοφληθεί η όποια εξέλιξη εάν η εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας παροξυνθεί ή φτάσει στα άκρα.

Διπλωματικές πηγές, όπως και πολιτικά στελέχη, σημειώνουν ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται ούτε σπασμωδικές κινήσεις να κάνει, αλλά ούτε και να έρθει σε σύγκρουση με την κινεζική πλευρά. Οι συμφωνίες θα τιμηθούν και το πώς μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια ο ανταγωνισμός μεταξύ της Cosco στον Πειραιά και της ONEX στην Ελευσίνα είναι κάτι που αφορά περισσότερο τις δύο πλευρές, οπότε η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αποφύγει κάθε εμπλοκή.

Εξ ου και δίνονται διαβεβαιώσεις για τη συνεργασία με την Cosco, ενώ με κάθε αφορμή σημειώνεται ότι η κινεζική επιχείρηση ήταν η μοναδική που έφερε μια στρατηγική επένδυση τέτοιου διαμετρήματος όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό την ασφυκτική πίεση των μνημονίων.

Η κινεζική επένδυση στον Πειραιά, με την κατοχή πλειοψηφικού μεριδίου 67%, δεν είναι η μοναδική επί ευρωπαϊκού εδάφους, καθώς η Cosco διαθέτει μικρότερα ή μεγαλύτερα μερίδια σε λιμάνια της Ιταλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας, της Ολλανδίας, ακόμη και της Γερμανίας (Αμβούργο), όπου, παρεμπιπτόντως, ο σταθμός της γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις ΝΑΤΟϊκής ναυτικής βάσης.

Πιθανό θεωρείται πάντως ότι η σινοαμερικανική σύγκρουση για τον έλεγχο θαλάσσιων υποδομών και λιμανιών θα προσλάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις εφόσον προχωρήσει και υλοποιηθεί το σχέδιο για τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), ως ευθέως ανταγωνιστικού προς τον κινεζικό «Νέο Δρόμο του Μεταξιού».

Σε μια τέτοια περίπτωση η σημασία των λιμανιών της Ελλάδας, της περιοχής της Αδριατικής (Αλβανία, Κροατία, Σλοβενία), της Ιταλίας και της Γαλλίας θα αναβαθμιστεί περαιτέρω, με ό,τι αυτό μπορεί να σημάνει για την τροπή της σύγκρουσης ΗΠΑ-Κίνας στις ζώνες συμφερόντων και επιρροής τους.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News