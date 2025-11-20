Eurogroup: Ο συμβολισμός της υποψηφιότητας Πιερρακάκη

Το Σάββατο 11 Ιουλίου του 2015, λίγες ημέρες μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015, συνεδρίαζε στις Βρυξέλλες το Eurogroup για να προετοιμάσει τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης που θα έκρινε το μέλλον της Ελλάδας (στην περίφημη 17ωρη διαπραγμάτευση).

Τη χώρα μας εκπροσωπούσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος που είχε διαδεχτεί τον Γιάνη Βαρουφάκη, με τον οποίο οι Ευρωπαίοι δεν ήθελαν πια να διαπραγματευτούν, ούτε καν να συνυπάρχουν στο ίδιο δωμάτιο. Σε εκείνη τη συνεδρίαση ήταν που ο γερμανός ΥΠΟΙΚ Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος ουσιαστικά ήλεγχε το Eurogroup καθ’ όλη τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, εμφάνισε, χρησιμοποιώντας ως λαγό τον Αλεξάντερ Στουμπ (τότε ΥΠΟΙΚ και σήμερα πρόεδρο της Φινλανδίας), το σχέδιο για την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη.

Ο Σόιμπλε έπαιζε εκείνη την ημέρα στο Eurogroup το τελευταίο μεγάλο του χαρτί για να πετύχει την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη, την οποία είχε «έτοιμη» σε λεπτομερείς τόμους. To σχέδιο προέβλεπε πενταετές Grexit και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη χώρα μας. Ευτυχώς, την επόμενη ημέρα οι διαδικασίες πέρασαν σε επίπεδο ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης και εκεί, Μέρκελ και Ολαντ εξέφρασαν διαφορετική άποψη.

Εκείνη την ημέρα η αξιοπιστία της Ελλάδας στο Eurogroup βρισκόταν στο μηδέν. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, καθώς ο προηγούμενος υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, επιλογή του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Παππά, μεταξύ πολλών άλλων ηχογραφούσε και τις συνεδριάσεις του Eurogroup για να κάνει διαρροές. Ενώ το 2020 επιχείρησε να παραδώσει στη Βουλή ένα ψηφιακό μέσο με τον χαρακτηρισμό «εμπιστευτικό» που περιείχε τις ηχογραφήσεις των συνεδριάσεων που είχε κάνει το 2015 στις Βρυξέλλες.

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, δημοσιεύματα που ξεκίνησαν από την Τρίτη το βράδυ στους Irish Times και συνεχίστηκαν την Τετάρτη στους Financial Times, εμφανίζουν τον έλληνα ΥΠΟΙΚ Κυριάκο Πιερρακάκη ως έναν από τους τρεις διεκδικητές της κορυφαίας θέσης, μαζί με τον βέλγο αναπληρωτή πρωθυπουργό Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ και τον ισπανό ΥΠΟΙΚ Κάρλος Κουέρπο. Αναλυτικά εδώ όσα ακολούθησαν την παραίτηση του ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου από το τιμόνι του Eurogroup.

Συνεχίζοντας τη συζήτηση, τo Politico παρουσιάζει την Πέμπτη (20/11) την πίεση που ασκεί το Βέλγιο κάνοντας λόμπινγκ υπέρ του Πέτεγκεμ, ωστόσο σημειώνει ότι «η αντίθεση της βελγικής κυβέρνησης στη χρήση των δεσμευμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημίωσης ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, αποτελεί πιθανό μειονέκτημα για την υποψηφιότητα του Πέτεγκεμ, ανοίγοντας τον δρόμο για ανταγωνιστικές υποψηφιότητες από την Ελλάδα και την Ισπανία».

Ο κ. Πιερρακάκης φέρεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, να μην έχει εκδηλώσει ο ίδιος ενδιαφέρον για τη θέση και οι γνωρίζοντες λένε ότι μάλλον δεν θα την κυνηγήσει ενεργά. Μοιάζει λογικό: πρόκειται για έναν πολιτικό που έχει γεννηθεί το 1982, λένε αρμόδιες πηγές, είναι μόλις 42 ετών, και παρά την εν πολλοίς τεχνοκρατική επιτυχία του με το στήσιμο του Gov.gr δεν έχει μόνο τεχνοκρατικό προφίλ αλλά και έντονα πολιτικό.

Μια τόσο υψηλή θέση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, είναι πολύ τιμητική και ανοίγει δρόμους για μια τέτοιου τύπου καριέρα, αλλά «ο κ. Πιερρακάκης δεν είναι ούτε αυστηρά τεχνοκράτης ούτε απόμαχος». Με άλλα λόγια, όπως παρατηρούν, «ο νυν ΥΠΟΙΚ παραείναι ενεργός στα 42 του στην εγχώρια πολιτική σκηνή για να αλλάξει ρότα».

Σε κάθε περίπτωση η όλη συζήτηση είναι μια σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα και η αντανάκλαση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ας είμαστε ειλικρινείς. Η εξέλιξη αυτή, παρότι προσωποποιείται στο όνομα του κ. Πιερρακάκη, αντανακλά τις σκληρές θυσίες των πολιτών, τη δουλειά και των προκατόχων του κ. Πιερρακάκη και την κατεύθυνση που έδωσε στη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2019, θέτοντας στόχο την ανάκτηση της αξιοπιστίας και την επενδυτική βαθμίδα.

Η ειρωνεία είναι ότι η κουβέντα για έλληνα πρόεδρο του Eurogroup, δέκα χρόνια μετά το «σημείο μηδέν» του 2015, συμπίπτει με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει σχεδόν ηρωικά τις δικές του ενέργειες που οδήγησαν στην πλήρη απαξίωση της χώρας εκείνο το καλοκαίρι. Ακόμη και με τη φωνή του, διαβάζοντας σε βιντεάκια αποσπάσματα από το βιβλίο του «Ιθάκη» με τον ίδιο στον ρόλο του «Οδυσσέα» που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News