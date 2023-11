Ουάσινγκτον: 300.000 διαδηλωτές υπέρ του Ισραήλ και εναντίον της Χαμάς

Τριακόσιες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από όλες τις ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη, ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και την συντριβή της Χαμάς.

Η «Πορεία για το Ισραήλ» μπροστά από το κτίριο του Καπιτωλίου ακολούθησε αρκετές μεγάλες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και διοργανώθηκε από εβραϊκές οργανώσεις στις ΗΠΑ.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι ήταν η μεγαλύτερη διαδήλωση Εβραίων που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο.

«Είμαι εδώ ως Ισραηλινός για να δείξω στον κόσμο ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους τρομοκράτες και τους εξτρεμιστές», δήλωσε στους Times ο Μάρκο Αμπού, ο οποίος μεγάλωσε στο Ασντόντ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, αλλά ζει στις ΗΠΑ εδώ και 25 χρόνια.

«Δεν πρέπει να γίνει καμία συζήτηση για κατάπαυση του πυρός μέχρι να βγουν όλοι οι όμηροι, ο καθένας τους, και πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να τους σώσουμε», πρόσθεσε.

Thank you to each and every one of our Jewish and non-Jewish brothers, sisters and allies.

Your support during this difficult time means everything to us and we feel your love always, but especially today 🇮🇱💙.

Am Yisrael Hai #MarchForIsrael pic.twitter.com/oOIL2pcOaf

