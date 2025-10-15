Οργή Τραμπ για το Time: «Το χειρότερο εξώφυλλο όλων των εποχών» – Εξαλλη και η… Ζαχάροβα

Ο έπαινος του Time για τον ρόλο του Τραμπ στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, στο τεύχος της 10ης Νοεμβρίου, συνοδεύεται από μια φωτογραφία του αμερικανού προέδρου στο εξώφυλλο, με τον φακό σε χαμηλή γωνία και τον ήλιο πίσω από το κεφάλι του.

Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα όταν την είδε και έγραψε στο Truth Social ότι το εξώφυλλο είναι «πολύ κακό. Το περιοδικό Time έγραψε ένα σχετικά καλό κείμενο για μένα, αλλά η φωτογραφία μπορεί να είναι η Χειρότερη Όλων των Εποχών», σημείωσε.

«“Εξαφάνισαν”» τα μαλλιά μου και μετά είχαν κάτι να αιωρείται στην κορυφή του κεφαλιού μου που έμοιαζε με αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό. Πραγματικά περίεργο! Ποτέ δεν μου άρεσε να βγάζω φωτογραφίες από χαμηλά, αλλά αυτή είναι μια πολύ κακή φωτογραφία και αξίζει να το τονίσουμε. Τι κάνουν και γιατί;», συνέχισε.

Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να εμφανιστεί στο εξώφυλλο του Time. Συχνά-πυκνά, ο αμερικανός πρόεδρος δημοσιοποεί ψεύτικα εξώφυλλα του περιοδικού με τη φωτογραφία του. Μόνο πέρυσι, το έκανε τέσσερις φορές. Μάλιστα, το περιοδικό τού έχει ζητήσει νομικά να αφαιρέσει τα ψεύτικα εξώφυλλα από τις λέσχες του γκολφ που του ανήκουν.

Η φωτογραφία που εξόργισε τον Τραμπ είναι από τον φακό του Γκρέιμι Σλόουν, φωτορεπόρτερ του Bloomberg, ο οποίος την έβγαλε στον Λευκό Οίκο στις 5 Οκτωβρίου.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η γωνία λήψης δεν κολακεύει τον Τραμπ, καθώς τονίζονται το σαγόνι και ο λαιμός του.

Ο βασικός του αντίπαλος στο κόμμα των Δημοκρατικών, κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, δεν έχασε την ευκαιρία, με το γραφείο Τύπου του να δημοσιεύει στο X μια εκδοχή με τα επίμαχα σημεία να καλύπτονται από pixels.

Ισως όμως, το πιο περίεργο από όλα να είναι η σφοδρή αντίδραση της… Μαρίας Ζαχάροβα, εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, που χρησιμοποίησε πολύ πιο βαρείς χαρακτηρισμούς εναντίον του επιτελείου του Time, από ό,τι ο ίδιος ο Τραμπ.

«Είναι εκπληκτικό: μια φωτογραφία αποκαλύπτει πολύ περισσότερα για εκείνους που την επέλεξαν παρά για το άτομο σε αυτήν. Μόνο άρρωστοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν εμμονή με κακία και μίσος –ίσως ακόμη και διεστραμμένοι– θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει μια τέτοια φωτογραφία», έγραψε η Ζαχάροβα στο Telegram.

Η ίδια αναφέρθηκε μάλιστα στις «κολακευτικές» φωτογραφίες του Μπάιντεν που χρησιμοποίησε το Time σε εξώφυλλά του στη διάρκεια της θητείας του, συγκρίνοντάς τα με την εικόνα του Τραμπ.

Η απάντηση στα ερωτήματα του Τραμπ –τι έκαναν οι αρχισυντάκτες του Time και γιατί;– μπορεί να έχει να κάνει με τη δημιουργική αποτύπωση της αίσθησης της εξουσίας, είπε στον Guardian η Κάρλι Ερλ, αρχισυντάκτρια, υπεύθυνη για τις φωτογραφίες, στην αυστραλιανή ηλεκτρονική έκδοση της βρετανικής εφημερίδας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News