Η αναγέννηση της άγριας φύσης είναι πλέον δυνατή

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα η ανθρωπότητα απαιτούσε όλο και περισσότερη γη, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια τεράστιων φυσικών δασολιβαδικών εκτάσεων. Στις μέρες μας, περίπου το 50% της γης στον πλανήτη τελεί υπό καλλιέργεια ή χρησιμοποιείται για βόσκηση ζώων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ, η παγκόσμια χρήση γεωργικής γης κορυφώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έκτοτε μειώνεται σταδιακά. Σε όλον τον κόσμο, οι γεωργικές εκτάσεις αντικαθίστανται από λιβάδια, δέντρα και θάμνους, ενώ τα άγρια ζώα επιστρέφουν σε εγκαταλελειμμένα βοσκοτόπια όπου κάποτε κυριαρχούσαν.

Αλλά, όπως επισημαίνει το BBC, η επίτευξη της κορύφωσης των γεωργικών εκτάσεων δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα της αποψίλωσης των δασών έχει λυθεί. Η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα όπως το βοδινό κρέας, η σόγια, το κακάο και το φοινικέλαιο, ασκεί πίεση σε εκτάσεις της Νότιας Αμερικής, της νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής. Την τελευταία δεκαετία ο πλανήτης έχει χάσει έκταση τροπικού δάσους διπλάσια από το μέγεθος της Ισπανίας.

Ωστόσο, στρέμμα προς στρέμμα, σε όλον τον κόσμο σημειώνεται ακόμη μεγαλύτερη εγκατάλειψη γεωργικής γης λόγω των αναδασώσεων στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, αλλά και της εγκατάλειψης βοσκοτόπων στην Αυστραλία και στην Κεντρική Ασία. Οι λόγοι για την επέκταση αυτού του φαινομένου ποικίλουν.

Η γεωργία έχει γίνει πιο αποτελεσματική, με τη χρήση βελτιωμένων σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άρδευσης να αυξάνουν σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες την παραγωγικότητα της καλλιεργήσιμης γης, συχνά τετραπλασιάζοντάς την. Από το 1961, τα στοιχεία του FAO δείχνουν ότι οι αυξήσεις στην παραγωγικότητα έχουν γλιτώσει συνολικά 4,4 δισ. στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

Παράλληλα έχουν επιτευχθεί βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της κτηνοτροφίας μέσω της εντατικής γεωργίας, της ανάπτυξης των παραγωγικών ειδών ζώων και των βελτιστοποιημένων καθεστώτων διατροφής. Καθώς αυτά τα συστήματα εντείνονται, οι εκτάσεις χαμηλότερης παραγωγικότητας εγκαταλείπονται σε πολλές χώρες. Αλλά πέραν της εντατικοποίησής τους, κάποιες καλλιέργειες έχουν αντικατασταθεί πλέον από αντίστοιχες που δεν απαιτούν τη χρήση γης.

Το μαλλί και το βαμβάκι έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από συνθετικές ίνες, ο καπνός αντικαθίσταται γρήγορα από συνθετική νικοτίνη, τα αρώματα στα τρόφιμα όπως η βανίλια είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό συνθετικά, η καφεΐνη παράγεται πια σε εργαστήρια, ενώ τα συνθετικά γλυκαντικά έχουν αντικαταστήσει σημαντικές ποσότητες ζαχαροκάλαμου και ζαχαρότευτλων. Εκτιμάται ότι τα συνθετικά υποκατάστατα έχουν σώσει πάνω από 270 εκατ. στρέμματα γης.

Παρότι, όμως, η χρήση συνθετικών εναλλακτικών λύσεων μειώνει την πίεση στη γη, συνοδεύεται από άλλα προβλήματα, όπως η ρύπανση των πλαστικών και η αυξημένη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο υπάρχουν λύσεις, όπως τα άβια βιοδιασπώμενα βιοπλαστικά που βασίζονται σε μύκητες ή μικροβιακές διεργασίες και αρχίζουν ήδη να επεκτείνονται στην παραγωγή.

Και όμως, παρότι η χρήση γεωργικής γης έχει μειωθεί, δεν έχει αντικατασταθεί όλη από φυσικά δάση. Η τεράστια ανάπτυξη στη δασοκομία φυτειών για προϊόντα ξυλείας παγκοσμίως κάνει τα δάση των φυτειών να φιλοξενούν πολύ λιγότερη βιοποικιλότητα από εκείνη των φυσικών δασών.

Συνολικά, η σταθερή επιβράδυνση της χρήσης γεωργικής γης είναι ευπρόσδεκτη, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα συνεχιστεί, ούτε ότι γίνεται αρκετά γρήγορα ώστε να επιφέρει την αλλαγή χρήσης γης που απαιτείται για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Για να διατηρηθεί η αύξηση της διεθνούς θερμοκρασίας κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου πρέπει να αξιοποιηθούν τα φυσικά οικοσυστήματα που απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα.

Οι τρέχουσες τάσεις είναι πιθανό να συνεχιστούν, καθώς όλο και περισσότερες εκτάσεις που χρησιμοποιούνταν από τη γεωργία θα απελευθερώνονται παγκοσμίως. Αλλά η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί μέσω σειράς πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών, που θα μπορούσαν να επιφέρουν μετασχηματιστικές αλλαγές στα συστήματα τροφίμων, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το ποσοστό γης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τους.

Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές πλησιάζουν στο να γίνουν εμπορική πραγματικότητα. Η διεθνής κατανάλωση κρέατος αυξάνεται ραγδαία, αλλά οι καταναλωτές στρέφονται από το βοδινό στο χοιρινό κρέας και στα πουλερικά, τα οποία έχουν χαμηλότερο κόστος και απαιτούν λιγότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης. Παράλληλα, οι επιστήμονες προβλέπουν αύξηση της χρήσης συνθετικών και εργαστηριακά καλλιεργημένων τροφίμων στις επόμενες δεκαετίες.

Τα υποκατάστατα προϊόντων που δεν απαιτούν τη χρήση γης, όπως η συνθετική γεύση βανίλιας και οι συνθετικές ίνες, εξαπλώνονται διεθνώς. Επίσης αναπτύσσονται εργαστηριακά παραγόμενα υποκατάστατα για τον καφέ και το κακάο, που χρειάζονται μικρότερες καλλιέργειες από τα αντίστοιχα συμβατικά.

Πιθανότατα θα χρειαστούν εξωτερικές δυνάμεις για να αυξηθεί η υιοθέτηση αυτών των παραγόντων, όπως οι τιμολογιακές διαταραχές –που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή–, οι μεταβαλλόμενες εμπορικές πολιτικές και η αυξανόμενη ανησυχία για την αποψίλωση των δασών που προκαλείται από τα έλαια, τον καφέ και το κακάο.

Η υιοθέτηση εργαστηριακώς καλλιεργούμενων ή συνθετικών υποκατάστατων στις ζωοτροφές είναι επίσης πιθανή. Η χρήση βοσκοτόπων και οι καλλιέργειες που απαιτούνται για τη διατροφή των ζώων συνθέτουν περίπου το 80% της παγκόσμιας γεωργικής γης – επομένως η υποκατάσταση αυτών των ζωοτροφών θα έχει μετασχηματιστικές επιπτώσεις. Η κύρια πρόκληση, ωστόσο, παραμένει το κόστος.

Οι εργαστηριακές ζωοτροφές που προέρχονται από βακτήρια έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία, αλλά εξακολουθούν να είναι απαγορευτικά ακριβές. Ωστόσο βλέπουμε ραγδαίες μειώσεις στις τιμές των εναλλακτικών προϊόντων που καλλιεργούνται σε εργαστήρια και ενδέχεται να αποκτήσουν σύντομα ανταγωνιστικές τιμές. Παράλληλα, τα τρόφιμα που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια, τα οποία παράγουν παγκοσμίως πολύ περισσότερα τρόφιμα από τα ανοιχτά χωράφια, επεκτείνονται ραγδαία.

Η κάθετη γεωργία προχωρά ένα βήμα παραπέρα, στοιβάζοντας στρώσεις καλλιεργειών τη μία πάνω στην άλλη και χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τεχνητές πηγές ενέργειας. Οι καλλιέργειες σε κάθετες φάρμες παραμένουν εξαιρετικά ακριβές και λειτουργούν μόνο για καλλιέργειες υψηλής διατροφικής αξίας, όπως βότανα και φυλλώδη λαχανικά, αλλά αν αρχίσουν να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ίσως υιοθετηθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Η επίτευξη έστω και μερικών από αυτές τις αλλαγές ίσως αποφέρει τεράστια οικολογικά οφέλη, απελευθερώνοντας μεγάλες εκτάσεις γης για την ανοικοδόμηση των φυσικών οικοσυστημάτων, την υποστήριξη της βιοποικιλότητας και την αποθήκευση άνθρακα. Πολλές από αυτές μπορεί να βελτιώσουν και την επισιτιστική ασφάλεια, η οποία θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία όσο το κλίμα συνεχίσει να μεταβάλλεται. Ωστόσο παρουσιάζουν και άλλες αντικειμενικές δυσκολίες.

Οι αγρότες πολλών χωρών θα πληγούν σοβαρά, καθώς ορισμένα τμήματα της αγοράς θα εξαφανιστούν, και θα χρειαστούν κρατικές επιδοτήσεις και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Αλλά αν η μετάβαση σε ένα άχερο γεωργικό σύστημα γίνει σωστά, ο 21ος αιώνας μπορεί να γίνει ο πρώτος στην ανθρώπινη ιστορία που ο πλανήτης θα αποκτήσει περισσότερη άγρια φύση από όση έχει ήδη στερηθεί.

