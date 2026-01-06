Μητσοτάκης: Πλήρης στήριξης της Ελλάδας στη Γροιλανδία

Την πλήρη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς τη Γροιλανδία και την ανεξαρτησία της, εκφράζει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απόηχο της κοινής δήλωσης των ευρωπαίων ηγετών που στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα προς τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ανάρτησή του στο Χ ο έλληνας Πρωθυπουργός τονίζει ότι «Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», ενώ επισυνάπτει και την κοινή δήλωση των ευρωπαίων ηγετών.

Greece fully supports the Joint Statement on Greenland. As NATO allies, we ought to be committed to mutual respect, dialogue, and the principles of sovereignty and collective security. https://t.co/C9LNWHRUrL — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 6, 2026

