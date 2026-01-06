Ευρώπη – Κακοκαιρία: Σκι στη… Μονμάρτη για τους Παριζιάνους

220
6 Ιανουαρίου 2026, 17:39
Protagon Team Protagon Team 6 Ιανουαρίου 2026, 17:39

Σε πίστα του σκι μετατράπηκε η Μονμάρτη στο Παρίσι, καθώς η έντονη χιονόπτωση κάλυψε τα λιθόστρωτα σοκάκια και τις απότομες σκάλες της ιστορικής συνοικίας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τόσο κάτοικοι όσο και επισκέπτες να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία και να κάνουν σκι στους παγωμένους δρόμους, με εικόνες και βίντεο να κάνουν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, δείχνοντας ανθρώπους να κατεβαίνουν τις σκάλες κοντά στη βασιλική της Σακρ Κερ σαν να βρίσκονται σε χιονοδρομικό κέντρο.

Πάντως οι αρχές προειδοποίησαν για τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων, καθώς ο πάγος έκανε τις μετακινήσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες. Δημοτικές υπηρεσίες έσπευσαν να ρίξουν αλάτι και να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία, ενώ οι οδηγοί και οι πεζοί κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Γαλλία προκάλεσε προβλήματα σε μεταφορές και υποδομές, με ακυρώσεις πτήσεων και κυκλοφοριακό χάος σε πολλές περιοχές. Η χιονισμένη Μονμάρτη, ωστόσο, πρόσφερε μια σπάνια εικόνα του Παρισιού, μετατρέποντας για λίγες ώρες έναν από τους πιο εμβληματικούς λόφους της πόλης σε αυτοσχέδια «πίστα σκι».

