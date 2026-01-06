Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καυγά για μία κοπέλα

Πραγματικό σοκ προκάλεσε στην κοινωνία των Σερρών ο θάνατος ενός 17χρονου, μετά από καυγά για ένα κορίτσι.

Οπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σύμφωνα με πληροφορίες τον άτυχο νεαρό βρήκε η αδελφή του στο υπόγειο του σπιτιού τους, στην πόλη των Σερρών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του. Η οικογένειά του είχε αναφέρει την εξαφάνισή του.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ανήλικου, ενώ εξετάζεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής του 17χρονου σε καβγά μεταξύ νεαρών που φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος έφερε χτυπήματα στο σώμα.

Οπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, ο 17χρονος φέρεται να είχε εμπλακεί σε καβγά με άλλο νεαρό άτομο, με αφορμή προσωπική διαφορά που σχετιζόταν με κοπέλα. Οι δύο ανήλικοι φέρεται να πιάστηκαν στα χέρια, με τον 17χρονο να δέχεται σοβαρό ξυλοδαρμό.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News