Η Ελλάδα παρούσα στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Στη συνάντηση ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία που διεξήχθη στο Παρίσι, συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και όπως επεσήμαναν πηγές, επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνιστά την σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ίδιες πηγές τόνισαν πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, όπως ήδη έχει καταστήσει σαφές ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης δεν απέκλεισε αυτή τη φορά τη συνδρομή της χώρας με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.

Σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ξεκαθαρίστηκε.

Με βάση την ίδια γραμμή ενημέρωσης, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η Βρετανία και η Γαλλία υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η υπογραφή αυτής της διακήρυξης από τους Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία του νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, διασφαλίζοντας τον ουρανό και τις θάλασσες της Ουκρανίας και δημιουργώντας ένοπλες δυνάμεις.

Η «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» θα λειτουργεί ως δύναμη διαβεβαίωσης, υποστηρίζοντας την ειρήνη και την ασφάλεια, ενώ η υπογραφή της δήλωσης ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, καλύπτοντας ουρανό και θάλασσες και ενισχύοντας τις μελλοντικές αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε συμφωνία της Ουκρανίας και των συμμαχικών κρατών για ισχυρότατες εγγυήσεις ασφαλείας, για τις οποίες δεσμεύτηκαν οι ηγέτες της Συμμαχίας των Προθύμων, και οι οποίες μάλιστα απολαμβάνουν της υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εγγυήσεις αποτυπώνονται στη «Διακήρυξη του Παρισιού» που επικυρώθηκε από 35 χώρες και συνιστά σημαντικό βήμα προς μια διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται η δημιουργία μονάδας συντονισμού και η εγκατάσταση στρατιωτικών κόμβων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς και η κατασκευή προστατευμένων εγκαταστάσεων για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης (06.01) πάνω από 25 διεθνείς ηγέτες για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων, των συμμάχων της Ουκρανίας.

Λίγο μετά τη λήξη των εργασιών, ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι «αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς μια σταθερή και διαρκή ειρήνη», στο βαθμό που 35 κράτη του δυτικού κόσμου, των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων, δήλωσαν διατεθειμένα να παράσχουν στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη ειρήνης με τη ρωσική πλευρά, ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της.

Τι προβλέπει η Διακήρυξη Η διακήρυξη καθορίζει τα στοιχεία των εγγυήσεων ασφαλείας τα οποία περιλαμβάνουν: ♦ Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με συνεισφορές από διάφορα έθνη. ♦ Ουκρανική δύναμη 800.000 ανδρών με την «εκπαίδευση, τις δυνατότητες και όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε ο ο στρατός να μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα επιθετικότητα ♦ Συνέχιση των εργασιών για τη δημιουργία μιας «πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα και την ξηρά για την παροχή διαβεβαίωσης μετά την κατάπαυση του πυρός». ♦ Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεσμεύονται νομικά να υποστηρίξουν την Ουκρανία «σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News