Σέρρες: Στον εισαγγελέα 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου

Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών κρατείται ο 16χρονος που φέρεται ως δράστης του θανατηφόρου ξυλοδαρμού με θύμα 17χρονο. Εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κι αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη 07/01 το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, ο 16χρονος ομολόγησε την εμπλοκή του στο επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 17χρονο. Κατά τις ίδιες πηγές, αφορμή φαίνεται να αποτέλεσε ένα μήνυμα που είχε αποστείλει το θύμα σε μία κοπέλα, η οποία συνδέεται με τον καθ’ ομολογίαν δράστη.

Ολα συνέβησαν την Τρίτη 05/01, μετά τις 9.30 το βράδυ στην πόλη των Σερρών- την ώρα εκείνη ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και συνοδευόμενος από έναν φίλο του, φαίνεται να ζήτησε το λόγο από το θύμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 16χρονος χτύπησε με τα χέρια τον 17χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια αποχώρησε. Από την αστυνομική προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει συμμετοχή του φίλου του στο συμβάν.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο παθών ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανεβεί στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα – μάλιστα – που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του 17χρονου γιου του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα.

Αφού ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησαν έρευνες και συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες που οδήγησαν στην προσαγωγή του 16χρονου- αρχικώς ως υπόπτου. Η ομολογία του περί εμπλοκής στο συμβάν επέφερε την κράτηση – σύλληψή του και εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σχηματίζεται και κατά της μητέρας του.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 16χρονος προέρχεται από δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ το περυσινό καλοκαίρι είχε συλληφθεί για μικροποσότητα κάνναβης. Τότε είχε διαταχθεί κοινωνική έρευνα από την αρμόδια δικαστική Αρχή για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου. Στον ίδιο, δε, είχε επιβληθεί αναμορφωτικό μέτρο- και ειδικότερα ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλειά του στο τμήμα επιμελητών ανηλίκων και αρωγής της αρμόδιας Εισαγγελίας.

