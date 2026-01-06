Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Τόνια Καζιάνη, η οποία άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο με τη διακριτικότητα, το ταλέντο και την ευγένειά της.

Την απώλεια γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Σπύρος Μπιμπίλας, εκφράζοντας τη θλίψη ολόκληρης της θεατρικής οικογένειας. Όπως ανέφερε, την τραγική είδηση πληροφορήθηκε από τον αγαπημένο φίλο και ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη.

«Με μεγάλη θλίψη μόλις πληροφορηθήκαμε από τον αγαπημένο φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη πως η αγαπημένη φίλη του και αγαπημένη όλων συνάδελφός μας, που έδωσε το ταλέντο της, την δροσιά και την ομορφιά της στο θέατρο μας και τον ελληνικό κινηματογράφο η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσα μας. Το πέρασμα της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματά για την προσήλωση και την ευγένεια που υπηρέτησε την τέχνη μας. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας» έγραψε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπιμπίλας στη λεζάντα της ανάρτησής του, αποχαιρετώντας την σπουδαία ηθοποιό.

