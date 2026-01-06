Ουκρανικό: Συμφωνία για πολυεθνική δύναμη – εγγυητή ασφαλείας

Συμφωνία για αποστολή πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία επετεύχθη στο Παρίσι, κατά την σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Συγκεκριμένα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας υπέγραψαν δήλωση προθέσεων για τη μελλοντική ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία, ως εγγύηση ασφαλείας μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι εγγυήσεις αυτές διασφαλίζουν πως η Ουκρανία δεν θα εξαναγκαστεί σε παράδοση και ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης δεν θα παραβιαστεί στο μέλλον.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι η Βρετανία θα συμμετάσχει στο σύστημα παρακολούθησης και διασφάλισης οποιασδήποτε μελλοντικής κατάπαυσης πυρός στην Ουκρανία, υπό αμερικανική ηγεσία.

Η σχετική ανακοίνωση της Downing Street ανέφερε:

«Η “Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία” θα λειτουργήσει ως δύναμη διαβεβαίωσης για την ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας και της ικανότητας της Ουκρανίας να επιστρέψει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, υποστηρίζοντας την αναγέννηση των δικών της δυνάμεων.

Η υπογραφή της δήλωσης ανοίγει τον δρόμο για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει στις δυνάμεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, διασφαλίζοντας τον ουκρανικό εναέριο χώρο και τα ύδατα της χώρας και δημιουργώντας ένοπλες δυνάμεις κατάλληλες για το μέλλον.

Στις σημερινές συζητήσεις εξετάσαμε επίσης λεπτομερέστερα τους μηχανισμούς ανάπτυξης της δύναμης στο έδαφος.

Παράλληλα με τα σχέδιά μας για τη δημιουργία ενός συντονιστικού κέντρου, μετά την κατάπαυση του πυρός το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα δημιουργήσουν επίσης «στρατιωτικούς κόμβους» σε όλη την Ουκρανία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και η κατασκευή προστατευμένων εγκαταστάσεων για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, με σκοπό την κάλυψη των αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας».

«Ο Τραμ θέλει ευημερία» για την Ουκρανία

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι υπήρξε «σημαντική πρόοδος» σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφάλειας και ενός λεγόμενου «σχεδίου ευημερίας».

«Είμαστε αποφασισμένοι, εκ μέρους του προέδρου Ντόναλντ, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιτύχουμε την ειρήνη στην Ουκρανία», λέει. Και πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας ευημερίας τόσο ισχυρής όσο καμία άλλη χώρα δεν έχει δει ποτέ μετά από συγκρούσεις όπως αυτή», δήλωσε ο Γουίτκοφ στους δημοσιογράφους.

Ζελένσκι: Τεράστιο βήμα αλλά όχι αρκετό

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου ότι η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί «ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός».

«Πριν από ένα χρόνο δεν μπορούσαμε καν να το σκεφτούμε και τώρα έχουμε κάνει αυτό το βήμα. Κάθε μέρα πλησιάζουμε λίγο πιο κοντά, αλλά ακόμα δεν είναι αρκετό. Θα είναι αρκετό όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», είπε.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι «θα ήθελε να ευχαριστήσει κάθε ηγέτη και κάθε κράτος που επιθυμεί πραγματικά να συμβάλει σε μια ειρηνική λύση».

