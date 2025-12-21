Αποχωρεί από το κόμμα Κασσελάκη η Κυριακή Μάλαμα

Μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Στέφανου Κασσελάκη για διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου του Κινήματος Δημοκρατίας ώστε να αποφασιστεί «εάν και πώς» θα συνεχίσει το κόμμα, ήρθε μια ακόμα ηχηρή αποχώρηση. Το βράδυ της Κυριακής η Κυριακή Μάλαμα, βουλευτής Χαλκιδικής, γνωστοποίησε ότι εγκαταλείπει το ΚΙΔΗ.

Η κυρία Μάλαμα, σε ανάρτησή της στα social media στην οποία απευθύνθηκε προσωπικά στον κ. Κασσελάκη, τον κατηγόρησε πως με τη στάση του «υποβαθμίζει τις προσπάθειές όλων μας, όλων εκείνων που σε ακολουθήσαμε για να εκφράσεις μια άλλη Αριστερά, σύγχρονη, πληθυντική».

Η ίδια μάλιστα έκανε λόγο για «εκβιαστική πίεση προς τα μέλη να συναινέσουν στην σύμπραξη σε κεντροδεξιά κυβέρνηση, μέσα από την απειλή διάλυσης του κόμματος».

«Στο πλαίσιο αυτό επιλέγω να αποχωρήσω. Η προσωπική μου διαδρομή εγγράφεται απόλυτα στην Αριστερά και σε καμία περίπτωση δεν είμαι διατεθημένη να την εκχωρήσω για οποιοδήποτε πολιτικό σχέδιο», ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Μάλαμα, η οποία είχε υπάρξει μια από τις πιο πιστές συνοδοιπόρους του κ. Κασσελάκη, τόσο στην περίοδο της αρχηγίας του στον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και μετά, στην ίδρυση του ΚΙΔΗ. Η ίδια εξάλλου τον είχε συνοδεύσει τον Νοέμβριο του 2024 στον Άρειο Πάγο για να καταθέσουν μαζί την ιδρυτική πράξη του Κινήματος Δημοκρατίας. Δεκατρείς μήνες μετά, αποχωρεί…

