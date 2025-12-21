Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ για άμυνα και ενέργεια – στην Ιερουσαλήμ ο Μητσοτάκης

Την προσήλωση στη στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ καθώς και τη διάθεση περαιτέρω ενίσχυσης του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, αναμένεται να επιβεβαιώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα, στην πρώτη τριμερή συνάντηση κορυφής μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Στην Ιερουσαλήμ, ο Ελληνας πρωθυπουργός αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τη συμμετοχή και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της τριμερούς.

Η τριμερής σύνοδος Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ αναμένεται να εστιάσει σε τομείς συνεργασίας όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η συνδεσιμότητα, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, στο πλαίσιο της Συνόδου οι τρεις ηγέτες θα θέσουν επί τάπητος την περαιτέρω ενίσχυση του σχήματος «3 συν 1», με τη συμμετοχή της Ουάσινγκτον, σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία η Αθήνα μετατρέπεται σε πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη άνοιξη είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η σύνοδος του τριμερούς σχήματος Ελλάδα, Κύπρου και Ισράηλ σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, ενώ πιο πρόσφατα συνεδρίασε στην Αθήνα το σχήμα 3+1 σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, πριν την Ιερουσαλήμ ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Πάγια θέση της Ελλάδας παραμένει η λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό και σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα μας, ως συνομιλητής των χωρών της περιοχής, είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση. Υπό εξέταση είναι, εξάλλου, η ελληνική συμμετοχή στην Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

