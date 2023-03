Onassis Next: Ανοιχτό κάλεσμα για το 2024

Ζούμε σε έναν κόσμο ακραίων ταχυτήτων και πολλαπλών κρίσεων. Σε έναν κόσμο σε διαρκή μετάβαση που ταράζεται από πολέμους, ακραίες κλιματικές αλλαγές, βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιδημιολογικές πανδημίες, εργασιακά αδιέξοδα, τεχνητή νοημοσύνη, επαυξημένη πραγματικότητα και μεγάλα δεδομένα.

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο οντολογίας και συνείδησης, υπάρχουμε κάπου ανάμεσα στο καθημερινό και το μυστικιστικό, τον έρωτα και τον θάνατο, τον πόθο της δικαιοσύνης και την εξέγερση για την απόκτησή της. Κι ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μας φτάνει ακαριαία στο ζητούμενο και το τελικό αποτέλεσμα, η τέχνη υπάρχει για να μας θυμίζει την περιπέτεια, το πώς φτάνουμε κάπου και να μας υπενθυμίσει τη σημασία που έχει, τελικά, το ταξίδι ως εκεί.

Εθνολόγοι, κοινωνιολόγοι και ανθρωπολόγοι συμφωνούν πως δεν υπήρξε ποτέ μορφή πολιτισμού που να μην ανέπτυξε κάποια μορφή τελετουργίας. Κάτοικοι, δηλαδή, μιας περιοχής συγκεντρώνονταν σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και, μέσα από προκαθορισμένες δράσεις και διεργασίες —χορό, τραγούδι, οινοποσία, αναθύμηση νεκρών και ζωντανών, στιγμές εκτόνωσης και έκστασης, γέλιο και χαρά, θρήνο και γλέντι— επεδίωκαν να επανενωθούν με τη Φύση και αναμεταξύ τους. Η τελετή γινόταν εκείνος ο ενδιάμεσος, μεταιχμιακός χωροχρόνος, όπου τα πάντα ήταν πιθανά. Κάποιοι θεωρούν πως οι ρίζες του θεάτρου ίσως βρίσκονται σε αυτές τις διαβατήριες τελετές.

Ποιες τελετουργίες έχουμε ανάγκη για να επανασυνδεθούμε σήμερα; Τι δρώμενα πρέπει να εφεύρουμε για να μεταμορφωθούμε και να ανακαλύψουμε τις νέες ταυτότητές μας; Ποιοι μπορεί να είναι οι νέοι ορισμοί για το τι είναι θέατρο, χορός, περφόρμανς, κοινή εμπειρία; Πώς μπορεί, τελικά, να μοιάζουν οι επόμενες μορφές συνάντησης θεατών και καλλιτεχνών;

Σε αυτό το άδηλο μέλλον θέλουμε να ρίξουν φως οι δημιουργοί των νέων πρωτότυπων έργων της επόμενης σεζόν της Στέγης. Από το προηγούμενο Open Call Future N.O.W., το καλοκαίρι του 2022, προκρίθηκαν δέκα προτάσεις θεάτρου, χορού και περφόρμανς που έκαναν ή θα κάνουν πρεμιέρα το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο των φεστιβάλ Onassis Dance Days, Future N.O.W και Europe Beyond Access.

Αναζητούνται τώρα οι προτάσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του 2024, ανάμεσα στις ήδη προγραμματισμένες μεγάλες παραγωγές και μετακλήσεις από το εξωτερικό που διερευνούν τους όρους της σύγχρονης τελετουργίας στο θέατρο, τον χορό και τη μουσική, της σκληροπυρηνικής κωμωδίας, του ρηξικέλευθου θεάτρου-ντοκουμέντο, της VR, AI και XR εμβυθιστικής εμπειρίας, ενώ ταυτόχρονα πυροδοτούν τη συζήτηση γύρω από το πώς το τοπικό μπορεί να είναι παγκόσμιο και πώς οι σκηνές μας μπορούν και πρέπει να λειτουργούν ως βήματα ενός δημόσιου λόγου που επαναφέρει ξανά και ξανά στο προσκήνιο την επιθυμία της συλλογικής μετάβασης και υπέρβασης.

Τελετουργία / Δημοκρατία / Ψυχεδέλεια / Ελευθερία / Ποίηση / Αντοχή / Παγανισμός / Φύση

Για οδηγίες για την κατάθεση νέων πρωτότυπων έργων, κριτήρια επιλογής και περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της Στέγης Ωνάση. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 09/04/2023

