Ολλανδία – Εκλογές: Νίκη του κεντροδεξιού D66 δείχνει το exit poll

Διαφορετικές ισορροπίες δημιουργούνται στην κοινοβουλευτική ζωή της Ολλανδίας, με το Κόμμα για την Ελευθερία (PVV), του Γκερτ Βίλντερς, να υποχωρεί στη δεύτερη θέση, βάσει του exit poll.

Νικητής των εκλογών εμφανίζεται το κεντροδεξιό D66 το οποίο κατακτά 27 έδρες από μόλις εννέα που είχε μετά τις εκλογές του 2023. Ακολουθούν το PVV με 25 έδρες, δηλαδή 12 λιγότερες σε σύγκριση με το 2023. Κατόπιν κατατάσσεται το VVD (Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία) με 23 έδρες, ενώ το GL-PvdA έχει 20 και το CDA με 19 έδρες.

Σημειώνεται ότι το exit poll της Ipsos για λογαριασμό των NOS και RTL έχει περιθώριο λάθους τριών εδρών, ως εκ τούτου τα πάντα μπορούν να αντιστραφούν κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Βάσει του exit poll στη Βουλή της Ολλανδίας θα εισέλθουν 15 κόμματα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News