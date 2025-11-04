Οι υψηλής ειδίκευσης Αμερικανοί οδεύουν προς την ανεργία

Η μία μετά την άλλη οι κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες ανακοινώνουν περικοπές θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα πρόθυμες να προχωρήσουν σε προσλήψεις νέων εργαζομένων. Το μήνυμα που στέλνουν οι αμερικανοί εργοδότες είναι απλό: δεν θέλουμε υπαλλήλους, τονίζει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal.

Η Amazon.com ανακοίνωσε ότι θα απολύσει 14.000 υπαλλήλους γραφείου, δηλαδή το 10% του εργατικού της δυναμικού. Η UPS γνωστοποίησε ότι εντός των επόμενων 22 μηνών θα περιορίσει τις διοικητικές της θέσεις κατά 14.000, ενώ ο όμιλος λιανικών πωλήσεων Target έκοψε 1.800 θέσεις που αφορούσαν εμπορικούς αντιπροσώπους.

Ανάλογα αρνητικές ειδήσεις έλαβαν οι υπάλληλοι γραφείου κορυφαίων εταιρειών, όπως οι Rivian Automotive, Molson Coors, Booz Allen Hamilton και General Motors. Ακόμη πιο μεγάλο πρόβλημα για τους απολυμένους, τονίζει η WSJ, είναι το γεγονός ότι εισέρχονται σε μiα «παγωμένη» αγορά εργασίας, που διαθέτει ελάχιστες θέσεις για τα δικά τους προσόντα.

Oλα δείχνουν ότι έχει ξεκινήσει μια «νέα κανονικότητα» στην αμερικανική αγορά εργασίας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις, πραγματοποιώντας μεγάλες περικοπές διοικητικού προσωπικού και υπαλλήλων γραφείου, ενώ δημιουργούν λιγότερες ευκαιρίες τόσο για τους έμπειρους όσο και για τους πιο νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με πρόσφατα ομοσπονδιακά δεδομένα, σχεδόν δύο εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ παραμένουν χωρίς εργασία για 27 εβδομάδες ή και περισσότερο.

Πίσω από το κύμα απολύσεων διοικητικών υπαλλήλων βρίσκεται, εν μέρει, η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις εταιρείες, καθώς υπάρχει η εκτίμηση ότι αυτή θα μπορέσει να αναλάβει περισσότερες από τις εργασίες που μέχρι τώρα εκτελούσαν οι καλά αμειβόμενοι υπάλληλοι γραφείου. Οι επενδυτές πιέζουν τις διευθύνσεις των εταιρειών να λειτουργούν πιο αποδοτικά με λιγότερο προσωπικό. Παράγοντες όπως η πολιτική αβεβαιότητα και το αυξημένο κόστος συμβάλλουν επίσης στη μείωση του ρυθμού προσλήψεων.

Το κύμα αναδιαρθρώσεων έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας, τόσο για τα στελέχη όσο και για το προσωπικό. Παράλληλα περιορίζει τις επιλογές για όσους αναζητούν εργασία. Περίπου το 20% των Αμερικανών που συμμετείχαν σε έρευνα της WSJ-NORC φέτος δήλωσαν ότι είναι πολύ ή εξαιρετικά σίγουροι πως θα μπορούσαν να βρουν μια καλή δουλειά αν το επιθυμούσαν — ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, οι ευκαιρίες για χειρώνακτες ή εξειδικευμένους τεχνίτες αυξάνονται. Οι εταιρείες αναφέρουν ελλείψεις σε επαγγέλματα των κλάδων κατασκευών, υγείας, φιλοξενίας και τεχνικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα παγώνουν τις προσλήψεις συμβούλων και διευθυντικών στελεχών, απολύουν προσωπικό στους τομείς του λιανεμπορίου και των χρηματοοικονομικών, και χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για εργασίες όπως η λογιστική.

Οι θέσεις που κινδυνεύουν περισσότερο ήταν κάποτε εκείνες που πολλοί αμερικανοί εργαζόμενοι φιλοδοξούσαν να κατακτήσουν. Επένδυσαν σε πανεπιστημιακά πτυχία για να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για μια συνέντευξη, και για να εξασφαλίσουν θέσεις όπως διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού ή μηχανικοί μεσαίου επιπέδου.

Σήμερα, όμως, αυτό που κάποτε θεωρούνταν σταθερή θέση μοιάζει με ωρολογιακή βόμβα – με εργαζομένους που ανέβηκαν σταδιακά την εταιρική ιεραρχία να περιμένουν τη σειρά τους για μια βιντεοκλήση μέσω της οποίας θα τους ανακοινωθεί ότι μόλις είχαν την τελευταία μέρα τους στην εταιρεία.

Οι θέσεις εργασίας που αμείβονται καλύτερα και απαιτούν πτυχίο πανεπιστημίου είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη από άλλες, σύμφωνα με οικονομολόγους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Φιλαδέλφειας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News