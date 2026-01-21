Κοπεγχάγη: Θετικό το μήνυμα Τραμπ, αλλά το θέμα της Γροιλανδίας μένει ανοικτό

Με επιφύλαξη αλλά και συγκρατημένη ικανοποίηση υποδέχθηκε η Κοπεγχάγη τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, τόνισε ότι η δέσμευση αυτή αποτελεί «θετικό μήνυμα», υπογράμμισε ωστόσο πως οι φιλοδοξίες του αμερικανού προέδρου παραμένουν ενεργές και το ζήτημα δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξαν, μετέδωσε το BBC.

Ο επικεφαλής της δανικής διπλωματίας επανέλαβε πως η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση και το μέλλον του λαού της δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση.

Αναφέρθηκε επίσης στα όσα συμφωνήθηκαν κατά τη συνάντηση μεταξύ του ίδιου, της γροιλανδής ομολόγου του Βίβιαν Μότσφελτ, του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 14 Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον.

«Αυτή η συμφωνία προβλέπει συζητήσεις υψηλού επιπέδου για να διαπιστώσουμε αν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αμερικανικές ανησυχίες χωρίς να παραβούμε τις κόκκινες γραμμές μας», είπε ο Ράσμουσεν.

Και πρόσθεσε: «Δεν θα διαπραγματευτούμε ποτέ εγκαταλείποντας θεμελιώδεις αρχές. Ζούμε στο 2026, σε μια διεθνή τάξη που βασίζεται στο κράτος δικαίου, την κυριαρχία των κρατών και το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση – μια τάξη στην οικοδόμηση της οποίας συνέβαλαν οι ίδιες οι ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

