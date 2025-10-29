Amazon: Απολύθηκαν 14.000 υπάλληλοι και έπονται άλλοι τόσοι

Η Amazon συνεχίζει τις απολύσεις προσωπικού, κυρίως υπαλλήλων γραφείου. Απόφαση «καρατόμησης» ελήφθη για 30.000 εργαζομένους, μάλιστα επιδόθηκαν οι πρώτες καταγγελίες σύμβασης. Συνεπώς, ώρες αγωνίας περνούν οι υπάλληλοι της Amazon σε όλον τον κόσμο, σχολίασε η Corriere della Sera.

Σε πρώτη φάση απολύθηκαν 14.000 εργαζόμενοι και μέχρι το τέλος του 2026 θα τους έχουν ακολουθήσει άλλοι 16.000, όπως έγραψαν το Reuters και η Wall Street Journal. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μείωση θέσεων εργασίας στα χρονικά της εταιρείας που εδρεύει στο Σιάτλ και απασχολεί 1,55 εκατομμύρια υπαλλήλους. Βέβαια, η Amazon έχει απολύσει και 27.000 άτομα τον χειμώνα της σεζόν 2022-2023.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά media, οι περικοπές επηρεάζουν διευθυντικές και απλές θέσεις στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, της διαφήμισης, της υποστήριξης και της στρατηγικής, του Prime Video, του Amazon Web Services και του Alexa. Οι απολυθέντες και μέλλοντες να απολυθούν είναι περίπου το 10% των υπαλλήλων γραφείου.

Στην αρχική φάση εκκαθάρισης δεν φαίνεται να απολύονται οι αποθηκάριοι. Η εταιρεία θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα τριμήνου στις 30 Οκτωβρίου, αλλά προς το παρόν ενημέρωσε τους απολυθέντες ότι έχασαν τις δουλειές τους για το καλό της και ότι θα τους βοηθήσει να ξαναβρούν δουλειά (κάπου αλλού, εξυπακούεται).

Η ίδια η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι… ο κόσμος αλλάζει με την Τεχνητή Νοημοσύνη! «Αυτή η γενιά ΤΝ είναι η πιο επαναστατική τεχνολογία που έχουμε δει από την εποχή του διαδικτύου και επιτρέπει στις εταιρείες να καινοτομούν πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι πριν», τούς εξήγησε. Και εκείνοι, άνθρωποι της κατανόησης, κατάλαβαν αμέσως ότι η τεχνολογική καινοτομία μεταφράζεται σε ανεργία. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η Amazon, που τυγχάνει ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στις ΗΠΑ, επιταχύνει τις προσπάθειες αυτοματοποίησης χάρις στα ρομπότ και στην ΤΝ.

Σύμφωνα με τους New York Times, η εταιρεία ενδέχεται να μην προσλάβει περισσότερα από 160.000 άτομα έως το 2027, αν και υπάρχουν προβλέψεις για αυξημένη καταναλωτική ζήτηση στις παραδόσεις. Και ο διευθύνων σύμβουλος, σε εσωτερικό υπόμνημα προς τους εργαζομένους τον περασμένο Ιούνιο, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να αυξήσει τη χρήση της ΤΝ, εξετάζοντας παράλληλα σημαντικές μειώσεις προσωπικού. «Θα χρειαστούμε λιγότερους ανθρώπους για να κάνουν ορισμένες από τις δουλειές που γίνονται σήμερα και περισσότερους ανθρώπους για άλλα είδη εργασιών», είπε, εξηγώντας ότι ο στόχος είναι «να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News