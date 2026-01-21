Η Sleed επενδύει στη HappyOnline

Η Sleed ανακοινώνει τη στρατηγική της επένδυση στη HappyOnline, ένα από τα κορυφαία Web Design & Development agencies στην ελληνική αγορά. Με παρουσία άνω των 10 ετών και περισσότερες από 85 διακρίσεις, η HappyOnline είναι από τα πρώτα agencies που ανέπτυξαν απτές, εμπορικά διαθέσιμες, λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η στρατηγική επένδυση της Sleed ενισχύει το Tech και AI αποτύπωμα του ομίλου, συνδυάζοντας design, development, performance και automation. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονταν ήδη από το 2024, όταν η HappyOnline είχε αναπτύξει εξειδικευμένο AI Department και αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη στις λύσεις καινοτομίας που παρέχει η Sleed.

Ο Στέλιος Ηλιάκης, CEO & Founder της Sleed, δήλωσε: «Στη Sleed, 16 χρόνια τώρα, επενδύουμε στην καινοτομία και τους ανθρώπους μας, παρέχοντας κορυφαίες λύσεις για κάθε συνεργάτη μας. Μετά την περσινή μας επένδυση στη NetSteps, η σημερινή, στρατηγική μας επένδυση στη HappyOnline, ενισχύει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές μας στην παροχή λύσεων τεχνολογίας και AI, ακολουθώντας το όραμά μας για τη δημιουργία του μεγαλύτερου Digital Services Provider στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»

Ο Δημήτρης Δημακόπουλος, Co-founder & CEO της HappyOnline, δήλωσε: «Η αγορά απαιτεί πλέον εξειδίκευση, τεχνολογικό βάθος και απλές, αποδοτικές λύσεις. Οι συνεργάτες μας απαιτούν βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών workflows και καινοτόμες λύσεις, που θα τους δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η συνεργασία μας με τη Sleed, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης που απαιτεί ο κλάδος και οι διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο AI και το online performance.»

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News