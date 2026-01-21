Αναβαθμίζεται η λειτουργία του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Σε νέα θεσμική βάση τίθεται, για πρώτη φορά, η λειτουργία και η διαδικασία ενημέρωσης του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Αρμόδια για την τήρηση του Ευρετηρίου, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, ορίζεται η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Ευρετήριο αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των πρακτικών, αναπαραστάσεων, εκφράσεων, γνώσεων και τεχνικών που συνθέτουν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, όπως αυτές ασκούνται και μεταδίδονται σήμερα, λειτουργώντας παράλληλα ως μέσο ανάδειξης καλών πρακτικών διαφύλαξής της.

Μέχρι σήμερα, στο Εθνικό Ευρετήριο έχουν καταγραφεί 164 στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και μία Καλή Πρακτική Διαφύλαξης. Η διαδικασία τήρησής του περιλαμβάνει την εγγραφή νέων στοιχείων και την ανάδειξη καλών πρακτικών, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης της UNESCO του 2003, αλλά και την επικαιροποίηση των ήδη εγγεγραμμένων στοιχείων ανά 15 έτη από την αρχική τους καταχώριση ή οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία διαδραματίζουν οι ίδιες οι κοινότητες, ομάδες και τα άτομα που ασκούν και επιτελούν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, καθώς η εγγραφή και η επικαιροποίηση πραγματοποιούνται με τη δική τους ενεργό συμμετοχή.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε το Εθνικό Ευρετήριο «αποτύπωμα της χαρτογράφησης του μοναδικού και εξαιρετικά πλούσιου αποθέματος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας». Όπως τόνισε, η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας και ενημέρωσής του κρίνεται απολύτως αναγκαία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης επηρεάζουν τις παραδοσιακές μεθόδους καταγραφής και τεκμηρίωσης.

«Κάθε στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί πολύτιμο φορέα ταυτότητας, εμπειρίας και δημιουργικής έκφρασης, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και διαμορφώνοντας το μέλλον», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η άυλη κληρονομιά παραμένει ζωντανή και βιωματική σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας, αντανακλώντας τον τρόπο ζωής και συμμετοχής στις τοπικές κοινότητες.

Η διαδικασία εμπλουτισμού του Ευρετηρίου και ανάδειξης καλών πρακτικών ξεκινά έπειτα από δημόσια πρόσκληση της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο https://ayla.culture.gr/ και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Το Συμβούλιο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς γνωμοδοτεί, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, για την εγγραφή νέων στοιχείων και την επικαιροποίηση των ήδη καταγεγραμμένων.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ένα στοιχείο ή μια πρακτική μπορεί να διαγραφεί από το Εθνικό Ευρετήριο, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου, εφόσον δεν ασκείται πλέον ή εφόσον ο τρόπος άσκησής του δεν συνάδει με τις αρχές της Σύμβασης της UNESCO για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα διεύρυνσης της κοινότητας που επιτελεί ένα καταγεγραμμένο στοιχείο, κατόπιν κοινής αίτησης των ενδιαφερόμενων κοινοτήτων. Δύο ή περισσότερες κοινότητες μπορούν επίσης να ζητήσουν την εκ νέου εγγραφή των στοιχείων που επιτελούν σε μία ενιαία καταχώριση, ώστε να αναδεικνύεται πληρέστερα η πολιτισμική εμπειρία που τις συνδέει.

Το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας συνδέεται διαλειτουργικά με τις υπόλοιπες βάσεις δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, μέσω της ιστοσελίδας https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr, καθώς και με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, ενισχύοντας την ενιαία ψηφιακή χαρτογράφηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

