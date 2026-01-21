Χαρδαλιάς: Γιατί κλείσαμε τα σχολεία – Θα ληφθούν πρωτοβουλίες για τους γονείς που εργάζονται

Καθώς η κακοκαιρία άργησε αρκετές ώρες να πλήξει την Αττική –οι καταιγίδες ήρθαν τελικά πολύ αργά το απόγευμα της Τετάρτης (21.01)—, η Περιφέρεια Αττικής βρέθηκε σε μια αμήχανη θέση να καλείται να απαντήσει στο γιατί τελικά υπήρξε διαταγή για αναστολή λειτουργίας μιας σειράς υπηρεσιών, με κυριότερη αυτή των σχολείων –η εικόνα μιας ολόκληρης σχολικής μέρας με απλή βροχόπτωση δεν βοήθησε.

Έτσι, ο Νίκος Χαρδαλιάς, μολονότι είχε να τρέχει σε αυτοψίες στα κρίσιμα ρέματα όπως αυτό της Πικροδάφνης και στις κοίτες των Κηφισού και του Ιλισσού, κλήθηκε να εξηγήσει το πώς ελήφθη η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων και να ανακοινώσει, μάλιστα, ότι θα υπάρξει μέριμνα της Πολιτείας για τους γονείς που ταλαιπωρούνται από τέτοιες ανατροπές στον προγραμματισμό τους. Το ότι το πρόβλημα είναι πρωτίστως των μαθητών που στερούνται την πρόσβαση στη διδασκαλία και στο μάθημα και μετά των γονιών τους, δεν είναι κάτι που αναλύεται ακόμα στη δημόσια σφαίρα. Μέτρα, λοιπόν, για τους γονείς προανήγγειλε ο κ. Χαρδαλιάς, παραπέμποντας σε πρωτοβουλίες εντός των επομένων ημερών.

Ο περιφερειάρχης Αττικής διεξήγαγε σειρά αυτοψιών στα τρία καίρια σημεία υψηλής επικινδυνότητας του Λεκανοπεδίου: ξεκίνησε από την Πικροδάφνη, στον Άγιο Δημήτριο, όπου προ εβδομάδων είχε καταγραφεί εκτεταμένη καθίζηση του εδάφους λόγω υπερχείλισης του ρέματος, στη συνέχεια, μετέβη στον Κηφισό, εστιάζοντας στη ροή των υδάτων και στη λειτουργία των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων και η επιθεώρηση ολοκληρώθηκε στον Ιλισσό ποταμό, στο ύψος της Καλλιθέας και του Μοσχάτου, όπου εξετάστηκε η συμπεριφορά της κοίτης υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης καθώς και η επάρκεια των εν εξελίξει τεχνικών έργων.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο κ. Χαρδαλιάς ενημερώθηκε από τα επιχειρησιακά κλιμάκια που βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Αττική για την κατάσταση σε όλους τους υδάτινους αποδέκτες, για τις παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη, καθώς και για τα σημεία όπου καταγράφηκαν αυξημένες υδραυλικές πιέσεις.

Σε δήλωσή του από τον Άγιο Δημήτριο, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι:

«Βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση και παρακολουθούμε διαρκώς τα μετεωρολογικά δεδομένα και τα επιστημονικά μοντέλα. Από χθες όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ένταση των φαινομένων, με διαφοροποιήσεις ως προς τη γεωγραφική τους εξέλιξη.

»Στα σημεία όπου έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις, και ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένου εν-διαφέροντος όπως εδώ στον Άγιο Δημήτριο, η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη και δεν έχουν παρουσιαστεί νέα ζητήματα. Γνωρίζαμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

»Υπήρχε μάλιστα προγραμματισμός να ξεκινήσουν εντός των επομένων ημερών εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων για τη συγκράτηση των πρανών, ως προσωρινό μέτρο έως την ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος. Τα καιρικά φαινόμενα προηγήθηκαν του χρονοδιαγράμματος, ωστόσο προχωρήσαμε άμεσα σε σημειακές παρεμβάσεις, με βάση τα τεχνικά δελτία των υπηρεσιών μας, ώστε να οριοθετηθεί η ροή και να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του ήδη επιβαρυμένου υπόσκαφου».

Και πρόσθεσε:

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε παθογένειες δεκαετιών. Για πολλά χρόνια δεν υπήρξαν ολιστικά σχέδια διευθέτησης ρεμάτων και ρύθμισης των πολεοδομικών ζητημάτων γύρω από αυτά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, γίνονται ουσιαστικά βήματα.

»Στους 25 μήνες της έως τώρα θητείας μου, έχω δεσμευτεί για την υλοποίηση 54 αντιπλημμυρικών έργων. Σήμερα, 13 από τα έργα αυτά βρίσκονται σε φάση κατασκευής, 17 έχουν ήδη δημοπρατηθεί και έως το τέλος του 2026 όλα θα έχουν δρομολογηθεί. Και τα 54! Αυτό απαιτεί μελέτες, αδειοδοτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, για τις οποίες διαθέτουμε πλέον τα απαραίτητα νομικά και χρηματοδοτικά εργαλεία και κινούμαστε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

»Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής: οι υποδομές του Λεκανοπεδίου είναι παλιές. Η Αττική αναπτύχθηκε άναρχα επί δεκαετίες και δεν σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί πέντε εκατομμύρια κατοίκους και επισκέπτες. Ωστόσο βήμα – βήμα, μέρα με τη μέρα, δουλεύουμε μεθοδικά προκειμένου να πα-ράγουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στο πεδίο χρειάζονται λίγα λόγια, πολλή δουλειά και κυρίως σχέδιο. Αυτό ακριβώς κάνουμε κάθε μέρα».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το σημερινό κλείσιμο των σχολείων ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι:

«Υπάρχει πλήρης συντονισμός και με την πολιτεία. Αποφάσεις όπως αυτή που αφορά τη λειτουργία ή μη των σχολείων, δεν λαμβάνονται αυθαίρετα, αλλά βάσει των εισηγήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, του αρμόδιου επιστημονικού οργάνου που διαθέτει ο ο κρατικός μηχανισμός. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργούνται προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό. Γι’ αυτό και το κράτος πρέπει να μεριμνήσει για το ζήτημα, ιδίως όταν και οι δύο γονείς εργάζονται ή όταν μιλάμε για μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι κάτι που έχουμε θέσει και πιστεύω ότι θα υπάρξει σχετική πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες».

Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι πρωτοβουλίες και ποιος θα τις ανακοινώσει, δεν είπε ο κ. Χαρδαλιάς.

