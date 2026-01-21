Η «βόμβα» στο Λαύριο: Ενας χρόνος καθυστέρηση για έναν ύποπτο διαγωνισμό

«Κάηκε» αυτή την εβδομάδα η μεθόδευση για έναν κλειστό διαγωνισμό που (θεωρητικώς) είχε στόχο την απορρύπανση του ενός πέμπτου των 220 τόνων εκρηκτικών που απειλούν την πόλη του Λαυρίου και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ). Η μεθόδευση έγινε αντιληπτή από την κυβέρνηση που κατέβασε τον διακόπτη στο παρά ένα (στις 20 Ιανουαρίου 2026) και φαίνεται τώρα να επιστρέφει στη λύση του καθαρού διαγωνισμού για τη συνολική (και πραγματική) λύση του προβλήματος.

Αυτό όμως δεν αποσείει από το Μέγαρο Μαξίμου την ευθύνη για την περίεργη ακύρωση ενός ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού τον Δεκέμβριο του 2024 ώστε να δοθεί χώρος και χρόνος 13 μηνών για την περίεργη μεθόδευση. Γιατί το γεγονός ότι η κυβέρνηση, υπό το βάρος των αποκαλύψεων, των καταγγελιών επιστημονικών φορέων και κατοίκων, των επιστολών στην Κομισιόν και της ενεργοποίησης του αμερικανικού παράγοντα αντιλήφθηκε στο παρά ένα αυτό που πήγαινε να συμβεί, και πάτησε το κουμπί του «stop», δεν αρκεί από μόνο του.

Η ιστορία είναι γνωστή. Στο Λαύριο, στην περιοχή των εγκαταστάσεων των ΕΑΣ, υπάρχουν πάνω από 220 τόνοι ισχυρών εκρηκτικών, τα περισσότερα σε ελεύθερη μορφή, θαμμένα στο έδαφος. Το αναφέρουν ρητά τα έγγραφα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της TUV Αustria και άλλων φορέων (βρίσκονται στη διάθεση του Protagon).

Οι επιστήμονες προειδοποιούν γραπτώς ότι σε περίπτωση ατυχήματος η καταστροφή θα μπορούσε να επηρεάσει μια ακτίνα έως και 3,9 χιλιομέτρων γύρω από την εγκατάσταση των ΕΑΣ. Ενδεικτικά, το λιμάνι του Λαυρίου απέχει μόλις 1,5 χλμ.

Ο κίνδυνος δεν είναι θεωρητικός αλλά απολύτως τεκμηριωμένος. Στην έκθεση επιθεώρησης της TUV Austria επισημαίνεται ο κίνδυνος για μια «ανεξέλεγκτα καταστροφική έκρηξη με ανεπανόρθωτες βλάβες σε ανθρώπους και υποδομές» η οποία θα μπορούσε να προκληθεί «ακόμη και από τυχαίο μη ανθρωπογενή παράγοντα» και να επηρεάσει την «ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου».

Τα εκρηκτικά βρέθηκαν εκεί λόγω εσφαλμένης διαδικασίας απενεργοποίησης 300.000 ναρκών κατά προσωπικού επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, το 2017. Η εφαρμογή της διεθνούς υποχρέωσης της χώρας (Συνθήκη της Οτάβα) έγινε καθυστερημένα και με λάθος τρόπο και η διαδικασία διεκόπη τον Μάρτιο του 2019 μετά από καταγγελίες εργαζομένων.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη νέα διοίκηση των ΕΑΣ μετά τις εκλογές του 2019, ανέθεσε σε επίσημους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό την καταγραφή της έκτασης και της βαρύτητας του προβλήματος και την εκτίμηση του κόστους για την απενεργοποίηση των υπολειμμάτων των 300.000 ναρκών.

Ακολούθησε διεθνής διαγωνισμός με καταληκτική ημερομηνία την 16η Ιανουαρίου του 2025 και αντικείμενο την ολική εξουδετέρωση 220 τόνων εκρηκτικών. Ωστόσο στις 3 Δεκεμβρίου του 2024 άλλαξε η διοίκηση των ΕΑΣ και μισή ώρα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα διοίκηση ακύρωσε τον διαγωνισμό χωρίς να έχει γνώση των λεπτομερειών του και δίχως το ζήτημα να περιλαμβάνεται στη ημερήσια διάταξη.

Τι έκανε η νέα διοίκηση των ΕΑΣ μόλις ακύρωσε τον διαγωνισμό; Προέβαλε, κατά τις πληροφορίες του Protagon, έωλα επιχειρήματα προς τον Πρωθυπουργό εναντίον του καθαρού, ανοικτού διαγωνισμού. Κομιστής των παραπειστικών επιχειρημάτων ήταν κατά τις ίδιες πληροφορίες ανώτερο στέλεχος του Μαξίμου που ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την ανάθεση ενός άλλου έργου μερικής απορρύπανσης σε συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο μέσα από κλειστό διαγωνισμό.

Η υπενθύμιση της επικινδυνότητας των χειρισμών και της καθυστέρησης ήρθε στις 25 Οκτωβρίου με την πυρκαγιά που προκλήθηκε στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ. Ηταν το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας να εξουδετερωθούν μερικώς με χρήση ασβέστη σημεία εδάφους ρυπασμένου με υψηλές συγκεντρώσεις ΤΝΤ. Προκλήθηκε φωτιά που ήταν ορατή από την πόλη του Λαυρίου και που σύμφωνα με επιστήμονες θα μπορούσε να πυροδοτήσει domino effect. Ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα αλλά υπογραμμίστηκε η επικινδυνότητα της κατάστασης και το κόστος της καθυστέρησης.

⇒ Διαβάστε — Η «βόμβα» του Λαυρίου: Παραιτήσεις και μεθοδεύσεις

Καθώς προχωρούσε το σχέδιο του κλειστού διαγωνισμού για την εκκαθάριση του ενός πέμπτου των εκρηκτικών (με αναλογικά μεγαλύτερο κόστος από αυτό του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού -που ακυρώθηκε- για το σύνολο των 220 τόνων), κάτοικοι και φορείς απευθύνθηκαν στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ πανεπιστήμιο των ΗΠΑ που παρακολουθεί επιστημονικά το ζήτημα ενημέρωσε το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου (πρώην Αμυνας) για να φτάσουν οι πληροφορίες στην Πρεσβεία της Αθήνας.

Εν τω μεταξύ υπήρξαν συνειδήσεις ανθρώπων που δεν άντεξαν να σηκώσουν την ευθύνη για όσα συνέβαιναν και παραιτήθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο των ΕΑΣ.

⇒ Διαβάστε — TNT στο Λαύριο: Ωρα για παρέμβαση Μαξίμου πριν να είναι αργά

Κάπως έτσι, μετά από δύο παρατάσεις προθεσμιών για την υποβολή προσφορών και υπό το βάρος των καταγγελιών και των αποκαλύψεων ο κλειστός διαγωνισμός ακυρώθηκε με παρέμβαση της κυβέρνησης αυτή την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου. Ο διακόπτης κατέβηκε αλλά παραμένουν τα ερωτήματα γιατί χάθηκε τόσος χρόνος.

Σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής δεν είναι θέμα που αφορά τα ΕΑΣ ως επιχείρηση, αλλά αποτελεί ευθύνη του κράτους για τη δημόσια ασφάλεια ώστε να μην επαναληφθούν νέα Τέμπη. Γι’ αυτό και πρέπει να δοθεί άμεσα συνολική και καθαρή λύση πέρα από το όποια μικρά ή μεγάλα συμφέροντα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News