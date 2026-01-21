Ελλάδα–Τουρκία: Ενατος γύρος συνομιλιών για τη «Θετική Ατζέντα» στην Αθήνα

Ο ένατος γύρος συναντήσεων μεταξύ των υφυπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, Χάρη Θεοχάρη και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, με αντικείμενο την πρόοδο του Κοινού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της λεγόμενης «Θετικής Ατζέντας» μεταξύ των δύο χωρών, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Τετάρτη (21/01)

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα βήματα που έχουν γίνει έως σήμερα, επισημαίνοντας ότι το Κοινό Σχέδιο Δράσης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων κοινού ενδιαφέροντος.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται το εμπόριο και η οικονομία, τα τελωνεία, ο τουρισμός και οι μεταφορές, καθώς και η καινοτομία, η επιστήμη και η τεχνολογία.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η γεωργία, η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική ασφάλιση και η υγεία, όπως και η συνεργασία στους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οπως σημειώθηκε, πέρα από τα ζητήματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία, έχει καταγραφεί «ικανοποιητική πρόοδος» και σε αρκετά ακόμη σημεία της ατζέντας, γεγονός που δημιουργεί θετικό κλίμα για τη συνέχεια των συνομιλιών.

Οι επαφές στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης διαμορφώνουν, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, το πλαίσιο για την οριστικοποίηση σχετικών συμφωνιών, οι οποίες ενδέχεται να τεθούν προς υπογραφή κατά την επόμενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί, Αθήνα και Άγκυρα συμφώνησαν να εμβαθύνουν τους υφιστάμενους τομείς συνεργασίας και να εξετάσουν την προσθήκη νέων θεμάτων στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας, διατηρώντας ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας για τη διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας.

