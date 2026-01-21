Νεκρός ανασύρθηκε λιμενικός από τη θάλασσα στο Παράλιο Αστρος

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Αστρος Κυνουρίας, όταν λιμενικός, 53 ετών, με τον βαθμό του σημαιοφόρου που υπηρετούσε στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Αμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 53χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η διοικήτρια του τμήματος είναι καλά στην υγεία της. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το Λιμενικό Σώμα εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ενός στελέχους που έχασε τη ζωή του υπηρετώντας το καθήκον.

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του λιμενικού, εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος. Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

