Συρία: Για μια ακόμη φορά οι Αμερικανοί «αδειάζουν» τους Κούρδους

Ο σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα κέρδισε σχεδόν όλα όσα επιδίωκε μέσω της συμφωνίας που συνήψε την περασμένη Κυριακή με τον Μαζλούμ Αμπντί, τον ηγέτη των Κούρδων της Συρίας και διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) που ήλεγχαν εδώ και πολλά χρόνια μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής επικράτειας της χώρας.

Ωστόσο μόλις την επομένη ξέσπασαν νέες συγκρούσεις μεταξύ των στρατευμάτων της Δαμασκού και της –υπό την ηγεσία των Κούρδων– πολιτοφυλακής, καταδεικνύοντας πόσο ρευστή παραμένει η κατάσταση στην περιοχή. Τελικά, το απόγευμα της Τρίτης η συριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα κατάπαυση του πυρός, προσφέροντας στους Κούρδους προθεσμία τεσσάρων ημερών για να συμφωνήσουν να τεθούν οι πολιτειακές και στρατιωτικές δομές τους υπό τον επίσημο έλεγχο της Δαμασκού.

Οπως γράφει η Κριστίνα Γκολντμπάουν, επικεφαλής του γραφείου των New York Times στη Βηρυτό, οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μια κρίσιμη δοκιμασία για τον πρόεδρο Αλ Σάρα, την ώρα που η κυβέρνησή του πασχίζει να επιβάλει τον πλήρη έλεγχο της στην περιοχή. Η συνεχιζόμενη ένταση αναδεικνύει τις δυσκολίες του εγχειρήματος για την επανένωση των συριακών εδαφών υπό μια κεντρική εξουσία, έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου, από τη φρίκη του οποίου η χώρα αναδύθηκε βαθιά διχασμένη. Ωστόσο αυτοί που βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο είναι οι Κούρδοι.

Το τέλος των διαπραγματεύσεων και η στρατιωτική πίεση

Τον προηγούμενο χρόνο ο Αλ Σάρα βρισκόταν σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τους κούρδους ηγέτες για τους όρους ένταξής τους στη νέα κυβέρνηση. Οι Κούρδοι διέθεταν ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά, όπως τη διαχρονική στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και τον έλεγχο των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε αυτό το πλαίσιο πολλοί Σύροι έβλεπαν αυτές τις συνομιλίες ως προάγγελο ευρύτερων αλλαγών με στόχο τη συμπερίληψη των μειονοτήτων στη διακυβέρνηση και τον διαμοιρασμό της πολιτικής ισχύος.

Ομως αυτόν τον μήνα η υπομονή του σύρου προέδρου μάλλον εξαντλήθηκε. Επειτα από μήνες στασιμότητας στις συνομιλίες με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η κυβέρνηση εξαπέλυσε την προηγούμενη εβδομάδα επίθεση στα εδάφη τους και μέσα σε λίγες ημέρες οι κυβερνητικές δυνάμεις έφτασαν στα περίχωρα της Ράκκα –της μεγαλύτερης πόλης υπό κουρδική διοίκηση– μετά από μια σειρά ηττών των Κούρδων στο πεδίο.

Εως ότου, την περασμένη Κυριακή, ο ηγέτης των SDF Μαζλούμ Αμπντι, αναγκάστηκε να αποδεχτεί μια συμφωνία η οποία, σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, ισοδυναμεί με παράδοση. Οι SDF έχασαν σχεδόν όλες τις παραχωρήσεις που η κυβέρνηση ήταν διατεθειμένη να κάνει σε προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων. Ενώ αρχικά είχαν κερδίσει το δικαίωμα να ενταχθούν στον συριακό στρατό ως διακριτά τάγματα, τώρα οι κούρδοι μαχητές καλούνται να το κάνουν μεμονωμένα. Παράλληλα οι SDF απώλεσαν τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών που αποτελούσε το βασικό τους μοχλό πίεσης.

Η στροφή των ΗΠΑ και η εγκατάλειψη

Οπως συνοψίζεται στο αμερικανικό δημοσίευμα, επί δεκαετίες το συριακό καθεστώς κρατούσε τους Κούρδους στο περιθώριο, καταστέλλοντας τα δικαιώματά τους. Στο πλαίσιο του εμφύλιου πολέμου, όμως, οι Κούρδοι συμμάχησαν με τις ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) ενώ, μετά την πτώση του Ασαντ και την κατάληψη της εξουσίας από τον Αλ Σάρα, πίστευαν πως η Ουάσινγκτον θα συνέχιζε να τους στηρίζει.

Αντιθέτως δέχθηκαν ένα πολύ ισχυρό πλήγμα, καθώς μόλις την Τρίτη, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τόμας Μπάρακ, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά αντικατέστησαν τις SDF με την κυβέρνηση του Αλ Σάρα ως σύμμαχο στη μάχη κατά της τρομοκρατίας. «Ο αρχικός ρόλος των SDF ως η κύρια δύναμη κατά του ISIS έχει ολοκληρωθεί, καθώς η Δαμασκός είναι πλέον πρόθυμη και έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες ασφαλείας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, υποστηρίζοντας πως «η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους Κούρδους στη Συρία αυτή τη στιγμή έγκειται στη διαδικασία μετάβασης υπό τη νέα κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρόεδρο Αχμεντ αλ Σάρα».

Οι κούρδοι ηγέτες κατηγορούν εδώ και καιρό την κυβέρνηση Αλ Σάρα για συγκέντρωση εξουσίας σε μια κλειστή ομάδα πιστών συνεργατών του (από την εποχή του αγώνα κατά του καθεστώτος Ασαντ) καθώς και για μη ουσιαστική συμπερίληψη των μειονοτήτων στην κυβέρνηση. Και τη Δευτέρα κατηγόρησαν τις κυβερνητικές δυνάμεις ότι παραβίασαν τη συμφωνία που είχε ανακοινωθεί μόλις την Κυριακή, επαναλαμβάνοντας το αίτημά τους προς τον Αλ Σάρα για αποκέντρωση της εξουσίας, σε μια φαινομενικά ύστατη προσπάθεια να ανακτήσουν ορισμένες από τις παραχωρήσεις που είχαν κερδίσει προηγουμένως.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε την επομένη, όταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές και μέλη των οικογενειών τους διέφυγαν από στρατόπεδα, καθώς οι κουρδικές δυνάμεις εγκατέλειπαν τις θέσεις τους. Επιπλέον αξιωματούχοι και της κυβέρνησης και των Κούρδων έκαναν λόγο για κατάρρευση των συνομιλιών, τελικά, όμως, το απόγευμα της Τρίτης ανακοινώθηκε η τετραήμερη εκεχειρία από την κυβέρνηση, με τους Κούρδους να δεσμεύονται για την τήρησή της και να δηλώνουν έτοιμοι για την εφαρμογή της συμφωνίας της 18ης Ιανουαρίου.

Ομως η εξέλιξη αυτή, καθώς και η αρχική συμφωνία αυτή καθαυτή, στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε άλλες συριακές μειονότητες, περιλαμβανομένων των Δρούζων που ελέγχουν την επαρχία Σουέιντα της Νότιας Συρίας και των Αλαουιτών στα παράλια. «Πρόκειται για μια σημαντική εδαφική, στρατιωτική και πολιτική νίκη για τον Αλ Σάρα», ανέφερε σχετικά, μιλώντας στους New York Times, η Νταρίν Χαλίφα, ανώτερη σύμβουλος στο International Crisis Group. «Το πολιτικό μήνυμα είναι ότι για όλους τους υπόλοιπους είναι απλώς θέμα χρόνου».

Πάντως ο σύρος πρόεδρος έχει δεσμευτεί ότι η κυβέρνησή του θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων ενώ η διεθνής κοινότητα θα εκτελεί χρέη παρατηρητή. Προβαίνοντας σε ένα άνοιγμα προς τους Κούρδους, ο Αλ Σάρα εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή διάταγμα μέσω του οποίου τα κουρδικά αναγνωρίζονται ως εθνική γλώσσα μαζί με τα αραβικά.

«Λάθος υπολογισμός»

Πάνω από τη σύναψη της συμφωνίας πλανιόταν, φυσικά, η σκιά των Ηνωμένων Πολιτειών, ενός διαχρονικού συμμάχου των SDF και σημαντικού εταίρου στον αγώνα τους για την εκδίωξη του Ισλαμικού Κράτους από τη βορειοανατολική Συρία από το 2015. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους οι εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των SDF έφεραν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε δύσκολη θέση, καθώς προσπαθούσαν να ισορροπήσουν ανάμεσα στους δύο σύρους εταίρους τους.

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να υποστηρίζουν τις κουρδικές δυνάμεις μετά από την κατάρρευση του Ασαντ στα τέλη του 2024, η αμερικανική κυβέρνηση αγκάλιασε παράλληλα τον Αχμέντ αλ Σάρα. Τον περασμένο Νοέμβριο ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον σύρο ηγέτη, παρότι στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί ως τρομοκράτης από την Ουάσιγκτον λόγω των παλαιότερων δεσμών του με την Αλ Κάιντα. Μάλιστα ο αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Συρίας που είχαν ρημάξει την οικονομία της.

Οι SDF έβλεπαν τους Αμερικανούς συμμάχους τους ως ανάχωμα απέναντι ακριβώς στο είδος της στρατιωτικής επιχείρησης που εξαπέλυσε η συριακή κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα κατά των κουρδικών δυνάμεων, με την επικεφαλής του γραφείου των New York Times στη Βηρυτό να κάνει λόγο για «λάθος υπολογισμό», δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είχαν επιλέξει ξανά στο παρελθόν να μη συνδράμουν τις SDF.

Παρ’ όλο που αμερικανοί αξιωματούχοι μεσολάβησαν για τη σύναψη της συμφωνίας, οι Κούρδοι δεν έλαβαν ούτε τη στρατιωτική υποστήριξη που ήλπιζαν, ούτε καν μια διεθνή κατακραυγή για τη στρατιωτική επίθεση της κυβέρνησης. Ορισμένοι Κούρδοι παρομοίασαν την αμερικανική στάση με πλήρη εγκατάλειψη ενός μακροχρόνιου συμμάχου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες «άφησαν τους Κούρδους, τους συμμάχους τους, ανάμεσα στις γροθιές του ISIS και της Αλ Κάιντα», δήλωσε ο Σιαμέντ Αλί, εκπρόσωπος των SDF, αναφερόμενος στην παλαιότερη διασύνδεση του Αλ Σάρα με την Αλ Κάιντα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να υποστηρίζει τον Αχμέντ αλ Σάρα, λέγοντας ότι «εργάζεται πολύ σκληρά» και ότι έχει συζητήσει μαζί του το ζήτημα των εγκαταστάσεων όπου κρατούνται μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στη βορειοανατολική Συρία. Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον «προσπαθεί επίσης να προστατεύσει τους Κούρδους» ενώ για τις εξελίξεις στη Συρία ο Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικώς και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνέχεια ο τούρκος πρόεδρος (κύριος υποστηρικτής της κυβέρνησης Αλ Σάρα) δήλωσε ότι οι κουρδικές δυνάμεις στη βόρεια Συρία πρέπει να καταθέσουν τα όπλα και να διαλυθούν άμεσα, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία.

