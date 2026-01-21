Μετωπική Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή: H ευλογιά των προβάτων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενώ η κακοκαιρία χτυπούσε την Αττική, οι τόνοι εντός της Βουλής ανέβαιναν με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να επιτίθεται στην κυβέρνηση και τον Κωστή Χατζηδάκη να σηκώνει το γάντι και να απαντά για μία σειρά θεμάτων όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων και το εμβόλιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το αγροτικό.

«Δεν μπορεί να αρνείστε το διάλογο. Η διακομματική αυτή επιτροπή δεν αφορά στο παρελθόν αλλά στο μέλλον του αγροτικού τομέα», τόνισε μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη σύσταση διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Ο κ. Χατζηδάκης είπε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «σήμερα μας ήρθε επιστολή – απάντηση στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αρβανίτη και του επιτρόπου που επικαλείστε, ο οποίος λέει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ενωση και για να το ακούσουν οι κτηνοτρόφοι μας, ο ούγγρος επίτροπος λέει ότι εάν εφαρμοστεί σχέδιο εμβολιασμού κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα από εγκαταστάσεις που υπάγονται στο εν λόγω σχέδιο θα υπόκεινται σε μέτρα όπως ορίζεται στους Κανονισμούς. Τι σημαίνει αυτό; Οτι θα απαγορευτεί η εξαγωγή της φέτας. Αυτό είναι λοιπόν που μας προτείνετε;».

Απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. «Μέσα σας το ξέρετε, και αν υπήρχε η δυνατότητα κανείς να σας κάνει ορό αλήθειας θα ομολογούσατε ότι είναι ένα βήμα εξυγίανσης. Και κανένας Ελληνας που θέλει ένα έντιμο, διαφανές σύστημα επιδοτήσεων δεν είναι υπέρ του παλαιού ΟΠΕΚΕΠΕ της Ν.Δ., του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ γιατί, εάν θέλετε να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας και όχι την ξύλινη κομματική γλώσσα, το πρόβλημα ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80», είπε, θυμίζοντας τη σχετική αναφορά που είχε κάνει τότε ο Θεόδωρος Πάγκαλος σε αγρότες για τα πανογραψίματα, αλλά και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πέρασαν από την Εξεταστική Επιτροπή και ελέγχονται από την Οικονομική Αστυνομία και την εισαγγελία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του, έστρεψε τα πυρά του κατά τη κυβέρνησης λέγοντας ότι «όχι μόνο έχουν καταπιεί την “Ομάδα Αλήθειας”, είναι αυτή καθαυτή η “Ομάδα Αλήθειας”, οι εκπρόσωποί της στα υπουργικά έδρανα της Νέας Δημοκρατίας».

«Εμείς θέλουμε έναν άλλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας, δεν είναι ο δικός μας, είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του Κυριάκου Μητσοτάκη, κύριε Χατζηδάκη», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε: «Η διαφθορά είστε εσείς. Η αναξιοκρατία και το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ είστε εσείς. Τα ακούσαμε, δεν τα φανταζόμαστε. Με ονόματα υπουργών, γενικών γραμματέων και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας».

Για το ζήτημα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ζήτησε να εξηγήσουν «πώς γίνεται να έχετε σφαγιάσει μισό εκατομμύριο ζώα και συγχρόνως να αυξάνεται η παραγωγή γάλακτος στην Ελλάδα;». «Τι είδους ”μαγεία” είναι αυτή;», σχολίασε και συνέχισε: «Ολοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται, κύριε Τσιάρα, με δική σας ευθύνη. Ο,τι γινόταν, γίνεται. Κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών, πάρτι ισχυρών φίλων της Νέας Δημοκρατίας, όλοι καταλαβαίνουμε. Εσείς που τα σχεδιάζετε καλύτερα από τον καθένα».

Μίλησε για υποκρισία της κυβέρνησης για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, σχολιάζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει προτείνει πολλές φορές. «Δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για το θέμα αυτό κατατέθηκαν και μου απαντούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι λαϊκισμός, γιατί στηρίζουμε το λαθρεμπόριο. Το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία θα ήταν πολιτική υπέρ του λαθρεμπορίου. Γιατί το υλοποιείτε, λοιπόν, σήμερα; Γιατί βγήκαν οι αγρότες στα μπλόκα, για κανέναν άλλο λόγο. Κι εδώ υποκρισία και κοροϊδία», υπογράμμισε.

«Θα καταψηφίσουμε το πανηγύρι που πάτε να στήσετε, όπως στην εξεταστική, αλλά θα είμαστε εκεί με τα στελέχη μας για να χαλάσουμε το πάρτι της συγκάλυψης και της ατιμωρησίας της Νέας Δημοκρατίας» κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

