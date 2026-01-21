Γιατί τσακώνονται (αλλά χαμογελούν) οι Μπέκαμ;

Η διαμάχη στους κόλπους της οικογένειας Μπέκαμ δεν είναι καινούργια. Φημολογείται από τον Απρίλιο του 2022, όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, ανερχόμενος σεφ, παντρεύτηκε την ηθοποιό Νίκολα Πελτζ σε έναν κομψό γάμο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, περιτριγυρισμένοι από την οικογένεια και τους φίλους τους.

Ο 27χρονος Μπρούκλιν Μπέκαμ, είναι το μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά που απέκτησαν η σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος του ποπ συγκροτήματος Spice Girls Βικτόρια Μπέκαμ και το είδωλο του βρετανικού ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Μπέκαμ μετά τον γάμο τους το 1999. Ακολούθησαν ο Ρόμιο, ο Κρουζ και η Χάρπερ, 24, 21 και 15 ετών αντίστοιχα.

Τη Δευτέρα, ωστόσο, ο Μπρούκλιν έσπασε τη σιωπή του με μια σειρά από αναρτήσεις στα Instagram Stories του κατηγορώντας τους γονείς του ότι χειραγωγούν τον Τύπο και ότι προσπαθούν «ατελείωτα» να σαμποτάρουν τον γάμο του με τη Νίκολα, όπως αναφέρει το αναλυτικό ρεπορτάζ του περιοδικού People και άλλων μέσων. Αποτέλεσμα; Μέσα σε λίγες ώρες η ρήξη της οικογένειας Μπέκαμ έχει εξαπλωθεί στο Διαδίκτυο και σε πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο.

Με τις αναρτήσεις του ο Μπρούκλιν ουσιαστικά επιβεβαιώνει τη ρήξη, σκιαγραφώντας μια εικόνα της οικογένειάς του που έρχεται σε αντίθεση με αυτή, που προβάλλουν τόσο ο σερ Ντέιβιντ (τον περασμένο Νοέμβριο ο 50χρονος Μπέκαμ χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο για την προσφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία) όσο και η Βικτόρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε δύο πρόσφατα ντοκιμαντέρ του Netflix, «Beckham» και «Victoria Beckham», όπου η οικογένεια παρουσιάζεται ως δεμένη και χαρούμενη.

Αυτές οι εικόνες είναι αυστηρά ελεγχόμενες, «μη αυθεντικές» και κάτι παραπάνω από μια «πρόσοψη», ισχυρίζεται ο Μπρούκλιν στις αναρτήσεις του στο Instagram, προσθέτοντας ότι δεν θέλει να «συμφιλιωθεί» με την οικογένειά του. Η οικογένειά του ωστόσο δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες ούτε σε αιτήματα για σχολιασμό, τόσο των New York Times, όσο και του People.

Ο γάμος του Μπρούκλιν και της Νίκολα ήταν μια ημέρα γιορτής για το ευτυχισμένο ζευγάρι, σηματοδότησε όμως επίσης την έναρξη μιας φημολογούμενης ρήξης μεταξύ των νεόνυμφων και της υπόλοιπης οικογένειας Μπέκαμ. Τον Μάρτιο του 2023, μιλώντας στο Cosmopolitan η Νίκολα αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι δεν υπήρχε «καμία διαμάχη» μεταξύ τους.

Εκτοτε, ωστόσο, έχουν υπάρξει νέες αποκαλύψεις σχετικά με την περίπλοκη οικογενειακή δυναμική των Μπέκαμ. Τον Μάιο του 2025, μια πηγή δήλωσε στο People ότι «κάθε φορά που επιτέλους έχουν μια ευτυχισμένη στιγμή, όλα καταρρέουν ξανά», προσθέτοντας ότι ο Μπρούκλιν ένιωσε «διχασμένος». «Είναι η οικογένειά του και το αίμα του, αλλά πάντα είχε μια περίπλοκη σχέση με τον πατέρα του», είπε ακόμη η πηγή. Και πρόσθεσε: «Ενα μεγάλο μέρος της σχέσης τους έμοιαζε με “επαγγελματική» σχέση”».

Τελικά, όμως, ο Μπρούκλιν ξέσπασε. Σε μια ανάρτηση στα Instagram Stories στις 19 Ιανουαρίου μίλησε για την αποξένωσή του από τους γονείς του, ισχυριζόμενος ότι οι γονείς του «προσπαθούν ασταμάτητα να καταστρέψουν» τον γάμο του με τη Νίκολα. «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», έγραψε, «Δεν με ελέγχουν, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου».

Ολα ξεκίνησαν από ένα νυφικό

Οι φήμες για ένταση μεταξύ νύφης και πεθεράς κυκλοφόρησαν μετά τον γάμο, όταν η Νίκολα επέλεξε να παραγγείλει το νυφικό της στον οίκο Valentino αντί για το προγραμματισμένο του οίκου Victoria Beckham. Τον Αύγουστο του 2022, η Νίκολα δήλωσε στο Variety ότι δεν υπήρξε καμία σύγκρουση για το φόρεμα, εξηγώντας ότι το ατελιέ της Βικτόρια απλά δεν μπορούσε να το κάνει.

Τον περασμένο Νοέμβριο ο βασιλιάς Κάρολος έχρισε ιππότη τον Ντέιβιντ Μπέκαμ

Τον Μάιο του 2025, ωστόσο, μια πηγή αποκάλυψε στο People ότι οι φήμες για τη σύγκρουση ήταν αληθινές, εξηγώντας ότι αρχικά η Βικτόρια είπε στη Νίκολα ότι θα ήθελε πολύ να της φτιάξει το νυφικό και εκείνη φέρεται να απάντησε ότι θα ήταν «τιμή της» και ότι θα ήθελε πάρα πολύ «να φορέσει ένα από τα αυθεντικά της» μοντέλα. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η Βικτόρια άλλαξε γνώμη και τηλεφώνησε στη μητέρα της Νίκολα για να της πει ότι δεν θα έφτιαχνε πλέον το φόρεμα.

«Η Νίκολα παρουσιάστηκε σαν κακομαθημένη επειδή δεν φόρεσε νυφικό Victoria Beckham στον γάμο», ισχυρίστηκε η πηγή του People, ενώ «είχε πάει σε πολλές επιδείξεις μόδας και εκδηλώσεις της Βικτόρια Μπέκαμ φορώντας ρούχα της, όπως έκανε και στην πρεμιέρα της “Lola”». (Να σημειωθεί ότι η 27χρονη Νίκολα Πελτς Μπέκαμ, κόρη ενός δισεκατομμυριούχου Αμερικανού, πρωταγωνιστεί στη «Lola» (2024) ενώ επίσης υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της πρώτης της ταινίας, στην οποία μιλάει για την απόλυτη φτώχεια)

Ωστόσο, ένας δεύτερος άνθρωπος δήλωσε στο People ότι η υπόθεση με το ντύσιμο «απέχει πολύ από την αλήθεια», υποστηρίζοντας ότι αυτή η αφήγηση χρησιμοποιείται σε μια «προσπάθεια να παρουσιαστεί η Νικόλα κατά κάποιον τρόπο ως θύμα».

«Οπως πάντα, οι Μπέκαμ ήταν υπεράνω όλων αυτών παρά τις συνεχείς επιθέσεις από τα μέσα ενημέρωσης», πρόσθεσε η πηγή και τόνισε: «Είναι λυπηρό, καθώς αγαπούν τον γιο τους και όλοι έχουν προσπαθήσει πολύ σκληρά με τη Νίκολα, αλλά έχει γίνει αδύνατο».

Η Βικτόρια «σαμποτάρισε» τον γάμο του ζευγαριού

Το νυφικό, όμως, δεν ήταν το μόνο σημείο διαμάχης γύρω από τον γάμο του Μπρούκλιν και της Νίκολα. Τον Μάιο του 2025, μια άλλη πηγή είπε στο People ότι οι οικογενειακές εντάσεις κορυφώθηκαν αφότου η Βικτόρια φέρεται να «έκλεψε» έναν χορό στον γάμο του Μπρούκλιν, παρά την προγραμματισμένη στιγμή του γιου της και της Νίκολα να χορέψουν με το τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε ο Μαρκ Αντονι ως δώρο στους νεόνυμφους.

Η Νίκολα Πελτζ φόρεσε στο γάμο της μια δημιουργία του οίκου Valentino

«Πριν ξεκινήσει το τραγούδι, ο Μαρκ Αντονι ζήτησε από τον Μπρούκλιν να ανέβει στη σκηνή και στη συνέχεια κάλεσε και τη μητέρα του: “Η πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα απόψε, έλα πάνω, Βικτόρια Μπέκαμ!”», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι η Νίκολα «ένιωσε ότι η Βικτόρια κατέστρεψε τον γάμο της και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί».

Μια δεύτερη πηγή πρόσθεσε: «Ηταν τόσο συγκλονιστική η στιγμή ώστε προκάλεσε το απόλυτο σοκ. Μπορούσες να ακούσεις μια καρφίτσα να πέφτει». Σημείωσε ακόμη ότι αργός χορός μητέρας-γιου «δεν ήταν κατάλληλος» και ότι όλοι στη συνέχεια είδαν «τη Νικόλα να τρέχει έξω από την αίθουσα κλαίγοντας».

Βίντεο του χορού δεν έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο. Αλλά ένα άρθρο της Vogue για τη νύχτα του γάμου ισχυρίζεται ότι το νεόνυμφο ζευγάρι χόρεψε τον πρώτο του χορό με το τραγούδι του Ελβις Πρίσλεϊ «Can’t Help Falling In Love», που ερμήνευσε ο νοτιοαφρικανός τραγουδιστής Lloyiso.

Ακόμη, μια άλλη πηγή του People ανέφερε ότι η εμφάνιση του Μαρκ Αντονι έγινε «όταν όλοι ήταν χαλαροί», αργότερα το βράδυ και αφού ο Μπρούκλιν και η Νίκολα είχαν χορέψει τον πρώτο επίσημο χορό τους και η νύφη είχε εμφανιστεί στην πίστα με τον πατέρα της. «Ο Μπρούκλιν και η Βικτόρια χόρεψαν, ο Ντέιβιντ και η Χάρπερ χόρεψαν και όλοι πέρασαν υπέροχα», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Μπρούκλιν δεν πήγε στα γενέθλια του μπαμπά του

Οι φήμες για την ύπαρξη διαμάχης μεταξύ του μεγαλύτερου γιου των Μπέκαμ και των γονιών του κορυφώθηκαν πέρυσι, όταν ο Μπρούκλιν απουσίασε από τους εορτασμούς των 50ών γενεθλίων του πατέρα του στο Λονδίνο, στις αρχές Μαΐου 2025, σε μια εκδήλωση γεμάτη διάσημους σταρ, όπου βεβαίως ήταν εκεί τα αδέλφια του Ρόμιο, Κρουζ και Χάρπερ. Μετά το πάρτι, δε, η Βικτόρια ανέβασε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες γράφοντας: «Δημιουργώντας ξεχωριστές αναμνήσεις με την οικογένεια και τους φίλους μας. Σας αγαπάμε όλους».

Στις αρχές Ιουνίου, ωστόσο, μια άλλη πηγή δήλωσε στο People ότι ο Μπρούκλιν και η Νίκολα επέλεξαν να μην παραστούν στην εκδήλωση λόγω της νέας κοπέλας του Ρόμιο, της DJ Κιμ Τέρνμπολ, με την οποία είχε σχέση κάποτε ο Μπρούκλιν. «Ο Μπρούκλιν δεν ήθελε να βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί της και το είπε στον πατέρα του», ανέφερε η πηγή. «Αλλά ο Ντέιβιντ επέλεξε να έχει στο πάρτι του την Κιμ εκεί αντί για τη Νικόλα».

Εν τω μεταξύ, μια δεύτερη πηγή πρόσθεσε: «Ο Μπρούκλιν και η Κιμ γνωρίζονται από παλιά και η οικογένειά του ξέρει ότι δεν νιώθει άνετα κοντά της». Ωστόσο, απαντώντας σε μια πρόσφατη ανάρτηση σχολιαστή στο Instagram ο Κρουζ δήλωσε ότι «ο Μπρούκλιν και η Κιμ δεν έβγαιναν ποτέ ραντεβού».

Λέγεται ακόμη ότι οι γονείς Μπέκαμ έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με το νεαρό ζευγάρι κάτι που όμως δεν έχουν πετύχει μέχρι στιγμής.

Οι κατηγορίες του Μπρούκλιν

Μετά από όλα αυτά, με μια μακροσκελή ανάρτησή του στα Instagram Stories του στις 19 Ιανουαρίου, ο Μπρούκλιν κατηγόρησε τους γονείς του ότι χειραγωγούν τον Τύπο και διαδίδουν «ψέματα» για να σαμποτάρουν τον γάμο του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του Νίκολα Πελτζ ποζάρουν χαμογελώντας μαζί με τον πατέρα της, δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Νέλσον Πελτζ την ημέρα των γενεθλίων του

«Εχω μείνει σιωπηλός εδώ και χρόνια και έχω καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα θέματα ιδιωτικά. Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, μη αφήνοντάς μου άλλη επιλογή από το να μιλήσω για τον εαυτό μου και να πω την αλήθεια μόνο για μερικά από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί», έγραψε ο Μπρούκλιν.

Συνέχισε λέγοντας ότι η οικογένειά του «εκτιμά πάνω απ’ όλα την δημόσια προβολή και τις επιδοκιμασίες» του κόσμου, υποστηρίζοντας ότι «η “οικογενειακή αγάπη” καθορίζεται από το πόσες αναρτήσεις κάνεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από το πόσο γρήγορα αφήνεις τα πάντα για να εμφανιστείς και να ποζάρεις για μια οικογενειακή φωτογραφία».

Ο Μπρούκλιν ισχυρίστηκε επίσης ότι η μητέρα του «ακύρωσε» την κατασκευή του νυφικού της Νίκολα «την τελευταία στιγμή και παρά το γεγονός ότι εκείνη ήταν ενθουσιασμένη που θα φορούσε το σχέδιό της, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως ένα άλλο φόρεμα». Είπε ακόμη ότι πριν από τον γάμο, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια «με πίεσαν επανειλημμένα και προσπάθησαν να με δωροδοκήσουν για να παραιτηθώ των δικαιωμάτων του ονόματός μου, κάτι που θα είχε επηρεάσει εμένα, τη σύζυγό μου και τα μελλοντικά μας παιδιά». Τόνισε δε: «Ηταν ανένδοτοι στο να υπογράψω πριν από την ημερομηνία του γάμου μου, επειδή τότε θα άρχιζαν οι όροι της συμφωνίας». Και πρόσθεσε: «Η αντίθεσή μου επηρέασε την ημέρα πληρωμής και από τότε δεν μου έχουν φερθεί ποτέ με τον ίδιο τρόπο».

Ο Μπρούκλιν ανέφερε επίσης ότι η μητέρα του «έκλεψε» τον πρώτο του χορό με τη σύζυγό του, όταν αντί για τον προγραμματισμένο ρομαντικό χορό τους, είπε, «ο Μαρκ Αντονι με κάλεσε στη σκηνή» όπου «η μαμά μου περίμενε να χορέψει μαζί μου». Και πρόσθεσε: «Χόρεψε πολύ ακατάλληλα πάνω μου μπροστά σε όλους. Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο άβολα ή πιο ταπεινωμένος σε όλη μου τη ζωή», έγραψε.

Υπάρχουν στοιχεία;

Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται σκοτεινά σχολιάζει στους New York Times η Αλίσα Χαριντασάνι Γκούπτα: Ο λογαριασμός @deuxmoi του Instagram, ο οποίος κάνει αναρτήσεις με κουτσομπολιά για διασημότητες που υποβλήθηκαν από ανώνυμες πηγές, δημοσίευσε ένα screenshot με την πληροφορία κάποιου που ήταν στον γάμο και υπονοούσε μια αμήχανη ερμηνεία από τον Μαρκ Αντονι, έναν χορό της Βικτόρια με τον Μπρούκλιν και μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Οι New York Times ωστόσο δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν τους ισχυρισμούς…

Σχετικά, δε, με την απουσία του από το πάρτι γενεθλίων του πατέρα του ο Μπρούκλιν ισχυρίζεται ότι αυτός και η Νικόλα «απορρίφθηκαν» όταν προσπάθησαν να προγραμματίσουν ποιοτικό χρόνο με τον Ντέιβιντ. «Αρνήθηκε όλες τις προσπάθειές μας, πέρα από το να είμαστε στο μεγάλο πάρτι γενεθλίων του με εκατό καλεσμένους και κάμερες σε κάθε γωνιά», έγραψε στην ανάρτησή του. «Και τελικά συμφώνησε να με δει, υπό την προϋπόθεση ότι η Νικόλα δεν θα ήταν καλεσμένη. Ηταν ένα χαστούκι στο πρόσωπο».

Ο γιος του Μπέκαμ, ο οποίος έχει περάσει όλη του τη ζωή κάτω το δημόσιο βλέμμα και με τους παπαράτσι να τον κυνηγούν, ισχυρίζεται επίσης ότι επειδή οι γονείς του έχουν ελέγξει το αφήγημα γύρω από την οικογενειακή τους ζωή, έχει μεγαλώσει με «υπερβολικό άγχος» και ότι τα αδέρφια του τού επιτέθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν τον μπλοκάρουν τελικά πέρυσι.

Φυσικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρχίσει να αναλύουν κάθε λέξη του Μπρούκλιν. Κάποιοι τάσσονται υπέρ αυτού και της συζύγου του, επευφημώντας τον επειδή μίλησε. Αλλοι συγκρίνουν αυτή τη διαμάχη μεταξύ της ποπ «βασιλικής» οικογένειας της Βρετανίας με μια άλλη βασιλική διαμάχη, την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από το Παλάτι.

Την Τρίτη, δε, δηλαδή μια μέρα μετά από τις αναρτήσεις του Μπρούκλιν, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης συνέντευξης στο CNBC στο Νταβός, ο σερ Ντέιβιντ είπε ότι τα παιδιά κάνουν λάθη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και δεν μίλησε συγκεκριμένα για τη διαμάχη τους…

