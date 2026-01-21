Τραμπ: Εχουμε πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία – «Παγώνουν» οι δασμοί

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την απειλή για την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά κράτη εξαιτίας του ζητήματος της Γροιλανδίας.

Συγκεκριμένα, μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε ότι έχει διαμορφωθεί «πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» αναφορικά με τη Γροιλανδία.

Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη πρόσθετες συζητήσεις που αφορούν το σχέδιο του «Χρυσού Θόλου» σε σχέση με τη Γροιλανδία, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, βάσει της παρούσας συνθήκης, δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, προσθέτοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν καθώς οι διαβουλεύσεις προχωρούν.

Για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ όρισε ως υπεύθυνους τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και «άλλους, εφόσον χρειαστεί».

