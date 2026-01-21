Το «μπαζούκα» και οι άλλες άμυνες της ΕΕ σε νέους δασμούς των ΗΠΑ

Στην Corriere della Sera δημοσιεύτηκε το παρακάτω κείμενο με μορφή ερωταπαντήσεων, το οποίο δείχνει πώς μπορεί να αντιδράσει η ΕΕ στις απειλές Τραμπ περί νέων δασμών.

Ποια εργαλεία διαθέτει η Κομισιόν για να αντιδράσει σε τυχόν άδικους δασμούς και σε εμπορικό πόλεμο;

Η εμπορική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Η Ενωση νομοθετεί για εμπορικά θέματα και συνάπτει διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και όχι τα κράτη-μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία (τουλάχιστον 15 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ). Επομένως, η απάντηση στις ΗΠΑ σε περίπτωση επιβολής νέων δασμών απαιτεί ευρωπαϊκή και όχι εθνική απάντηση.

Είναι δυνατόν να επιβληθούν δασμοί μόνο σε προϊόντα ορισμένων χωρών της ΕΕ;

Είναι εφικτό, αλλά, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ολοφ Γκιλ, «είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικό και διαδικαστικά περίπλοκο». Η ΕΕ λειτουργεί ως ενιαία αγορά και εντός τελωνειακής ένωσης. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, η προέλευση ΕΕ υπάρχει μόνο για αγαθά που παράγονται στην ΕΕ, κάτι που δεν εμποδίζει τρίτους να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τα κράτη-μέλη παραγωγής των προϊόντων. Τα αγαθά παράγονται μέσω ολοκληρωμένων διασυνοριακών αλυσίδων εφοδιασμού που περιλαμβάνουν πολλά κράτη.

Πώς αντιδρά η ΕΕ στην επιβολή άδικων δασμών;

Η αντίδραση της ΕΕ, η οποία πρέπει πάντα να είναι «αναλογική», περιλαμβάνει την επιβολή αντιμέτρων. Στην περίπτωση της διαμάχης με τις ΗΠΑ, πριν από τη συμφωνία του περασμένου Ιουλίου, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να επιβάλουν «αντιδασμούς» σε έναν κατάλογο αμερικανικών προϊόντων, αξίας 93 δισ. ευρώ, εάν ο Τραμπ με τη σειρά του επέβαλλε δασμούς 50% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Παράλληλα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Σκωτία, η ΕΕ ανέστειλε αυτά τα αντίμετρα μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου.

Πώς μπορεί η ΕΕ να υπερασπιστεί τον εαυτό της από οικονομικό εκβιασμό τρίτων;

Το αχρησιμοποίητο μέσο «κατά του καταναγκασμού», που δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στην κινεζική πίεση στη Λιθουανία όταν αυτή θέλησε να συνάψει εμπορικές σχέσεις με την Ταϊβάν, το 2021, ισχύει από τον Δεκέμβριο του 2023.

Το λεγόμενο «μπαζούκα», το οποίο επικαλέστηκε η Γαλλία κατά των νέων δασμών Τραμπ, περιλαμβάνει ευρύ φάσμα πιθανών αντιμέτρων: επιβολή δασμών, περιορισμοί στο εμπόριο ψηφιακών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ, περιορισμοί στην πρόσβαση σε άμεσες ξένες επενδύσεις, απαγόρευση εξαγορών εταιρειών, περιορισμοί στις δημόσιες συμβάσεις. Τα αντίμετρα επεκτείνονται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σε μπλοκάρισμα της ενιαίας αγοράς προϊόντων που υπόκεινται σε χημικούς και υγειονομικούς κανονισμούς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News