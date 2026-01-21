Η τραγωδία στην Ισπανία: Μισοβυθισμένο σε ένα ρέμα το «κλειδί» του δυστυχήματος;

Οι ερευνητές του τρομακτικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος της Κυριακής στη νότια Ισπανία, εστιάζουν την προσοχή τους στο τμήμα της σιδηροτροχιάς που εμφανίζεται να έχει σπάσει, κάτι που μπορεί να προκάλεσε τον εκτροχιασμό ενός συρμού υψηλής ταχύτητας, πάνω στον οποίο έπεσε, στη συνέχεια, το τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ωστόσο, την Τρίτη, η εμφάνιση ενός τμήματος βαγονιού που δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως —μισοβυθισμένο σε ένα ρέμα, σε απόσταση 300 μέτρων μακριά από τη σιδηροδρομική γραμμή— έδωσε στους ειδικούς ένα πιθανό νέο στοιχείο για το τι προκάλεσε την σύγκρουση.

Το τμήμα αυτό του βαγονιού -το επονομαζόμενο φορείο, που φέρει τους τροχούς και πάνω στο οποίο κάθεται το αμάξωμα- έφερε στη δημοσιότητα φωτορεπόρτερ. Οι Αρχές δεν το είχαν αποκαλύψει νωρίτερα, σύμφωνα με τους New York Times.

Οταν τους έδειξαν εικόνες και χάρτες με το εν λόγω φορείο την Τρίτη, οι αστυνομικοί που βοηθούσαν στην έρευνα στο Αδαμούθ, μια πόλη στη νότια Ισπανία κοντά στην Κόρδοβα, αρχικά είπαν ότι το έψαχναν και αργότερα είπαν ότι το γνώριζαν, αλλά δεν μπορούσαν να σχολιάσουν μια έρευνα που ήταν σε εξέλιξη.

Η ADIF, η κρατική Αρχή που διαχειρίζεται μεγάλο μέρος της σιδηροδρομικής υποδομής της Ισπανίας, δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι το τμήμα είχε εντοπιστεί από τους ερευνητές, αλλά δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το πότε βρέθηκε. Οι ΝΥΤ δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν από ποια αμαξοστοιχία προήλθε, αν «προσγειώθηκε» εκεί την Κυριακή ή πώς έφτασε εκεί.

Σε φωτογραφία από το σημείο του δυστυχήματος, εμφανίζεται η μηχανή της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε αρχικά, το οποίο ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Iryo, χωρίς αυτό το τμήμα. Παραμένει όμως άγνωστο αν το φορείο που βρέθηκε στο φαράγγι, σε απόσταση 300 μέτρων, προέρχεται από αυτό το βαγόνι της μηχανής.

Εμπειρογνώμονες δήλωσαν την Τρίτη ότι η ανακάλυψη του φορείου με τους τροχούς, αν πράγματι ανήκε σε ένα από τα δύο τρένα που εμπλέκονται στο δυστύχημα, θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για το τι πήγε στραβά και αν τμήματα του ίδιου του τρένου συνέβαλαν στην καταστροφή.

«Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό αν αποδειχθεί ότι είναι η βασική αιτία του δυστυχήματος», είπε στην αμερικανική εφημερίδα ο Ντέιβιντ Κλαρκ, αναπληρωτής καθηγητής και εμπειρογνώμονας σιδηροδρόμων στο Κέντρο Ερευνας Μεταφορών, στο Νόξβιλ του Τενεσί.

Πηγή των New York Times, που έχει γνώση της έρευνας, δήλωσε ότι η φωτογραφία του φορείου φαίνεται να δείχνει ένα σετ τροχών, οι οποίοι θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην αιτία της σύγκρουσης.

Η απόσταση που φαίνεται να έχει διανύσει το τμήμα του βαγονιού από τις ράγες, θα μπορούσε επίσης να είναι μια σημαντική πληροφορία, σύμφωνα με τον Αντριου Μαλόνι, δικηγόρο μεταφορών στη Νέα Υόρκη που ειδικεύεται σε αστικές αγωγές σχετικές με δυστυχήματα στα ΜΜΜ.

«Η θέση όπου βρίσκονται τα εξαρτήματα, μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανακατασκευή της ακολουθίας του δυστυχήματος», δήλωσε ο Μαλόνι.

Συγκεκριμένα, αν ένα εξάρτημα βρεθεί μακριά από τον τόπο του δυστυχήματος, «αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ήταν η αιτία του εκτροχιασμού. Εάν βρεθεί μαζί με τα υπόλοιπα συντρίμμια ή κοντά σε αυτά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αποσπάστηκε μετά τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση», εξήγησε.

Ο ιταλικός κρατικός σιδηροδρομικός όμιλος Ferrovie dello Stato, ο οποίος είναι ο κύριος μέτοχος της Iryo, στην οποία ανήκει ο εν λόγω συρμός, αρνήθηκε να σχολιάσει εάν το φορείο που βρέθηκε στο ρέμα, ήταν μέρος του δικού της τρένου.

Η Renfe, η κρατική εταιρεία που εκμεταλλευόταν το δεύτερο τρένο που εκτροχιάστηκε, δήλωσε ότι οι ερωτήσεις σχετικά με το τμήμα αυτό του βαγονιού, πρέπει να απευθύνονται στους ερευνητές.

Το δυστύχημα, η χειρότερη σιδηροδρομική καταστροφή στην Ισπανία από το 2013, έχει συγκλονίσει βαθιά μια χώρα που βασίζεται στο δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, μετά από αυτό της Κίνας.

Νωρίτερα την Τρίτη, πολλά ισπανικά μέσα ενημέρωσης επικεντρώθηκαν σε μια διαφορετική φωτογραφία, που δημοσιεύθηκε από την ισπανική αστυνομία, στην οποία εμφανίζονται ερευνητές να εξετάζουν ένα συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής κοντά στον τόπο της καταστροφής. Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων είχε δηλώσει ότι εξέταζε τη γενική κατάσταση της γραμμής ως πιθανή αιτία της σύγκρουσης.

Ο Οσκαρ Πουέντε, υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη την Τρίτη ότι υπήρχε «μια αρχική ρωγμή» στη γραμμή, αλλά πρόσθεσε ότι «κανένας τεχνικός δεν είναι ακόμη σε θέση να πει αν αυτή είναι η αιτία ή η συνέπεια» της εκτροπής.

«Αν η ράγα έσπασε πρώτα, θα πρέπει να μάθουμε γιατί έσπασε μια συμπαγής χαλύβδινη ράγα», είπε.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι το δυστύχημα θα διακόψει τη λειτουργία της γραμμής μεταξύ της Μαδρίτης και της Κόρδοβα για εβδομάδες, προκαλώντας ανησυχίες για την οικονομία μιας σημαντικής περιοχής στη νότια Ισπανία.

«Είναι μια γραμμή που μας συνδέει με τον βορρά και μας φέρνει μεγάλη οικονομική και τουριστική κίνηση. Πρώτον, θα χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να επισκευαστεί η γραμμή. Δεύτερον, υπάρχει ένα αίσθημα ανασφάλειας που μπορεί να εξαπλωθεί», δήλωσε ο Χοσέ Μαρία Μπελίδο, δήμαρχος της Κόρδοβα.

Στο μεταξύ, νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως από τους επιζώντες του δυστυχήματος.

Οι επιβάτες του τρένου της Iryo, που κατευθυνόταν προς τα βόρεια, ανέφεραν ότι τα βαγόνια έτρεμαν και ταλαντεύονταν, οι βαλίτσες έπεφταν και τα ποτήρια γλιστρούσαν από τα τραπέζια στο πάτωμα κατά τη διάρκεια του αρχικού εκτροχιασμού.

Περίπου 20 δευτερόλεπτα αργότερα, γύρω στις 7:45 μ.μ., το τρένο της Renfe, που κατευθυνόταν προς τα νότια, έπεσε πάνω στα εκτροχιασμένα βαγόνια. Τα δύο πρώτα βαγόνια του έπεσαν από ένα ανάχωμα ύψους 3,6 μέτρων, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση. Εκεί βρέθηκαν τα περισσότερα θύματα.

Το τρένο με κατεύθυνση προς βορρά, στο οποίο επέβαιναν περίπου 300 άτομα, συνέχισε την πορεία του για εκατοντάδες μέτρα πριν σταματήσει. Οι επιζώντες επιβάτες περιέγραψαν ότι περιπλανήθηκαν στο σκοτάδι και στο κρύο ανάμεσα σε πτώματα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να τους βοηθήσουν.

