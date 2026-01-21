«Sell America»: Οι αγορές πυροβολούν τον Τραμπ

Εδώ και μια εβδομάδα οι αγορές «πυροβολούν» τον Τραμπ πουλώντας αμερικανικά ομόλογα και μετοχές των αμερικανικών κολοσσών. Οχι γιατί οι διαχειριστές κεφαλαίων ανά τον κόσμο δεν πιστεύουν πια στην ελεύθερη οικονομία ή έχουν εγκαταλείψει τον καπιταλισμό και το «αμερικανικό όνειρο», αλλά γιατί απεχθάνονται την αβεβαιότητα, τους δασμούς και ένα «πλανητάρχη» που είναι πιο ωμός και απρόβλεπτος ακόμη κι αυτούς τους «λύκους» της Wall Street.

Δυστυχώς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τις αποφάσεις του αρχικά για τους δασμούς, στη συνέχεια για τη χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ από τους Ευρωπαίους και τώρα με την επίθεση που εξαπέλυσε για να κατακτήσει τη Γροιλανδία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πυροδότησε αυτό που ονομάζουν οι ανά τον κόσμο επενδυτές «The “sell America” trade».

Ενα φαινόμενο το οποίο μπορεί τελικά να αποδειχθεί το πιο αποτελεσματικό ανάχωμα στα σχέδια Τραμπ για την «αγορά της Γροιλανδίας», τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καμμιά πολιτική ηγεσία (ειδικά στην Ευρώπη) με λογική και επιχειρήματα που είχαν χτίσει τον κόσμο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Οπως μπορούν όλοι να δουν στις οθόνες των χρηματιστηριακών δεικτών, ήδη έχει ανάψει κόκκινο για τα αμερικανικά ομόλογα, τις μετοχές και κυρίως το δολάριο που από το 1944 μέχρι και σήμερα, μετά τη διάσκεψη στο Bretton Woods ήταν το νόμισμα αναφοράς στο σύστημα των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών έχοντας το προνόμιο ότι μόνο το δολάριο μπορούσε να μετατραπεί σε χρυσό.

Ολα αυτά σήμερα, ελέω Τραμπ, ξεθωριάζουν και ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον αμφισβητηθούν. Οπως άλλωστε απειλείται με διάλυση το ΝΑΤΟ με ευθύνη των ΗΠΑ, όπως κλονίζονται οι άρρηκτες για δεκαετίες συμμαχικές σχέσεις των ευρωπαϊκών χωρών με τις ΗΠΑ, κάτι που μέχρι τώρα δεν χωρούσε σε κανέναν πολιτικό νου.

Οι αμερικανικές μετοχές και το δολάριο υποχώρησαν αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει γυρισμός» στην εκστρατεία για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας.

Ο δείκτης S&P 500 της Wall Street υποχώρησε κατά 2,1% την Τρίτη, τη χειρότερη ημέρα του από τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς η κλιμακούμενη ένταση που προκαλούν οι δηλώσεις περί Γροιλανδίας και οι απειλές ενός νέου εμπορικού πολέμου αναστάτωσαν τους επενδυτές. Το δολάριο υποχώρησε επίσης κατά 0,9% έναντι ενός καλαθιού έξι ομολόγων που είναι η μεγαλύτερη πτώση του σε διάστημα ενός μήνα, ενώ συνεχίζονται οι πωλήσεις αμερικανικών ομολόγων..

Είναι προφανές ότι σε αυτό το ομιχλώδες περιβάλλον, που όλοι θέλουν να ελπίζουν ότι μπορεί να ξεκαθαρίσει κάπως μετά τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν ανάμεσα στον Τραμπ, τους πολιτικούς ηγέτες, τους τραπεζίτες και τους παγκόσμιους διαχειριστές κεφαλαίων στο Νταβός, οι επενδυτές τρέχουν στα καταφύγια της ασφάλειας. Η τιμή του χρυσού, σημείωσε νέα άνοδο 2,1% κι ανέβηκε σε νέο ρεκόρ 4.865 δολαρίων ανά ουγγιά.

Πλέον το “sell America” είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις κινήσεις της αγοράς οι οποίες εκδηλώνονται σε τρία βήματα:

«Πάγωμα» νέων τοποθετήσεων σε αμερικανικά ομόλογα και μετοχές. Μείωση των επενδυτικών θέσεων σε τίτλους των ΗΠΑ και στο δολάριο (έστω και με περιορισμένα κέρδη) με ταυτόχρονη στροφή κεφαλαίων στο ευρώ και το γουάν. Αυτό που δεν έχει εκδηλωθεί ακόμη είναι το «κλείσιμο» θέσεων για λόγους προστασίας από πολιτικούς κινδύνους, ακόμη και με ζημία.

Διαχειριστές παγκόσμιων κεφαλαίων θεωρούν ότι «η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη».

Βέβαια, οι ίδιοι εξηγούν, οι αγορές δεν περίμεναν το κρεσέντο του Αμερικανού προέδρου σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας της Γροιλανδίας και την απόφαση του να επιβάλει πρόσθετους δασμούς 10% στις 8 μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που αντέδρασαν στο σχέδιο του «αγοράζω τη Γροιλανδία, γιατί τη χρειάζομαι» για να αντιληφθούν ότι «κάτι δεν πάει καλά με τον Τραμπ».

Είχαν τις επιφυλάξεις τους, από την έναρξη της «καταιγίδας των δασμών» τον περασμένο Απρίλιο, αλλά σήμαναν συναγερμό για τα όσα θα συμβούν από τη στιγμή που ο Τραμπ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον επικεφαλής της FED.

Τείχος προστασίας από 12 κεντρικούς τραπεζίτες

Αποκαλυπτικό, των όσων συμβαίνουν στις ΗΠΑ επί Τραμπ, ήταν η έντονη (σ.σ. ιστορικά συμβαίνει για πρώτη φορά) δήλωση στήριξης του Τζερόμ Πάουελ από 12 κεντρικούς τραπεζίτες από όλο τον κόσμο οι οποίοι ύψωσαν ένα τείχος προστασίας για την ανεξαρτησία του και την οικονομία.

Στις 13 του μήνα, εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:

«Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξή μας προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τον Πρόεδρό της, Jerome Powell.

Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας προς όφελος των πολιτών τους οποίους υπηρετούμε. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να την διατηρήσουμε, σεβόμενοι πλήρως το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία. Ο Πρόεδρος Powell έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, με προσήλωση στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση απέναντι στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας συνάδελφος που χαίρει σεβασμού και άκρας εκτίμησης από όλους όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του».

Eurogroup κατά Τραμπ

Σε πολιτικό επίπεδο, πέραν των αντιδράσεων των αρχηγών ευρωπαϊκών κρατών για το ζήτημα της Γροιλανδίας, θέση πήραν και οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ.

Οπως δήλωσε χαρακτηριστικά την Τετάρτη ο Κυριάκος Πιερρακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup «για εμάς, η Γροιλανδία αφορά τους πολίτες της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Ως Ευρωπαίοι έχουμε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς:

-το Διεθνές Δίκαιο, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί τόσο ο διάλογος από τη μία, όσο και να υπάρχει ενότητα και συντονισμός όλων των ευρωπαϊκών χωρών από την άλλη».

