Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα 16,5 μονάδων για τη ΝΔ, από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Τις στάσεις και τις προσδοκίες των πολιτών απέναντι στη διαφαινόμενη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, με την εμφάνιση τριών «υπό κατασκευή» κομμάτων, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Μικρή αλλά αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψε η Νέα Δημοκρατία. Το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου, αυξημένο κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διαφορές της ΝΔ από το δεύτερο κόμμα, μέσα από συγκριτικό πίνακα που παρουσίασε η εταιρεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η διαφορά των 16,5 μονάδων που καταγράφεται στην παρούσα συγκυρία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη από το 2016, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Η μεγαλύτερη απόσταση στην εκτίμηση ψήφου, όπως σημειώνεται, είχε καταγραφεί το 2024.

Την ίδια ώρα, σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κόμματα εμφανίζουν απώλειες, με μοναδική εξαίρεση τη Φωνή Λογικής, η οποία ενισχύεται κατά μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί κατά μισή μονάδα και διαμορφώνεται στο 13% στην εκτίμηση ψήφου, οριακά πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2024 (12,8%).

Η Πλεύση Ελευθερίας χάνει μία μονάδα, ωστόσο διατηρεί την τρίτη θέση. Στη μισή μονάδα οι απώλειες τόσο για την Ελληνική Λύση όσο και για το ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει τη μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση, χάνοντας μία ολόκληρη μονάδα.

Στα μικρότερα κόμματα, το ΜέΡΑ25 παραμένει σταθερό στο 2,5% και εισέρχεται οριακά στη Βουλή, ενώ απώλειες μισής μονάδας σημειώνουν η Νίκη, το κόμμα Κασσελάκη και η Νέα Αριστερά, τα οποία διαμορφώνονται στο 2% στην εκτίμηση ψήφου.

Τα υπό ίδρυση κόμματα και το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων

Στο 10,5% από 9,7% τον Δεκέμβριο αυξήθηκε το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν «άλλο κόμμα», στοιχείο που συνδέεται με την αναμονή για τη δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών υπό τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τη μέτρηση, από όσους επιλέγουν «άλλο κόμμα», το 54% αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 11% δηλώνει θετική στάση απέναντι σε ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε επίπεδο συνολικού δείγματος, το 31% δηλώνει ότι βλέπει θετικά ή με ενδιαφέρον την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ποσοστό που καταγράφεται για πρώτη φορά από την Pulse. Το αντίστοιχο άθροισμα για το «κόμμα Τσίπρα» διαμορφώνεται στο 19%, μειωμένο από το 21% της προηγούμενης μέτρησης.

Αντίθετα, το ενδιαφέρον για ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά υποχωρεί αισθητά, στο 10% από 14% τον Δεκέμβριο, καθώς, όπως σημειώνεται, ο πρώην πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Από πού αντλούν ψηφοφόρους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «πηγή άντλησης» των υποψήφιων ψηφοφόρων των νέων σχηματισμών, καθώς οι ενδεχόμενες απώλειες για τα υφιστάμενα κόμματα αναμένεται να διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το τοπίο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να υφίσταται τις μικρότερες απώλειες. Ωστόσο, ακόμη και περιορισμένες μετακινήσεις μερικών ποσοστιαίων μονάδων θεωρούνται κρίσιμες, καθώς μπορεί να κρίνουν την επίτευξη ή μη της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.

Επικαλύψεις και «δεξαμενές» ψηφοφόρων

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επικάλυψη μεταξύ των δυνητικών ψηφοφόρων των νέων σχηματισμών. Από το 15% του συνολικού δείγματος που δηλώνει ότι αντιμετωπίζει «θετικά» ένα κόμμα Καρυστιανού, το 34% δηλώνει ότι βλέπει επίσης θετικά και το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα. Παράλληλα, από το 16% που δηλώνει ότι αντιμετωπίζει με «ενδιαφέρον» το εγχείρημα Καρυστιανού, πάνω από ένας στους δέκα εκφράζει αντίστοιχη στάση και για τον πρώην πρωθυπουργό. Συνολικά, η επικάλυψη των δύο δεξαμενών ξεπερνά το 40%.

Η διείσδυση τόσο της Μαρίας Καρυστιανού όσο και του Αλέξη Τσίπρα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας παραμένει περιορισμένη. Ωστόσο, τα ποσοστά αυξάνονται μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, με το 12% να βλέπει θετικά το κόμμα Καρυστιανού και το 9% το κόμμα Τσίπρα.

Ακόμη υψηλότερη είναι η αποδοχή του εγχειρήματος Καρυστιανού στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου φτάνει το 20%, καθώς και στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων και αποστασιοποιημένων, που αντιστοιχεί στο 16,5% του συνολικού δείγματος.

Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί ισχυρή επιρροή μεταξύ όσων ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024, με το 48% να εκφράζει θετική γνώμη για ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό την ηγεσία του. Στο ίδιο ακροατήριο, η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 23% θετικών απαντήσεων.

