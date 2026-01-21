Γιατί μας γοητεύουν πάντα οι αρχαιοελληνικοί μύθοι

«Ο Δρόμος προς τον Κολωνό», το δεύτερο μυθιστόρημα της Καίης Τσιτσέλη, το οποίο δραματοποιεί ανελέητα τα όρια της ατομικής ελευθερίας και την αγωνία της αντιμετώπισης της αδυναμίας του ατόμου, κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1979 από τις εκδόσεις Ερμής. Αρχικά, ωστόσο, είχε εκδοθεί το 1961 στη Νέα Υόρκη από τον Grove Press, με τίτλο «The Way to Colonos: A Greek Triptych».

Το βιβλίο της Τσιτσέλη επανεκδόθηκε μόλις από τις εκδόσεις McNally με τίτλο «The Way to Colonos: Sophocles Retold» σε μια στιγμή που φαίνεται ευνοϊκή για κάτι τέτοιο, καθώς οι σύγχρονες προσεγγίσεις της ελληνικής μυθολογίας πολλαπλασιάζονται, πολλές, δε, από αυτές διασκευάζουν ιστορίες για το πεπρωμένο και την τάξη σε μια χαοτική και ατομικιστική εποχή, σχολιάζει η Ρέιτσελ Βορόνα Κόουτ στο περιοδικό The Atlantic.

Αναφερόμενη στην Καίη Τσιτσέλη, η Βορόνα Κόουτ παρατηρεί ότι η ελληνίδα συγγραφέας και κορυφαία μεταφράστρια ελληνοαγγλικών -η οποία γεννήθηκε το 1926 στη Μασσαλία και πέθανε το 2001 στην Αθήνα- ίσως ανατρίχιαζε στην ιδέα της πολύ «ηλιόλουστης» άποψης για τη μοίρα, που έχουν οι Ντ’Ολέρ στο δικό τους παιδικό βιβλίο για την αρχαία ελληνική μυθολογία. Να σημειωθεί ότι οι «Ελληνικοί Μύθοι των Ντ’Ολέρ» είχαν κυκλοφορήσει αρχικά το 1962, δηλαδή έναν χρόνο μετά την τριλογία της Τσιτσέλη. Η ίδια η Βορόνα Κόουτ διάβασε το κορυφαίο παιδικό βιβλίο σε μια επανέκδοσή του, όταν ήταν οκτώ ή εννιά ετών και όπως γράφει στο Atantic εντυπωσιάστηκε.

Το βιβλίο της Ινγκρι και του Εντγκαρ Παρίν ντ’ Ολέρ ήταν η πρώτη της επαφή με την ελληνική μυθολογία, γράφει στο Atlantic η αμερικανίδα βιβλιοκριτικός και συγγραφέας του έργου «Too Much: How Victorian Constraints Still Bind Women Today». Και προσθέτει ότι θαύμασε τη ζωντανή κοσμολογία, τις πλούσια εικονογραφημένες ιστορίες θεοτήτων των οποίων η παντοδυναμία αντιστοιχούσε στην εντυπωσιακά ανθρώπινη, αυτοϊκανοποιητική ιδιοτροπία τους…

Με τα χρόνια, λέει, έμαθε απέξω την περίπλοκη οργανωτική λογική της ελληνικής αρχαιότητας. Οι αθάνατοι κάτοικοι του Ολύμπου – ο γυναικάς Δίας και το κατακόρυφο (μερικές φορές κυκλικό) γενεαλογικό του δέντρο – κυβερνούσαν κάθε πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτό το τόσο ντετερμινιστικό σύμπαν, στο οποίο η ελεύθερη βούληση των θνητών μετρούσε ελάχιστα, την τρομοκρατούσε, αποκαλύπτει η Βορόνα Κόουτ. Ωστόσο, την γοήτευε επίσης, και μάλιστα την παρηγορούσε, η συνοχή αυτής της κοσμοθεωρίας, στην οποία η ζωή του καθενός ήταν απολύτως προδιαγεγραμμένη, όπως παραδέχεται.

«Σύμπτωση» ο παραλληλισμός με τις τραγωδίες του Σοφοκλή;

Το βιβλίο της Καίης Τσιτσέλη αποτελείται από τρεις νουβέλες που παραλληλίζονται με τις τραγωδίες του Σοφοκλή, «Ο Δρόμος προς τον Κολωνό» («Οιδίπους επί Κολωνώ»), «Η Επιστροφή» («Ηλέκτρα») και «Η Εξορία» («Φιλοκτήτης»). Σε μια σημείωσή της η συγγραφέας, η αποκαλεί «σύμπτωση» οποιαδήποτε σύνδεση με το έργο του αρχαίου Ελληνα δραματουργού. Εμπνεύστηκε, λέει, από τους αρχικούς μύθους και όχι από τα θεατρικά έργα που βασίστηκαν σε αυτούς. Κάθε μία από τις αφηγήσεις-αναδιατυπώσεις της Τσιτσέλη μεταμορφώνει τον μύθο σε μια μικρή ιστορία που διαδραματίζεται στην Ελλάδα των μέσων του 20ού αιώνα, αντιπαραβάλλοντας μια αρχαία αίσθηση του πεπρωμένου με την ακατάστατη αβεβαιότητα της νεωτερικότητας.

Στο «Δρόμο προς τον Κολωνό», η φρίκη που αναδύεται είναι πιο καταπιεσμένη και εσωτερική από ό,τι στα αρχαία κείμενα. Η βία είναι ψυχολογική και σπάνια θανατηφόρα, σε έντονη αντίθεση με εκείνη στο έργο του Σοφοκλή (με άλλα λόγια, κανείς δεν βγάζει τα μάτια του αφού κοιμήθηκε κατά λάθος με τη μητέρα του). Και σε αντίθεση με τις τραγωδίες του Σοφοκλή, οι οποίες επικαλούνται επίμονα τις θεότητες, το σύμπαν της Καίης Τσιτσέλη είναι πνευματικά άγονο. Οι δυσαρεστημένοι χαρακτήρες της μοιάζουν να περιπλανιούνται κάτω από ένα άδειο στερέωμα, σχολιάζει η Ρέιτσελ Βορόνα Κόουτ στο Atlantic.

Αλλά μην γελιέστε: Αυτός δεν είναι ένας κόσμος ελευθερίας και εγκατάλειψης. Οι νεαροί πρωταγωνιστές της Τσιτσέλη καταλήγουν στη ζοφερή συνειδητοποίηση ότι η ζωή τους δεν περιορίζεται από κάποιον θεό αλλά από την υποχρέωση να φροντίζουν έναν ανάξιο γονέα ή μέντορα. Σε αυτές τις ιστορίες, η συγγραφέας παρουσιάζει το πεπρωμένο ως επιβολή οικογενειακής ή επαγγελματικής κληρονομιάς, και όχι ως διάταγμα μιας ανώτερης δύναμης. Είναι κάτι που υποτίθεται σιωπηλά, ίσως να είναι ακόμη και επιλεγμένο, έστω και μόνο επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει καμία άλλη επιλογή.

Στην πρώτη ιστορία, «Ο Δρόμος προς τον Κολωνό», η Αντιγόνη και ο ασθενικός γέρων, πρόσφατα χήρος πατέρας της ταξιδεύουν στον ομώνυμο τόπο, ένα απομονωμένο και αφιλόξενο μέρος, για να φτιάξουν ένα νέο σπίτι. Η Αντιγόνη βλέπει τη μετεγκατάστασή τους ως διπλή εξορία: Και οι δύο έχουν διαπράξει «κακές» πράξεις, «δύσπεπτες σαν πέτρα». Η Αντιγόνη είχε σχέση με έναν παντρεμένο άντρα. Ο πατέρας της, μετά από έναν καυγά με τη μητέρα της Αντιγόνης, την κλείδωσε έξω από το σπίτι τους όλη τη νύχτα, κάτι που οδήγησε σε ένα τρομερό ατύχημα. Η Αντιγόνη ελπίζει ότι στον Κολωνό, ο πατέρας της θα την ακολουθήσει στην «απόλυτη απόγνωση», μια ψυχική κατάσταση που χαρακτηρίζεται λιγότερο από τύψεις και περισσότερο από αυτοταπείνωση. Γιατί η Αντιγόνη είναι μια ανελέητη κριτής. Θεωρεί τόσο τον πατέρα της όσο και τον εαυτό της ανάξιους αποκατάστασης, ή ακόμα και της λήθης του θανάτου.

Η «Επιστροφή» αναδεικνύει μια άλλη πολύ πιο θυελλώδη σχέση γονέα – κόρης. Η Ευγενία (μια εκδοχή της Ηλέκτρας) ζει σε ένα βρώμικο σπίτι με την τεμπέλα και διεφθαρμένη μητέρα της, τη μαντάμ Νινί, και τον εραστή της. Το σπίτι είναι πάντα γεμάτο με επισκέπτες, πολλοί από τους οποίους είναι νεαρές γυναίκες. Η Ευγενία αναρωτιέται πικρά αν η μαντάμ Νινί και ο εραστής της διευθύνουν ένα πορνείο ή ίσως ένα παράνομο δίκτυο αμβλώσεων.

Οσο αηδιασμένη κι αν είναι από τη μητέρα της, η Ευγενία είναι εξίσου εμμονική μαζί της. Τριγυρνά κρυφά στο σπίτι, ψάχνοντας ευκαιρίες για καυγάδες. Γράφει συνεχώς στον μικρότερο αδελφό της, τον Ορέστη, ικετεύοντάς τον να επιστρέψει από τη σχολή του και να αποκαταστήσει την οικογενειακή τάξη. Οταν εκείνος τελικά επιστρέφει, αηδιάζει τόσο από την αθλιότητα και τη βρωμιά που επικρατεί στο σπίτι της μητέρας του όσο και από τον βίαιο ανταγωνισμό μεταξύ της μαντάμ Νινί και της Ευγενίας. Και πιέζει την αδελφή του να φύγει μαζί του.

Η Ευγενία, όμως, έχει άλλες ιδέες. «Ορέστη! Σκότωσέ την!» απαιτεί, απαντώντας στην πρότασή του. Αλλά σε αντίθεση με τον συνονόματό του ήρωα του Σοφοκλή, μπερδεμένος από αυτή την κλιμάκωση, ο Ορέστης αρνείται να το κάνει. Τελικά, η Ευγενία δένεται με την μαντάμ Νινί, «σαν ναύτης στο κατάστρωμα που έχει κόψει τα σκοινιά του πλοίου του και έχει παραδοθεί στο στοιχειό του». Στην τραγωδία του Σοφοκλή, οι τελικές πράξεις βίας προσφέρουν ένα είδος κάθαρσης. Αντίθετα, η Ευγενία καταδικάζει τον εαυτό της σε ένα μέλλον γεμάτο ένταση και οργή.

Η τρίτη ιστορία της Τσιτσέλη, «Η Εξορία», αναδεικνύει έναν μη οικογενειακό δεσμό μεταξύ γενεών. Ο 19χρονος Στάμος είναι μια εκδοχή του Νεοπτόλεμου, γιου του Αχιλλέα. Υπηρετεί ως ένα είδος ιπποκόμου τους έλληνες κομμουνιστές αντάρτες οι οποίοι, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έκαναν αντίσταση στα βουνά. Στην αρχή της ιστορίας, έχει ταξιδέψει σε ένα άγνωστο νησί για να πείσει τον Ρήγα, έναν εξόριστο πρώην διοικητή, να επιστρέψει στις τάξεις τους. Ο Στάμος γρήγορα ρομαντικοποιεί την απομόνωση του στρατιώτη – την ελευθερία του από τις κοινωνικές προσδοκίες – και αρχίζει να ονειρεύεται πώς θα αυτομολήσει. Ο Ρήγας στην πραγματικότητα απεχθάνεται την απομονωμένη του ύπαρξη, αλλά υιοθετεί την περσόνα ενός σκληροτράχηλου μαέστρου που ζει από τη γη. Τελικά, ο Ρήγας αναγκάζεται να σταματήσει να υποκρίνεται. «Μου πρόσφερες έναν ρόλο. Τον δέχτηκα», εξηγεί στον Στάμο. «Μου έδωσες κάτι να γίνω. Τι περίμενες;»

Σε αντίθεση με την Αντιγόνη και την Ευγενία, των οποίων η άποψη για τους γονείς τους είχε χαλάσει προ πολλού, ο αναγνώστης παρακολουθεί τον Στάμο να βιώνει απογοήτευση. Ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους, υπονοεί η Τσιτσέλη, είναι ένα επικίνδυνο είδος φανταστικής λογοτεχνίας (fanfiction). Παρ’ όλα αυτά, η απογοήτευση του νεαρού δεν τον ωθεί να κόψει τους δεσμούς του με τους αντάρτες. Αντίθετα, τους ακολουθεί, όπως ακριβώς η Αντιγόνη και η Ευγενία παραμένουν πιστές στους άθλιους γονείς τους.

Νέοι, ανίκανοι να απελευθερωθούν από άθλιους ενήλικες

Η Ρέιτσελ Κάσκ, η οποία έγραψε τον πρόλογο στη νέα έκδοση της τριλογίας της Καίης Τσιτσέλη, υποστηρίζει ότι οι «νεαροί πρωταγωνιστές της συγγραφέως διεκδικούν ως ελευθερία το δικαίωμα να μισούν ή να αποδοκιμάζουν τους ενήλικες, που ασκούν την λεγόμενη εξουσία πάνω τους, όταν οι δυνάμεις της τραγωδίας και της μοίρας έχουν αποφασίσει ότι δεν υπάρχει τέτοια ελευθερία». Η Ρέιτσελ Βορόνα Κόουτ, όμως, υποστηρίζει στο Atlantic, ότι αυτή η ερμηνεία δίνει στους χαρακτήρες περισσότερη ελευθερία από ό,τι νομίζουν ότι έχουν. Οι νεαροί χαρακτήρες της Τσιτσέλη μπορεί να περιφρονούν τους μεγαλύτερους σε ηλικία που βρίσκονται στον κύκλο τους, επειδή ακόμη και ένα σύμπαν που κυβερνάται από τη μοίρα δεν υπαγορεύει τα ανθρώπινα συναισθήματα. Αλλά αυτό δεν είναι ελευθερία: είναι αδύναμοι, ανίκανοι να απελευθερωθούν από τους ενήλικες που τους έχουν βλάψει ή τους έχουν απογοητεύσει.

Υπάρχει κάτι τρομερό στην παραίτηση που απεικονίζεται στην κατάληξη κάθε ιστορίας – στην ψυχρή σκληρότητα της αίσθησης δικαιοσύνης της Αντιγόνης και στην συνειδητοποίηση της Ευγενίας ότι όσο η μητέρα της ζει, εκείνη πρέπει να είναι στο πλευρό της, σχολιάζει στο Atlantic η αμερικανίδα βιβλιοκριτικός. Και προσθέτει στη συνέχεια ότι η βιαιότητα της «Εξορίας» εκδηλώνεται στην απεικόνιση της γνώσης που καθίσταται ανίσχυρη: ο Στάμος μαθαίνει ότι ο Ρήγας δεν είναι αυτός που νόμιζε ότι ήταν, κι όμως δεν τον απορρίπτει.

Αν αυτές οι διασκευές διατηρούν τη σοβαρότητα ενός αρχαιοελληνικού μύθου, αυτό οφείλεται λιγότερο στο αρχικό τους υλικό και περισσότερο στο γεγονός ότι οι νεαροί χαρακτήρες τους κατανοούν τις ζωές τους ως ρόλους τους οποίους είναι υποχρεωμένοι να υποδυθούν. Η τραγωδία στον «Δρόμο προς τον Κολωνό» προκύπτει από την καταστροφική επιθυμία των πρωταγωνιστών της να ακολουθήσουν την ιστορία που τους είναι πιο κατανοητή, και στην οποία οι ίδιοι κατανοούν επίσης περισσότερο τους εαυτούς τους, επισημαίνει η Ρέιτσελ Βορόνα Κόου στο Atlantic. Και υπογραμμίζει ότι η Καίη Τσιτσέλη κατανοεί αυτό που η ίδια ήταν πολύ μικρή για να συνειδητοποιήσει στην πρώτη της επαφή με την ελληνική μυθολογία: ότι η γοητεία που ασκούν αυτές οι ιστορίες είναι θεμελιωδώς υπαρξιακή. Τι είναι αναπόφευκτο στη ζωή κάποιου; Ποια χαρακτηριστικά, αποφάσεις ή ατυχίες υπερβαίνουν τη δικαιοδοσία ενός ατόμου; Αυτά είναι διαχρονικά ανθρώπινα διλήμματα.

Η πληθώρα σύγχρονων μεταφράσεων και αναθεωρήσεων, από την τριλογία της Καίη Τσιτσέλη μέχρι την νέα μετάφραση της «Οδύσσειας» (2017) από την Εμιλι Γουίλσον και το μυθιστόρημα της Μάντλιν Μίλερ «Κίρκη» (2018), αποκαλύπτουν τη συνεχιζόμενη γοητεία της έντασης μεταξύ πεπρωμένου και ελέγχου. Σε έναν σύγχρονο κόσμο όπου η ελεύθερη βούληση θεωρείται δεδομένη, το πεπρωμένο θα μπορούσε να κατανοηθεί καλύτερα ως το πλέγμα δυνάμεων που διευκολύνουν ή εμποδίζουν τις ατομικές επιθυμίες. Ισως είναι η διαισθητική μας αναγνώριση αυτής της δυναμικής -όχι μεταξύ θεών και θνητών, αλλά μεταξύ ελεύθερων και ευάλωτων- που μας φέρνει πίσω σε αυτή την αρχαία λαϊκή παράδοση, τον έναν αιώνα μετά τον άλλο.

