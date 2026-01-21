Νέα ηγεσία στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, μετά την παραίτηση Εξαδάκτυλου

Σε ανασύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου προχώρησε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), μετά την υποβολή της παραίτησης του προέδρου του, Αθανασίου Εξαδάκτυλου.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με εκλογική συνεδρίαση, από την οποία προέκυψε η νέα ηγεσία του κορυφαίου θεσμικού οργάνου των γιατρών της χώρας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, νέος πρόεδρος του ΠΙΣ αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, ενώ τη θέση του α΄ αντιπροέδρου καταλαμβάνει ο Βασίλειος Ψυχογιός.

Στη θέση του β΄ αντιπροέδρου παραμένει ο Βλαδίμηρος Παναγιωτίδης, όπως και ο Δημήτριος Βαρνάβας στη θέση του γενικού γραμματέα. Καθήκοντα ταμία αναλαμβάνει ο Ανδρέας Παπανδρούδης.

Ο κ. Εξαδάκτυλος, ο οποίος παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε δήλωσή του ανέφερε: «Μετά από δύο θητείες στη θέση του προέδρου του ΠΙΣ, με καθαρή συνείδηση και υψηλό φρόνημα, ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος για μένα. Αφού ευχαριστήσω τους ιατρούς της χώρας για την εμπιστοσύνη τους και τους συνεργάτες μου για τη βοήθειά τους, με αίσθημα χαράς επιστρέφω στην απερίσπαστη άσκηση της πλαστικής χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο διάδοχό μου».

Ο νέος πρόεδρος του ΠΙΣ, Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, είναι γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και διευθυντής της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου υπηρετεί επί πολλές δεκαετίες.

Παράλληλα, κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου στο CEOM (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων), με ενεργή παρουσία στα ευρωπαϊκά ιατρικά δρώμενα.

Με τη νέα του σύνθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα για το ιατρικό σώμα και το Σύστημα Υγείας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον χώρο της δημόσιας και ιδιωτικής περίθαλψης.

