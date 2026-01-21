Φλωρεντία: Τέλος στις τουριστικές σέλφι στο «μονοπάτι» του Μιχαήλ Αγγέλου

Το 1489, ο Λορέντζο ο Μεγαλοπρεπής, απόγονος της οικογένειας των Μεδίκων, αναζητούσε νεαρούς με ξεχωριστό πνεύμα για τη νέα ακαδημία τέχνης που δημιούργησε στη Φλωρεντία. Τότε, ένας έμπιστός του ζωγράφος του πρότεινε έναν 14χρονο μαθητευόμενο ονόματι Μιχαήλ Αγγελο Μπουοναρότι.

Ο νεαρός καλλιτέχνης εγκαταστάθηκε στο Παλάτσο των Μεδίκων, όπου έζησε μαζί με τους γιους της άρχουσας τάξης της Φλωρεντίας, μεταξύ των οποίων και ο μελλοντικός Πάπας Λέων Ι΄, και έλαβε ουμανιστική γνώση ενώ παράλληλα όξυνε τις καλλιτεχνικές του δεξιότητες. Ακολούθησε μια πληθώρα έργων του που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ιταλική πόλη: τα παλάτια, τα γλυπτά και οι αρχιτεκτονικές εφευρέσεις του Μιχαήλ Αγγέλου έκαναν την πρωτεύουσα της Τοσκάνης το πλουσιότερο αποθετήριο της ιδιοφυΐας του στον κόσμο.

Και τώρα, η Φλωρεντία ανανεώνει τη δέσμευσή της σε αυτή την κληρονομιά με ένα νέο ενιαίο μουσειακό συγκρότημα, το οποίο, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, θα δώσει στους επισκέπτες μια άνευ προηγουμένου πρόσβαση στο έργο του κορυφαίου ιταλού καλλιτέχνη, σχολιάζει στη βρετανική εφημερίδα The Times ο ανταποκριτής της στο Μιλάνο Τζέιμς Ιμάμ.

Το συγκρότημα διαθέτει έξι χώρους αυτή τη στιγμή: τα μουσεία Πινακοθήκη της Ακαδημίας και Μπαρτζέλο, καθώς και παρεκκλήσια, αναγεννησιακές κατοικίες και μια πρώην αγορά σιτηρών που μετατράπηκε σε εκκλησία με τοιχογραφίες (Ορσανμικέλε), ενώ η προσθήκη της πρώην εκκλησίας Σαν Πρόκολο, μόλις ολοκληρωθούν οι ανακαινίσεις, θα ανεβάσει το σύνολο των χώρων σε επτά.

Η Αντρεΐνα Κοντέσα, η οποία τον Οκτώβριο ανέλαβε διευθύντρια της Πινακοθήκης της Ακαδημίας και του Μπαρτζέλο, πολύ σύντομα έβαλε στο επίκεντρο των προσπαθειών της τον Μιχαήλ Αγγελο. «Το πρώτο ερώτημα που μου ήρθε στο μυαλό», είπε, «είναι απλά: τι θα κάνουμε με όλον αυτό τον Μικεάντζελο;»

Η απάντησή της είναι τρεις διαδρομές περιήγησης ανάμεσα σε αντικείμενα από όλο το συγκρότημα, το οποίο φιλοξενεί περίπου 50.000 έργα, από πίνακες ζωγραφικής και γλυπτικής μέχρι ταπισερί, πανοπλίες και κοσμήματα. Οι τρεις διαδρομές, που πρόκειται να εγκαινιαστούν τον Μάιο, εξερευνούν επίσης ενδύματα και υφάσματα καθώς και την ιστορική ταυτότητα της Φλωρεντίας. Η Κοντέσα, δε, προβλέπει ότι το «δρομολόγιο» του Μικελάντζελο θα είναι το πιο δημοφιλές.

Η περιήγηση τριών στάσεων, επισημαίνει ο Ιμάμ στους Times, θα οδηγήσει τους επισκέπτες στο εθνικό μουσείο Μπαρτζέλο στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας, όπου θα δουν μικρότερα έργα και νεανικά πειράματα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται το μαρμάρινο γλυπτό του «Βάκχου» (1497), καθώς και μνημεία, κυρίως το κολοσσιαίο άγαλμα του «Δαβίδ», ένα από τα δύο σημαντικότερα γλυπτά του Μιχαήλ Αγγελου, που βρίσκεται στην Πινακοθήκη της Ακαδημίας.

Η περιήγηση θα κορυφώνεται στα παρεκκλήσια των Μεδίκων (Καπέλε Μεντίτσε), η δημιουργία των οποίων ανατέθηκε περίπου το 1520 για να φιλοξενήσουν το Μαυσωλείο της δυναστείας. Το Νέο Σκευοφυλάκιο (Σαγκρεστία Νουόβα) του Μαυσωλείου, σχεδιασμένο από τον Μιχαήλ Αγγελο, έχει έναν θόλο με ραβδώσεις, οι οποίες φιλτράρουν το φως που πέφτει στους τάφους των Μεδίκων, και είναι γεμάτος με δυνατές αλληγορίες της Νύχτας, της Ημέρας, του Λυκόφωτος και της Αυγής.

«Είναι ένας τρόπος απεικόνισης της πλήρους μορφής του Μιχαήλ Αγγέλου», δήλωσε στους Times η Αντρεΐνα Κοντέσα για τη συγκεκριμένη διαδρομή περιήγησης. Και τόνισε ότι εδώ, «οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τη ζωή του μέσα από τα φλωρεντινά αριστουργήματά του».

Η πρόσβαση θα βελτιωθεί με ένα νέο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, το οποίο από τα μέσα Μαρτίου θα περιλαμβάνει ενα πάσο 72 ωρών, αξίας 38 ευρώ, που θα ισχύει για όλα τα αξιοθέατα. Από τον επόμενο μήνα, δε, το εισιτήριο της εισόδου στην Πινακοθήκη της Ακαδημίας και το Μπαρτζέλο θα αυξηθεί, και από 16 και 10 ευρώ, θα κοστίζει 20 και 12 ευρώ αντίστοιχα.

«Αντί για μια ακόρεστη μορφή τουρισμού που κυνηγάει εμβληματικά έργα απλά για να βγάλει μια σέλφι μαζί τους, οι τουρίστες θα πρέπει να έχουν χρόνο για μια ήρεμη περιήγηση στα εκθέματα», τόνισε η Κοντέσα αναφερόμενη στο πολυήμερο πάσο.

Ακόμη, φέτος οι συντηρητές θα καθαρίσουν τον τρούλο και τους τοίχους του Νέου Σκευοφυλακίου, ενώ θα ανακαινιστεί επίσης η αίθουσα του Μιχαήλ Αγγέλου στο Μπαρτζέλο, σε ένα κτίριο του 13ου αιώνα που κάποτε χρησίμευε ως αστυνομικό αρχηγείο και φυλακή. Στην αίθουσα εκτίθενται έργα όπως το «Πίτι Τόντο» (1504), ένα ημιτελές μαρμάρινο ανάγλυφο της Παναγίας και του Θείου Βρέφους, το γλυπτό «Δαβίδ – Απόλλων» (περίπου 1530-1534) και η προτομή του «Βρούτου» (περίπου 1545-1548).

Γεννημένος κοντά στη Φλωρεντία το 1475, ο Μιχαήλ Αγγελος μεγάλωσε στο «χωνευτήρι» της Αναγέννησης, στη σκιά γιγάντων όπως ο Μπρουνελέσκι ​​και ο Ντονατέλο. Δουλεύοντας δε κοντά στον αντίπαλό του, Λεονάρντο ντα Βίντσι, ώθησε την αναζήτησή του για ένταση και συναισθηματικό βάθος σε νέα ύψη, βρίσκοντας πλήρη έκφραση στις τοιχογραφίες οροφής της Καπέλα Σιστίνα στην Πόλη του Βατικανού.

Το νέο μουσειακό συγκρότημα έχει ως στόχο να αξιοποιήσει στο έπακρο τις συλλογές του, με τον Μάσιμο Οσάνα, τον διευθυντή μουσείων του υπουργείου Πολιτισμού, να έχει χαρακτηρίσει πέρυσι το project ως μια ευκαιρία «να αφηγηθούμε ακόμη πιο αποτελεσματικά την εξαιρετική ιστορία της Ιταλικής Αναγέννησης».

Η Αντρεΐνα Κοντέσα δήλωσε, ακόμη, ότι η Πινακοθήκη της Ακαδημίας, ναυαρχίδα των μουσείων, η οποία δέχεται περίπου δύο εκατ. επισκέπτες ετησίως, θα αποτελέσει τον «κινητήρα» που θα οδηγεί τους επισκέπτες σε άλλα μουσεία όπως το Μπαρτζέλο, το οποίο, διαθέτει «μια συλλογή για την οποία όλος ο κόσμος μας ζηλεύει», όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί ότι συγκριτικά οι κοντινές Πινακοθήκες Ουφίτσι δέχονται περίπου 5 εκατ. επισκέπτες ετησίως.

Για να αντιμετωπιστεί, δε, το μεγαλύτερο ωράριο λειτουργίας, με όλα τα μουσεία να είναι ανοιχτά κάθε πρωί και κάθε Κυριακή από τα μέσα Μαρτίου, η Κοντέσα δήλωσε ότι θα πρέπει να προσλάβει 30 νέους υπαλλήλους ασφαλείας με κόστος 2 εκατ. ευρώ.

Η ανταμοιβή, ωστόσο, θα είναι στιγμές αποκάλυψης σε υποτιμημένους χώρους, όπως το Νέο Σκευοφυλάκιο, όπου οι επισκέπτες πρόκειται να εκπλαγούν. «Ολο το βάθος του Μιχαήλ Αγγέλου – ως ποιητή και αρχιτέκτονα – περιέχεται σε αυτόν τον χώρο», δήλωσε στους Times η νέα διευθύντρια της Πινακοθήκης της Ακαδημίας και του Μπαρτζέλο.

