Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής σε Γλυφάδα, Βούλα και Βουλιαγμένη

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη βροχόπτωση που πλήττει από το απόγευμα της Τετάρτης την Αθήνα. Προβλήματα εντοπίζονται σε όλο το λεκανοπέδιο, με τα μεγαλύτερα να έχουν σημειωθεί κυρίως, στα νότια προάστια, σε περιοχές όπως η Γλυφάδα, η Βούλα και η Βουλιαγμένη.

Στην Γλυφάδα οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές της κατάσταση με ορμητικά νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα και κάδους σε κεντρικούς δρόμους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, οι εικόνες είναι πρωτοφανείς, καθώς από τα νερά παρασύρθηκαν κάδοι, αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα που κινούνταν ανεξέλεγκτα.

Όσο περνούσε η ώρα, η κατάσταση γινόταν όλο και χειρότερη, ο όγκος του νερού αυξανόταν ενώ υπήρχαν και αναφορές για διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι, μεταφέροντας νερά, φερτά υλικά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Από την βροχόπτωση πλημμύρισε και η Λεωφόρος Βουλιαγμένης με αυτοκίνητα αλλά και λεωφορεία να εγκλωβίζονται.

«Βούλιαξαν» αυτοκίνητα στη γέφυρα της Σπύρου Λούη

Στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη, το νερό της βροχής που έχει συσσωρευτεί έχει καλύψει σχεδόν μέχρι τον ουρανό δύο οχήματα που φυσικά ακινητοποιήθηκαν. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι οδηγοί των δυο οχημάτων βγήκαν μόνοι τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν γίνει πάνω από δέκα κλήσεις στην Πυροσβεστική, στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για οχήματα που έχουν κολλήσει στο νερό και οι οδηγοί κάλεσαν την Πυροσβεστική για να τους βοηθήσουν να βγουν από αυτά και να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία.

