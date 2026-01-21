Τραγωδία στη Γλυφάδα: Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από την κακοκαιρία

Τραγωδία σημειώθηκε στη Γλυφάδα, όπου μια 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας.

Το δυστύχημα συνέβη στην Άνω Γλυφάδα, στην οδό Κύριλου και Μεθόδιου, στην περιοχή της Τερψιθέας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα κινούνταν πεζή και επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν τα ορμητικά νερά την παρέσυραν. Στη συνέχεια, βρέθηκε εγκλωβισμένη κάτω από αυτοκίνητο, το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο που σχηματίστηκε στο σημείο.

Άνδρες της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν χωρίς τις αισθήσεις της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Στην περιοχή, πολλοί δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ορμητικοί χείμαρροι από νωρίς το βράδυ εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

Μία νεκρή στη Γλυφάδα από ορμητικά νερά. pic.twitter.com/vCn4wv4QHx — Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) January 21, 2026

