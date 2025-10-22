Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν στόλους ανασφάλιστων ΙΧ σε εταιρείες ενοικίασης και leasing

Καθώς οι ηλεκτρονικοί-διασταυρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ για ανασφάλιστα οχήματα ή/και με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας συνεχίζονται και τα πρώτα «ραβασάκι» έχουν αρχίσει να αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες, στο φως έρχαται για πρώτη φορά το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος με ολόκληρους στόλους οχημάτων σε μεγάλες εταιρείες leasing, ενοικίασης και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων να κυκλοφορούν παράνομα.

Οπως προκύπτει από την πρώτη φάση των αναδρομικών ελέγχων (σε βάθος πενταετίας) της ΑΑΔΕ, οι παραβάσεις. ειδικά σε εταιρείες ενοικίασης και leasing, είναι μαζικές και αφορούν ολόκληρη τη χώρα.

«Οι διασταυρώσεις αυτές έδειξαν για πρώτη φορά το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος και ποιοι το προκαλούν», έλεγαν χαρκτηριστικά αρμόδια στελέχη της Αρχής.

Eνδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων που έλαβε περί τα 300 ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ και ακόμη μίας με 200 ειδοποιητήρια, ενώ δεκάδες φέρονται να είναι οι εταιρείες με 50 έως 100 παραβάσεις έκαστη.

Και πάλι όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στην ειδοποίηση να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους μέχρι το τέλος του μήνα, ήταν ελάχιστες και πλέον έρχεται η δεύτερη φάση των ελέγχων και η επιβολή προστίμων: για ανασφάλιστα, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για δίκυκλα, και για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, καταλογισμός οφειλομένων ανά έτος με προσαυξήσεις έως 100%.

Σημειώνεται ότι εφεξής και συγκεκριμένα από το 2026, οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο, κάθε 1η Μαρτίου και 1η Αυγούστου, μέσα από το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων, που ενσωματώνει όλα τα μητρώα της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Μεταφορών, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των ασφαλιστικών φορέων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News