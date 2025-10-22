Αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση, θέλει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδέσει τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού με την καταβολή μετρητών προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ από τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ενωσης – του 2028. Aυτό σημαίνει ότι η γερμανίδα πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαιτεί αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση ώστε να στείλει χρήμα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Υπάρχει ωστόσο και κάτι άλλο, καινοφανές στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Politico.

Στις Βρυξέλλες σκέφτονται ακόμη και τη μερική αποσύνδεση του κράτους από το ασφαλιστικό οικοδόμημα διά της δημιουργίας κεφαλαιαγοράς αμερικανικού τύπου, που θα αξιοποιήσει τις αποταμιεύσεις των εργαζομένων. Το Politico έγραψε ότι «η έγνοια της Κομισιόν είναι η προστασία των δημοσιονομικών μεγεθών των χωρών-μελών από μια επικείμενη δημογραφική κρίση» και ότι άντλησε αυτές τις πληροφορίες «από τρεις ανώτερους αξιωματούχους της ΕΕ», χωρίς να αποκαλύψει τα ονόματά τους.

Αυτοί οι τρεις είπαν ότι «εξετάζεται η ενίσχυση των κρατικών συνταξιοδοτικών συστημάτων των χωρών-μελών» και ότι «αν οι κυβερνήσεις αγνοήσουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, τότε δεν θα λάβουν το πλήρες μερίδιό τους από τον ύψους 2 τρισ. ευρώ Προϋπολογισμό». Οι συστάσεις αυτές, όπως είπαν, είναι απαραίτητες «εξαιτίας του τοξικού κοκτέιλ του υψηλού χρέους, της γήρανσης του πληθυσμού και της υπογεννητικότητας». Οι προβλέψεις τους συμπυκνώνονται στην απόφανση ότι αυτό το κοκτέιλ «θα παραλύσει οποιοδήποτε δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα διανεμητικής σύνταξης».

Κατά τα λεγόμενα των τριών, οι Βρυξέλλες φρονούν ότι «η κρατική σύνταξη» συνιστά «υπερβολική εξάρτηση των συνταξιούχων από το κράτος», συνεπώς «ο στόχος είναι διπλός, να μετριαστεί η πίεση στα κρατικά ταμεία και να δημιουργηθεί μια κεφαλαιαγορά αμερικανικού τύπου με αξιοποίηση των αποταμιεύσεων των εργαζομένων». Πάντως η Κομισιόν έχει επίγνωση ότι αυτή η ιδέα «είναι πολιτικά δύσκολη», ότι η εφαρμογή της «θα καταστρέψει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις» και «θα πληγεί το νόημα της δημοκρατίας». Στο σημείο αυτό το Politico ανέφερε δείγματα… υποδοχής των διαφόρων φαεινών ιδεών από τους εργαζομένους.

«Την περασμένη Τρίτη η βελγική αστυνομία συγκρούστηκε με τα συνδικάτα που διαδήλωσαν εναντίον των μέτρων λιτότητας και της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη μέχρι το 2030. Και η Γαλλία βίωσε μήνες διαμαρτυριών το 2023, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν αύξησε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από 62 σε 64 έτη [σημειωτέον ότι το έπραξε με προεδρικό διάταγμα, παρακάμπτοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία]. Αλλά προσφάτως ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είπε ότι θα θέσει στον πάγο τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Αυτή η αναβολή θα κοστίσει στο Παρίσι έως και 400 εκατ. ευρώ, ενώ το γαλλικό δημόσιο χρέος αυξάνεται».

Πάντα κατά τα λεγόμενα των τριών, «η Κομισιόν θα επικεντρωθεί λιγότερο στον καθορισμό της ηλικίας συνταξιοδότησης ή στην επιβολή [πλαφόν επί των] μηνιαίων πληρωμών στους συνταξιούχους» και ότι «περισσότερο θα ασχοληθεί με την παροχή κινήτρων στους πολίτες ώστε να αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους». Είπαν επίσης ότι η Κομισιόν «θα ενθαρρύνει [προφανώς με φορολογικές απαλλαγές] τις διάφορες εταιρείες να προσφέρουν εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα στους εργαζομένους τους [κατά το παράδειγμα των ΗΠΑ, δηλαδή]».

Κατά το ρεπορτάζ, οι εν λόγω συστάσεις της Κομισιόν προς τις κυβερνήσεις των χωρών-μελών της ΕΕ «αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις κυβερνήσεις». Πάντως ένας μη κατονομασθείς «αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών» φέρεται να δήλωσε στο Politoco ότι τέτοιες συστάσεις από πλευράς της Κομισιόν «είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενες» και ότι ο ίδιος αμφιβάλλει «αν θα βρεθεί χώρα να τις εφαρμόσει».

Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι «κατά το παρελθόν οι χώρες-μέλη είχαν τη συνήθεια να αγνοούν τις συστάσεις της Κομισιόν», όμως «τα χρηματικά κίνητρα που ξεκλειδώνουν σε δόσεις, μια ιδέα που γεννήθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης από την πανδημία, είναι καλό εργαλείο τού στυλ ‘‘καρότο και μαστίγιο’’ και πέτυχε. Ετσι, η Κομισιόν θέλει να χρησιμοποιήσει το ίδιο σύστημα στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ».

