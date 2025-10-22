121
Μικρής έκτασης ζημιές από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στην είσοδο του καταστήματος στο Μαρούσι | ΙΝΤΙΜΕnews
Ελλάδα

Δεύτερη εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα Jumbo μέσα σε λίγες ημέρες

Γκαζάκια στο κατάστημα της αλυσίδας στο Μαρούσι λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη ενέργεια στον Κολωνό

Protagon Team Protagon Team 22 Οκτωβρίου 2025, 10:37
Μικρής έκτασης ζημιές από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στην είσοδο του καταστήματος στο Μαρούσι
|ΙΝΤΙΜΕnews
Ελλάδα

Δεύτερη εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα Jumbo μέσα σε λίγες ημέρες

Γκαζάκια στο κατάστημα της αλυσίδας στο Μαρούσι λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη ενέργεια στον Κολωνό

Protagon Team Protagon Team 22 Οκτωβρίου 2025, 10:37

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το κατάστημα των Jumbo στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην πρόσοψή του.

Επιτοπου έσπευσαν πάνω από είκοσι πυροσβέστες με δέκα οχήματα της Πυροσβεστικής που αντιμετώπισαν έγκαιρα την εστία φωτιάς που είχε δημιουργηθεί από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού.  Για περίπου μισή ώρα, η κίνηση των οχημάτων στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου γινόταν στη μία λωρίδα.

Κατά την έρευνα της Αστυνομίας που ακολούθησε, βρέθηκε ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, φυτίλι και γκαζάκι.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση με γκαζάκια μέσα σε λίγες ημέρες σε κατάστημα της αλυσίδας Jumbo, έπειτα από εκείνη την περασμένη εβδομάδα στον Κολωνό.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...