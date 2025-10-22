Δεύτερη εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα Jumbo μέσα σε λίγες ημέρες

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το κατάστημα των Jumbo στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην πρόσοψή του.

Επιτοπου έσπευσαν πάνω από είκοσι πυροσβέστες με δέκα οχήματα της Πυροσβεστικής που αντιμετώπισαν έγκαιρα την εστία φωτιάς που είχε δημιουργηθεί από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού. Για περίπου μισή ώρα, η κίνηση των οχημάτων στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου γινόταν στη μία λωρίδα.

Κατά την έρευνα της Αστυνομίας που ακολούθησε, βρέθηκε ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, φυτίλι και γκαζάκι.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση με γκαζάκια μέσα σε λίγες ημέρες σε κατάστημα της αλυσίδας Jumbo, έπειτα από εκείνη την περασμένη εβδομάδα στον Κολωνό.

