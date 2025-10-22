ΗΠΑ: Στη Γερουσία διακομματικό νομοσχέδιο για πενταετή άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Νομοσχέδιο που επεκτείνει, από ένα, σε πέντε έτη τη διάρκεια ισχύος της άρσης του εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέθεσαν oι γερουσιαστές Κόρι Μπούκερ των Δημοκρατικών και Τζέρι Μόραν των Ρεπουμπλικανών, στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.

Οπως αναφέρεται, στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου, χωρίς να απαιτείται ετήσια ανανέωση της σχετικής εξαίρεσης από το εμπάργκο.

Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Αν και απαιτείται η τελική έγκριση από την Ολομέλεια της Γερουσίας, μια θετική ψήφος στην Επιτροπή αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στη νομοθετική πορεία της πρότασης.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τις εργασίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου ο ομογενής βουλευτής Κρις Πάππας έχει εντάξει αντίστοιχη διάταξη στο State Department Reauthorization Act, το ετήσιο νομοσχέδιο που καθορίζει τις πολιτικές και προτεραιότητες της αμερικανικής διπλωματίας.

Ωστόσο, σημειώνει ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Ουάσινγκτον, Πέτρος Κασφίκης, στη Γερουσία δεν υπάρχει αντίστοιχη εκδοχή του νομοσχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι για να προχωρήσει στην πράξη η άρση του εμπάργκο, το νομοσχέδιο θα πρέπει είτε να ακολουθήσει μια αυτόνομη πορεία και να εγκριθεί από την ολομέλεια της Βουλής και της Γερουσίας ως αυτοτελές νομοσχέδιο, είτε να ενσωματωθεί ως τροπολογία στο Νομοσχέδιο Εθνικής Αμυνας (NDAA), που καθορίζει τον ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αν τελικά το νομοσχέδιο Μπούκερ-Μόραν λάβει την Τετάρτη το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πρόταση έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής μέσω του State Reauthorization Act, τότε θα ενισχυθούν σημαντικά οι πιθανότητες να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του NDAA.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Γερουσία, τροποποιεί δύο βασικές νομοθεσίες που περιλαμβάνουν αναφορές στην ανάγκη ανανέωσης της άρσης του εμπάργκο την Κύπρο.

Ειδικότερα, τροποποιείται το άρθρο 205 του Νόμου για την Εταιρική Σχέση στην Ασφάλεια και την Ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο (EastMed Act) του 2019, καθώς και το άρθρο 1250Α του Νόμου για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA) του 2020.

Και στις δύο περιπτώσεις, το νομοσχέδιο αντικαθιστά τη φράση «ένα δημοσιονομικό έτος» με «πέντε δημοσιονομικά έτη». Με την αλλαγή αυτή, η άρση του εμπάργκο δεν θα χρειάζεται ετήσια επανέγκριση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά θα ισχύει για πέντε χρόνια πριν απαιτηθεί επανεξέταση.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News