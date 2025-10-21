Στα 88 εκατ. ευρώ η αξία των κλοπιμαίων από το Λούβρο

Σε 88 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η αξία των κλοπιμαίων στη μεγάλη κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, καθώς οι δράστες διέφυγαν με λεία ανεκτίμητης πολιτισμικής αξίας βασιλικά κοσμήματα.

Η εισαγγελέας του Παρισιού που έχει αναλάβει την έρευνα, Λωρ Μπεκού δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTL ότι τα κοσμήματα είχαν αξία περίπου 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ότι η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει την ιστορική τους αξία για τη Γαλλία. Ακόμα ανέφερε ότι περίπου 100 ερευνητές συμμετέχουν στην αστυνομική έρευνα για την αναζήτηση των δραστών αλλά και των κοσμημάτων.

«Οι δράστες που έκλεψαν αυτά τα κοσμήματα δεν θα κερδίσουν 88 εκατομμύρια ευρώ αν έχουν την πολύ κακή ιδέα να λιώσουν αυτά τα κοσμήματα», δήλωσε στη συνέντευξή της. «Μπορούμε ίσως να ελπίζουμε ότι θα το σκεφτούν και δεν θα καταστρέψουν αυτά τα κοσμήματα χωρίς λόγο», προσέθεσε.

Η Μπεκού επιβεβαίωσε ότι τέσσερις δράστες εμπλέκονταν στην κλοπή και δήλωσε ότι οι Αρχές αναλύουν τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας γύρω από το Λούβρο, καθώς και από τους κύριους αυτοκινητόδρομους έξω από το Παρίσι, αναζητώντας ίχνη των τεσσάρων δραστών, οι οποίοι διέφυγαν με σκούτερ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News