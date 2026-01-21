Οι εντάσεις για τη Γροιλανδία ταράζουν τη Γουόλ Στριτ

Η αναταραχή επέστρεψε στη Γουόλ Στριτ. Οι μετοχές έπεσαν την Τρίτη, μετά την εντατικοποίηση της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για την «κατάκτηση» της Γροιλανδίας και την απειλή νέων περιορισμών στο εμπόριο με την Ευρώπη, σε περίπτωση που δεν επιτύχει τον σκοπό του.

Ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 2,4%, σημειώνοντας τη χειρότερη ημέρα από τον Οκτώβριο. Το δολάριο επίσης υποχώρησε. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου, ένας βασικός δείκτης του κόστους δανεισμού, ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο.

Ο χρυσός, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικής ή οικονομικής αβεβαιότητας, έφτασε σε νέα ρεκόρ.

Οι κινήσεις αυτές διέκοψαν μια μακρά περίοδο ηρεμίας στις αγορές, μετά την αναταραχή του περασμένου έτους, πάλι λόγω των σχεδίων του Τραμπ για την επιβολή παγκόσμιων δασμών.

Οι εμπορικές συμφωνίες και οι εξαιρέσεις βοήθησαν τις μετοχές να ανακάμψουν από τότε, με τους δείκτες να καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά, μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, η προοπτική σύγκρουσης για τη Γροιλανδία αναζωπύρωσε τους φόβους ότι οι αμοιβαίες επιβαρύνσεις θα μπορούσαν να βλάψουν τα εταιρικά κέρδη και να επιβραδύνουν τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο, ανέφερε η Wall Street Journal.

«Αυτό επαναφέρει την ρευστότητα των δασμών, και όχι μόνο για οικονομικούς λόγους», δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα ο Μπραντ Λονγκ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Wealthspire. «Αυτό επαναφέρει όλα τα χαρτιά στο τραπέζι».

Πτώση εμφάνισαν και οι ευρωπαϊκές αγορές.

Οι πτώσεις έπληξαν τις μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών, Amazon, Alphabet, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia και Tesla, που συνέβαλαν στην πρόσφατη άνοδο σε επίπεδα ρεκόρ, με το γκρουπ «των Υπέροχων Επτά» να χάνει συνολικά περίπου 653 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία.

Η Apple έπεσε 3,5%, οδηγώντας τον κατασκευαστή του iPhone στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από την περασμένη άνοιξη.

Ο παράγοντας «TACO»

Μετά το χρηματιστηριακό χάος που ακολούθησε την ανακοίνωση των δασμών τον περασμένο Απρίλιο, ορισμένοι επενδυτές έχουν αγνοήσει μέρος της ρητορικής του αμερικανού προέδρου ως αλαζονεία ή διαπραγματευτική τακτική —αυτό που έχει γίνει γνωστό ως «TACO», από το ακρωνύμιο «Trump always chickens out» (Ο Τραμπ πάντα δειλιάζει).

Ωστόσο, οι πρόσφατες απειλές του, αμφισβητούν τη συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης, η οποία έχει διαμορφώσει την παγκόσμια οικονομική τάξη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι επενδυτές σταθμίζουν αυτές τις ανησυχίες έναντι της προοπτικής ότι οι πιο εξωφρενικές προτάσεις του ενδέχεται να μην υλοποιηθούν, δήλωσε στην Wall Street Journal ο Στίβεν Ντόβερ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Franklin Templeton.

«Η πτώση [της αγοράς] είναι μικρή, δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης», δήλωσε ο Ντόβερ. «Αυτό μου δείχνει ότι οι περισσότεροι επενδυτές σκέφτονται “TACO”».

Η ανησυχία ότι οι ξένοι επενδυτές θα μπορούσαν να ανταποδώσουν με την πώληση αμερικανικών ομολόγων, τροφοδοτήθηκε περαιτέρω την Τρίτη από ένα συνταξιοδοτικό ταμείο για δανούς εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς, το οποίο σχεδιάζει να εκποιήσει τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου που κατέχει, μέχρι το τέλος του μήνα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, απέρριψε την Τρίτη τις εικασίες ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και οι επενδυτές θα εκποιήσουν τα αμερικανικά ομόλογα του Δημοσίου ή θα επιβάλουν δασμολογικά μέτρα για τη Γροιλανδία, χαρακτηρίζοντάς τις ως «ψευδείς φήμες».

Τα ομόλογα του Δημοσίου, εν τω μεταξύ, δέχθηκαν επίσης πιέσεις την Τρίτη από την απότομη πώληση ιαπωνικών κρατικών ομολόγων, η οποία προκλήθηκε από τους φόβους ότι οι επερχόμενες εκλογές στην Ιαπωνία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των φόρων κατανάλωσης και σε αύξηση του δημόσιου δανεισμού.

Με την οικονομία να συνεχίζει να αναπτύσσεται, τα εταιρικά κέρδη να αναμένεται να αυξηθούν και την προοπτική μιας νέας μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, οι επενδυτές μπήκαν στο 2026 με σχετικά υψηλές προσδοκίες.

Αντέδρασαν με σκεπτικισμό στην έκρηξη των δαπανών για Τεχνητή Νοημοσύνη και στις ειδήσεις για την εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ακόμη και όταν απομάκρυναν τα κεφάλαιά τους από ορισμένες ακριβές μετοχές προς πιο ασφαλείς επενδύσεις.

Ωστόσο, η κίνηση της Τρίτης έριξε τον δείκτη S&P 500 στο κόκκινο για το 2026 —και η πώληση δείχνει ότι οι πιο επιθετικές πολιτικές κινήσεις του αμερικανού προέδρου μπορούν ακόμα να προκαλέσουν αναταράξεις στη Γουόλ Στριτ, είπε ο Ντόβερ.

«Η αγορά δεν είναι πολύ καλή στα γεωπολιτικά ρίσκα ούτε στο “ρίσκο Τραμπ”», τόνισε χαρακτηριστικά.

