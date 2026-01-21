Η Νορβηγία προετοιμάζει τους πολίτες της για πόλεμο

Σε ετοιμότητα για πόλεμο καλούν τους πολίτες οι αρχές της Νορβηγίας.

Στέλνουν χιλιάδες επιστολές προειδοποιώντας ότι ο στρατός ίσως αναγκαστεί να επιτάξει τα σπίτια και τα οχήματά τους σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία. Νορβηγοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι επιστολές είναι μια προκαταρκτική προειδοποίηση προς όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε συνθήκες πολέμου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής Telegraph, η πολιτική επιτάξεων της σκανδιναβικής χώρας καλύπτει οχήματα, σκάφη, μηχανήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία – καθώς περίπου 13.500 «προπαρασκευαστικές επιτάξεις» εκδόθηκαν τη Δευτέρα, με ισχύ ενός έτους.

«Οι επιτάξεις διασφαλίζουν ότι σε κατάσταση πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις θα έχουν πρόσβαση σε πόρους απαραίτητους για την άμυνα της χώρας», ανακοίνωσε ο νορβηγικός στρατός. Οι επιστολές δεν αναμένεται να προκαλέσουν έκπληξη στους περισσότερους παραλήπτες τους, καθώς τα δύο τρίτα τους αφορούν απλή ανανέωση των ειδοποιήσεων επίταξης προηγουμένων ετών.

Ο Αντερς Γέρνμπεργκ, επικεφαλής της εφοδιαστικής οργάνωσης του νορβηγικού στρατού, λέει στην Telegraph: «Η σημασία της προετοιμασίας για κρίσεις και πολέμους έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κατάσταση πολιτικής ασφαλείας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και η κοινωνία μας είναι προετοιμασμένη για ενδεχόμενο πόλεμο, με την ενίσχυση της στρατιωτικής και πολιτικής ετοιμότητας».

Η Νορβηγία διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επιτήρηση από το NATO της Αρκτικής περιοχής, όπου το λιώσιμο των πάγων έχει δημιουργήσει εντεταμένη διαμάχη για την εξασφάλιση νέων ναυτιλιακών οδών και επικερδών πρώτων υλών. Η σκανδιναβική χώρα μοιράζεται θαλάσσια σύνορα –καθώς και χερσαία, μήκους 190 χιλιομέτρων– με τη Ρωσία στην βόρεια Αρκτική περιοχή.

Η Ρωσία και η Κίνα επιδιώκουν να επεκτείνουν την στρατιωτική παρουσία τους στην περιοχή της Αρκτικής, με την πρώτη να ανακατασκευάζει παλιές σοβιετικές βάσεις της περιοχής και να επεκτείνει το πυρηνικό της απόθεμα στη χερσόνησο Κόλα, βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Οι ειδοποιήσεις επίταξης εκδόθηκαν εν μέσω μιας συνεχιζόμενης διπλωματικής κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης γύρω από τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, το πλούσιο σε ορυκτά νησί της Αρκτικής. Ο αμερικανός πρόεδρος επικαλείται ανησυχίες για την ασφάλεια της Αρκτικής ως κεντρικό επιχείρημα για την προσάρτηση της αυτόνομης δανέζικης υπερπόντιας περιοχής, που αποτελεί τμήμα της συμμαχίας του NATO.

Ο Τραμπ απειλεί με στρατιωτική δράση για την κατάληψη του νησιού, ένα βήμα που πιθανότατα θα κατέστρεφε τη βορειοατλαντική συμμαχία, τη στιγμή που βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο κίνδυνο πολέμου με τη Ρωσία, όπως σημειώνει η Telegraph. Τη Δευτέρα αποκαλύφθηκε ότι ένα επιπλέον κίνητρο του προέδρου για την κατάληψη της Γροιλανδίας είναι ο θυμός του απέναντι στη Νορβηγία γιατί δεν του εξασφάλισε το περσινό βραβείο Νομπέλ Ειρήνης.

Η Δανία και η Γροιλανδία ξεκαθαρίζουν ότι το νησί δεν πωλείται, και έχουν την πλήρη υποστήριξη της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ωστόσο, ο βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν στρατιωτική κατάληψη του νησιού.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Telegraph, ο υπουργός Αμυνας της Νορβηγίας προειδοποίησε ότι η Ρωσία ξεκίνησε πρόσφατα σημαντική επέκταση των στρατιωτικών της βάσεων στην περιοχή της Αρκτικής. Ο Τόρε Ο. Σάντβικ ανέφερε ότι οι Ρώσοι εξοπλίζουν τη χερσόνησο Κόλα, «όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα οπλοστάσια πυρηνικών κεφαλών στον κόσμο».

Ο νορβηγός υπουργός επισήμανε στην Telegraph ότι τα συγκεκριμένα πυρηνικά «δεν είναι στραμμένα μόνο προς τη Νορβηγία, αλλά και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και πέρα ​​από τον Βόρειο Πόλο, προς τον Καναδά και τις ΗΠΑ». Πρόσθεσε ότι η Μόσχα προσπαθεί επίσης να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής της Αρκτικής, προκειμένου να εμποδίσει την πρόσβαση του NATO σε βασικές ναυτιλιακές οδούς.

«Είμαστε τα μάτια και τα αυτιά του NATO στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σάντβικ «και παρατηρούμε ότι οι Ρώσοι δοκιμάζουν νέα όπλα –όπως, για παράδειγμα, υπερηχητικούς πυραύλους– καθώς και πυρηνικά ωθούμενες τορπίλες και πυρηνικές κεφαλές».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News