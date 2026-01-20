Το «παράδοξο» της Γροιλανδίας που απειλεί να διαλύσει το ΝΑΤΟ

Μπορεί η Γροιλανδία να μην είναι τίποτα «παραπάνω» από μία παγωμένη έκταση 2,1 εκατ. τετραγωνικών μέτρων, στην οποία ζουν σχετικά λίγοι άνθρωποι. Παρ’ όλα αυτά, το νησί της Γροιλανδίας αποτελεί αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο θέμα της παγκόσμιας πολιτικής. Και αυτό γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν υποχωρεί: θέλει να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού που ανήκει τυπικά στο βασίλειο της Δανίας, επιχειρηματολογώντας κυρίως με βάση τη στρατηγικά ευνοϊκή στρατιωτική του θέση. Επιπλέον, η Γροιλανδία είναι πλούσια σε ορυκτούς πόρους, όπως οι σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι σημαντικές για την κατασκευή μικροτσίπ υπολογιστών.

Υπάρχει, όμως, ένα πραγματικά παράδοξο με τη Γροιλανδία. Αν ο αμερικανός πρόεδρος διατάξει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να επιτεθούν, τότε ένας ανώτατος αξιωματικός των ίδιων ενόπλων δυνάμεων, των αμερικανικών δηλαδή, θα κληθεί να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία! Λεπτομέρειες αυτού του «παραδόξου» είχε η Repubblica, βασισμένη σε δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt.

Η Repubblica απαρίθμησε τους λόγους που ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία, προτάσσοντας τους ορυκτούς πόρους του υπεδάφους της, ιδίως τις κρίσιμες στη βιομηχανία των τσιπ σπάνιες γαίες, αν και ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος επικαλείται την αδυναμία της Δανίας να υπερασπιστεί το νησί απέναντι στην επιβουλή που συνιστά το «απτό» ρωσικό και κινεζικό ενδιαφέρον για την εν γένει Αρκτική (στη θαλάσσια και υποθαλάσσια περιοχή της Γροιλανδίας πλέουν πολεμικά σκάφη και υποβρύχια τόσο της Ρωσίας όσο και της Κίνας).

Οι πηγές της Die Welt, έγραψε η Repubblica, ανέφεραν ότι στους κόλπους του ΝΑΤΟ συζητείται το προαναφερθέν «παράδοξο», ιδίως από τους «ανησυχούντες Ευρωπαίους», αφού «επί Τραμπ τα πάντα φαίνονται πιθανά». Η βασικότερη ανησυχία αφορά το γενικό πλαίσιο, κάτι που δεν είναι πρωτοφανέρωτο ωστόσο όπως γνωρίζουν άριστα οι Βρυξέλλες: «Ενδέχεται μία χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε ένα άλλο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ». Ακολούθησε περιγραφή τής «σουρεαλιστικής κατάστασης που θα δημιουργηθεί, αν ο Τραμπ διατάξει στρατιωτική επιχείρηση».

Το απόρρητο έγγραφο

Κλειδί στην όλη υπόθεση είναι ένα απόρρητο έγγραφο της Ανώτατης Διοίκησης του ΝΑΤΟ, με ημερομηνία στα τέλη Νοεμβρίου 2025. «Αυτό αναφέρει ότι ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, Alexus G. Grynkewich, μετέφερε στο Νόρφολκ των ΗΠΑ την ευθύνη για την άμυνα της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Δανίας, αν και προηγουμένως, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, την ευθύνη είχε το Joint Force Command του ΝΑΤΟ, στην Ολλανδία», σημειώνει η ιταλική εφημερίδα. Μάλιστα την υπαγωγή της άμυνας τους σε αμερικανικά χέρια είχαν ζητήσει οι ίδιες οι προαναφερθείσες ευρωπαϊκές χώρες.

«Το έγγραφο τονίζει ότι η αλλαγή θα βελτιώσει την ενότητα της διοίκησης στη Σκανδιναβία και ότι θα ενισχύσει την αποτροπή, αφού το Νόρφολκ είναι υπεύθυνο για την άμυνα της Νορβηγίας και για την Αρκτική. Ωστόσο τότε, η συζήτηση για τη Γροιλανδία δεν είχε ακόμη αποκτήσει τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει σήμερα. Από τον Ιανουάριο του 2024 το Νόρφολκ διευθύνεται από τον αμερικανό υποναύαρχο Ντάγκλας Τζι Πέρι, ο οποίος είναι και διοικητής του 2ου Στόλου των ΗΠΑ, υπεύθυνος για τον Βόρειο Ατλαντικό και την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ. Αν ο Τραμπ διατάξει στρατιωτική επιχείρηση στη Γροιλανδία, ο Πέρι θα συγκρουστεί με τον πρόεδρό του».

Παράλληλα η Die Welt αναφέρει ότι υπάρχει ενδονατοϊκή συζήτηση για το πώς θα αντιδρούσε ο Πέρι σε τέτοια περίπτωση. Εγραψε ότι κάποιος ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, πιστεύει ότι δεν υπάρχει καν δίλημμα για τον Πέρι: «Αν ο Τραμπ όντως κλιμακώσει την κατάσταση με στρατιωτικά μέσα, αυτό θα σημαίνει το τέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά δεν μπορώ να το φανταστώ». Επισήμως το ζήτημα δεν βρίσκεται στην ατζέντα της Ατλαντικής Συμμαχίας, αλλά σύμφωνα με έναν στρατιωτικό του ΝΑΤΟ οι άτυπες συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων έχουν γίνει πιο έντονες.

«Η πιθανότητα της στρατιωτικής κατοχής της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ δημιουργεί εντάσεις μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ, με κίνδυνο πρόωρης εσωτερικής πόλωσης. Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 200 στρατιώτες στη Γροιλανδία, στη βάση Πιτουφίκ, στρατιωτική εγκατάσταση που χτίστηκε το 1951 και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των εκτοξεύσεων πυραύλων και γενικώς των διαστημικών δραστηριοτήτων».

