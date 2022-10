Ο Ζελένσκι πανηγυρίζει: Η Λιμάν «εκκαθαρίστηκε εντελώς» από τις ρωσικές δυνάμεις

Τα ουκρανικά στρατεύματα ανακοίνωσαν πως ανακατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Λιμάν στην κατεχόμενη ανατολική Ουκρανία, μια οδυνηρή ήττα για τους Ρώσους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η πόλη Λιμάν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, «εκκαθαρίστηκε πλήρως» από τις ρωσικές δυνάμεις, μία ημέρα αφού η Μόσχα αποφάσισε να αποσύρει τον στρατό της από το προπύργιό της αυτό στο Ντονέτσκ.

«Από τις 12:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) η Λιμάν είναι εντελώς καθαρή. Ευχαριστώ τους στρατιωτικούς μας», τόνισε ο Ζελένσκι σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Telegram.

Η ανακατάληψη της πόλης το Σάββατο, πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα αφού ο Πούτιν κήρυξε την προσάρτηση σχεδόν του ενός πέμπτου της Ουκρανίας -περιλαμβανομένου του Ντονέτσκ, όπου βρίσκεται η Λιμάν- και έθεσε τις περιφέρειες αυτές κάτω από την πυρηνική ομπέλα της Ρωσίας. Το Κίεβο και η Δύση καταδίκασαν τη σχετική τελετή ως φάρσα.

We thank the “Ministry of Defense” of 🇷🇺 for successful cooperation in organizing the "Izyum 2.0" exercise. Almost all russian troops deployed to Lyman were successfully redeployed either into body bags or into 🇺🇦 captivity. We have one question for you: Would you like a repeat? pic.twitter.com/wmPi2LJROw

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022