Ο Χέγκσεθ στο αεροπλανοφόρο Gerald Ford στην Καραϊβική, εν μέσω έντασης με το Καράκας

Σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Καραϊβική και στον απόηχο των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να προβάλει την παρουσία της στην περιοχή, τόσο επιχειρησιακά όσο και πολιτικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ επισκέφθηκε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το ισχυρότερο πολεμικό πλοίο του κόσμου, που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή.

.@SECWAR just spoke to the men and women of the USS Gerald R. Ford. America is forever grateful for the warriors who keep her safe. pic.twitter.com/Byg7Oe1FxS — DOW Rapid Response (@DOWResponse) November 27, 2025

Σε ανάρτηση του Πενταγώνου στην πλατφόρμα Χ, συνοδευόμενη από σχετικό βίντεο, ο Χέγκσεθ εμφανίζεται να χαιρετά αξιωματικούς και μέλη του πληρώματος του αεροπλανοφόρου, μεταφέροντας τις ευχές του προέδρου Τραμπ για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει στην περιοχή μια ιδιαίτερα ισχυρή στρατιωτική δύναμη, στο πλαίσιο επιχειρήσεων με επίσημο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Happy Thanksgiving to the Warriors who defend this land every single day. We thank God for your courage, your calling, and your sacrifice. pic.twitter.com/6XQ93hdJgu — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 27, 2025

Στη δύναμη αυτή συμμετέχουν το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο παγκοσμίως, άλλα πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη, γεγονός που έχει οξύνει τις σχέσεις με το Καράκας.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικά πλήγματα στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να συμμετείχαν σε διακίνηση ναρκωτικών. Εως σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 πλοιάρια, με τουλάχιστον 83 νεκρούς.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την κυβέρνησή του ότι διευθύνουν καρτέλ ναρκωτικών με προορισμό την αμερικανική αγορά. Μάλιστα, οι ΗΠΑ διπλασίασαν σε 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο.

Το Καράκας απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, ισχυριζόμενο ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» ως πρόσχημα για να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα και να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης στο έδαφος της Βενεζουέλας. Ενώ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη χώρα και δεν αποκλείει δημόσια τη δυνατότητα στρατιωτικής επέμβασης, την ίδια στιγμή διαβεβαιώνει ότι είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει απευθείας με τον Μαδούρο.

