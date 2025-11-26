Το μάθημα που μας έδωσε η Σεμερτζίδου

Στις αρχές Αυγούστου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου παραιτήθηκε από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας. Το όνομα της ενεπλάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράτυπες αγροτικές επιδοτήσεις, μαζί με αυτό του συζύγου της. Και οι δύο αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το σκάνδαλο.

Τις ίδιες μέρες, τα δημοσιεύματα των ιστοσελίδων αναπαρήγαγαν εικόνες και βίντεο από τα social media με την ίδια να οδηγεί Ferrari και Porsche ή να φωτογραφίζεται με πολιτικούς παράγοντες σε εκδηλώσεις και ημερίδες στον Θεσσαλικό Κάμπο και την Κεντρική Μακεδονία.

Η διπλή της ιδιότητα που συνδύαζε τα κοινοτικά λεφτά για τους αγρότες με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα τη μετέτρεψε σε lifestyle icon της Νέας Δημοκρατίας στην Κοζάνη και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι λογικό: τα κόμματα αναζητούν εναγωνίως πρόσωπα που θα συμβολίσουν την ανανέωση και θα καλύψουν τους λεγόμενους «θεματικούς τομείς» σε κοινωνικά ζητήματα, όπως η ισότητα των φύλων.

Τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του skai.gr, ο επικεφαλής της Aρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμά του «για την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, Πόπη Σεμερτζίδου, σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχει λάβει η ίδια, ο σύντροφός της και συγγενικά τους πρόσωπα, την περίοδο 2019-2024».

Η «Καθημερινή» έγραψε ότι δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων προσώπων για ποσό τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ και ότι η δέσμευση φέρεται να αφορά συνολικά 30 αυτοκίνητα, καθώς και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα

Την Τετάρτη (26/11) η κυρία Σεμερτζίδου εμφανίστηκε ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η Ferrari και η Porsche ανήκουν στον σύντροφο της και αποκτήθηκαν το 2004 και το 2016. Και έθεσε ένα ερώτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της θεματικής των gender studies (σπουδές φύλου) και της προηγούμενης κομματικής της ιδιότητας που αφορούσε την ισότητα και πιο συγκεκριμένα, την πρόσβαση των γυναικών στο επιχειρείν:

— «Επρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου ή οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα σε άλλους τα σπίτια ή οι πισίνες»

Οπως σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του πλανήτη, έτσι και στη χώρα μας, ελληνικά πανεπιστήμια προωθούν συστηματικά τις σπουδές φύλου (gender studies) και τις γυναικείες σπουδές. Διότι πρόκειται για σοβαρό ερευνητικό πεδίο που απασχολεί τα διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα, ιδίως αυτά των ΗΠΑ, με σημαντικές μορφές, όπως η αμερικανίδα πολιτική φιλόσοφος Μάρθα Νούσμπαουμ (έργα της έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά).

Τηρουμένων των αναλογιών, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν η Μάρθα Νούσμπαουμ της Κεντρικής Μακεδονίας για τις κομματικές εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, η κυρία Σεμερτζίδου ασχολήθηκε με τον δικό της τρόπο με το ζήτημα της ισότητας των φύλων.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το kozanimedia.gr, το 2022 «στο “Lohan” της Αθήνας βρέθηκε η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας και, πιθανότατα εκ νέου υποψήφια βουλευτής Κοζάνης στις επικείμενες εκλογές (σ.σ.: δεν συνέβη τελικά), Καλλιόπη Σεμερτζίδου, προκειμένου να παρακολουθήσει τα “Εθνικά Καλλιστεία GS HELLAS 2022“. Φυσικά, η ίδια έδωσε τα συγχαρητήρια στην Κοζανίτισσα νικήτρια Κορίνα Εμμανουηλίδου, η οποία κατέκτησε τον τίτλο “Miss Universe Greece 2022”».

Τα καλλιστεία δεν είναι ακριβώς βούτυρο στο ψωμί των υποστηρικτών της γυναικείας χειραφέτησης αν κρίνει κανείς από το έργο των θεωρητικών του κλάδου. Μετά όμως από την εμφάνισή της κυρίας Σεμερτζίδου στην Εξεταστική, στην οποία επανέφερε τη θεματική των ίσων δικαιωμάτων (στην οδήγηση Ferrari) η αλήθεια είναι ότι χτύπησε ερμηνευτική φλέβα. Ευρύτερη δε και από το πεδίο των gender studies. Ερμηνευτική για την ίδια τη χώρα (στα αγγλικά αυτό που έκανε λέγεται «shift the narrative», που σε ελεύθερη μετάφραση περιγράφει την προσπάθεια να αλλάξεις την οπτική γωνία πρόσληψης του ίδιου πράγματος):

Εδειξε, λοιπόν, ότι στην Ελλάδα η μοντέρνα επίστρωση (χωρίς γνώση, χωρίς βάθος, χωρίς τίποτε απολύτως -άλλωστε για σέλφι μιλάμε) μπορεί να ντύσει και να συντηρήσει παραδοσιακές δομές και παθογένειες. Και μέσα από την αξιοποίηση των κατάλληλων μηχανισμών, κομματικών ή άλλων, να σε πάει ψηλά. Αρκεί να έχεις το θράσος και την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για να πουλήσεις τον εαυτό σου.

Τι μάθημα προκύπτει από όλα αυτά; Πρώτον ότι τα κόμματα βιάζονται και ότι ελλείψει προσώπων μπορεί να επιλέξουν οποιονδήποτε. Αλλωστε δεν είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται σήμερα να μπουν στην πολιτική. Μια πιο ειλικρινής στάση από την πλευρά των κομμάτων θα ήταν να λένε και καμιά φορά ότι «δεν έχουμε κατάλληλο άνθρωπο για να καλύψει αυτό τον τομέα. Τι να κάνουμε;». Και να απευθύνονται στην κοινωνία μήπως βρεθεί κάποιος που θα έχει το κουράγιο να υποστεί τη φθορά των μηχανισμών και την υπομονή να προσφέρει.

Δεύτερον, η περίπτωση της κυρίας Σεμερτζίδου επιβεβαιώνει ότι η επίκληση προοδευτικών εννοιών μπορεί να λειτουργήσει ως εύκολο άλλοθι για πρόσωπα και μηχανισμούς που δεν έχουν καμία πραγματική σχέση με το υπόβαθρο αυτών των εννοιών. Οροι με πραγματικό περιεχόμενο γίνονται πανεύκολα εργαλείο δημοσίων σχέσεων με ένα λεξιλόγιο–βιτρίνα το οποίο καλύπτει πρακτικές που δεν έχουν καμία σχέση με την ισότητα, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία κ.ο.κ.

Και αυτό, δυστυχώς, δεν αφορά μόνο την κυρία Σεμερτζίδου. Η ευκολία με την οποία ο δημόσιος λόγος υιοθετεί όρους χωρίς καμία ουσιαστική κατανόηση φανερώνει και το χάσμα που συχνά υπάρχει ανάμεσα στη ρητορική και την πραγματικότητα της ελληνικής πολιτικής ζωής.

